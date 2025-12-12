Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

મેક્સિકોએ ભારત પર કેમ લગાવ્યો ટેરિફ, તેનાથી કયા ક્ષેત્રને સૌથી વધુ થશે નુકસાન ? જાણો

Maxico Tariff on india: મેક્સિકોએ ભારત સહિત અનેક એશિયન દેશો પર 50% આયાત શુલ્ક લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના કારણે ઘણા એશિયન દેશોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું છે. ચાલો જોઈએ કે આનાથી કયા ક્ષેત્રો પ્રભાવિત થશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:14 PM IST

Trending Photos

મેક્સિકોએ ભારત પર કેમ લગાવ્યો ટેરિફ, તેનાથી કયા ક્ષેત્રને સૌથી વધુ થશે નુકસાન ? જાણો

Maxico Tariff on india: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પણ ભારત પર 50% ટેરિફ લાદ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે, મેક્સિકન સેનેટે એક નવી ટેરિફ સિસ્ટમ પસાર કરી છે, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે.

મેક્સિકન સરકારના આ નિર્ણય હેઠળ, 1400થી વધુ ઉત્પાદનો પર આયાત શુલ્ક વધારવામાં આવશે. આ નિર્ણયને મેક્સિકોની વર્તમાન મુક્ત-વેપાર નીતિનો સંપૂર્ણ ઉલટપાથલ માનવામાં આવે છે. મેક્સિકો દ્વારા લાદવામાં આવેલી આ આયાત શુલ્ક ભારત, ચીન, થાઇલેન્ડ અને ઇન્ડોનેશિયા જેવા વિકાસશીલ દેશોને અસર કરશે. હાલમાં, ભારતીય વાણિજ્ય મંત્રાલયે આ મુદ્દા પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ જાહેર કર્યો નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

આ જ કારણે મેક્સિકોએ ટેરિફ લગાવ્યો

મેક્સિકન સરકારના મતે, તેણે તેના સ્થાનિક ઉદ્યોગ અને વેપારને સુરક્ષિત રાખવા માટે એશિયન દેશો પર 50% આયાત શુલ્ક લાદવાનો નિર્ણય લીધો છે. રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શેનબૌમની સરકાર માને છે કે ઓટોમોબાઇલ્સ, કાપડ, સ્ટીલ, પ્લાસ્ટિક, જૂતા અને અન્ય ઘણી ચીજવસ્તુઓ પર આયાત ટેક્સ વધારવાથી નાના મેક્સીકન વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગોને ફાયદો થશે.

કયા ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ અસર થશે?

ઓટોમોબાઇલ્સ અને ઓટો પાર્ટ્સ

આ ક્ષેત્ર સૌથી વધુ જોખમમાં છે.

ભારત દર વર્ષે $1.1 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યના વાહનો અને પાર્ટ મેક્સિકોમાં નિકાસ કરે છે.

નવો ટેક્સ કાર, ટુ-વ્હીલર અને તેમના પાર્ટ પર સીધી અસર કરશે.

હ્યુન્ડાઇ, ફોક્સવેગન, મારુતિ સુઝુકી, બજાજ અને રોયલ એનફિલ્ડ જેવી કંપનીઓ માટે મેક્સીકન બજાર વધુ મોંઘુ બની શકે છે.

સ્ટીલ અને મેટલ ઉદ્યોગ

સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને એન્જિનિયરિંગ માલ પર પણ ભારે ટેક્સ લગાવવામાં આવી છે.

ભારતીય સ્ટીલ ઉત્પાદનો પહેલાથી જ કિંમત પર સ્પર્ધા કરે છે.

હવે, વધેલા ટેરિફને કારણે, આ ઉત્પાદનો મેક્સિકોમાં વધુ મોંઘા દેખાશે, જે ભારતીય કંપનીઓની પકડ નબળી પાડી શકે છે.

કાપડ અને વસ્ત્રો

કાપડ, તૈયાર વસ્ત્રો, ચામડાની ચીજવસ્તુઓ અને ફૂટવેરનો પણ નવી ટેરિફ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે.

આ ક્ષેત્રને ભારતના મુખ્ય નિકાસકારોમાંનો એક માનવામાં આવે છે.

ઊંચા ટેરિફને કારણે ભારતીય વસ્ત્રો અને ફૂટવેરના બજાર હિસ્સામાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

અન્ય અસરગ્રસ્ત ક્ષેત્રો

પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો

કોસ્મેટિક ઉત્પાદનો

રમકડાં

ઘરગથ્થુ ઉપકરણો

આ બધા ક્ષેત્રો વધેલી આયાત ટેક્સના દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Maxico TariffMaxicoMaxico Tariff IndiaMaxico Tariff on indiaIndia Mexico TradeMexicotariffindiaChinaThailandindonesiaSouth KoreaAutomobiletextileSteelDomestic IndustryTradeImportExportEconomic SituationPresident Claudia SheinbaumGujarati News

Trending news