/બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડરના મોત બાદ નોમિનીને પૈસા મળવામાં કેમ આવે છે સમસ્યા? આજે ચેક કરો આ 2 જરૂરી પેપર

જ્યારે તમે કોઈ બેંક એકાઉન્ટ (Bank Account) ખોલાવવા જાવ છો તો તમને નોમિની પૂછવામાં આવે છે. નોમિની એકાઉન્ટમાં સામેલ કરવું ખુબ જરૂરી છે અને સામાન્ય રીતે લોકો પોતાના બેંક ખાતા, ફિક્સ ડિપોઝિટ કે રોકાણમાં કોઈને કોઈ નોમિની (Bank Nominee) જરૂર બનાવે છે. આપણે લાગે છે કે નોમિનીનું નામ દાખલ થવાથી ખાતાધારકના મૃત્યુ બાદ બધા પૈસા કોઈ મુશ્કેલી વગર તે વ્યક્તિને મળી જશે. પરંતુ જીવનમાં હંમેશા એવું હોતું નથી. ઘણીવાર જોવામાં આવ્યું છે કે એકાઉન્ટ હોલ્ડરના મોત બાદ નોમિનીએ બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે ધક્કા ખાવા પડે છે અને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. હકીકતમાં તેની પાછળ કેટલાક તકનીકી અને કાયદાકીય કારણો હોય છે, જેને સમય રહેતા તેને ન સુધારવામાં આવે તો પૈસા લેવા માટે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. તેવામાં તમારે બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલા બે જરૂરી દસ્તાવેજ અને નિયમોને રી-ચેક કરી લેવા જોઈએ, જેનાથી તમારા પરિવારે આવી કોઈ સ્થિતિનો સામનો ન કરવો પડે.
સૌથી મોટી સમસ્યા શું આવે છે?
નોમિનીના પૈસા મળવામાં સૌથી પહેલી અને મોટી સમસ્યા ત્યારે આવે છે જ્યારે નોમિનીના દસ્તાવેજો (જેમ કે આધાર કે પાન કાર્ડ) અને બેંકના રેકોર્ડમાં ઉપલબ્ધ નામ તથા જાણકારીમાં અંતર હોય છે. જો બેંક ખાતામાં નોમિનીનું નામ માત્ર 'અમિત' લખેલું છે, પરંતુ તેના કાદયાકીય દસ્તાવેજોમાં નામ 'અમિત કુમાર' છે તો બેંક ક્લેમ તત્કાલ અટકાવે છે. આ સ્થિતિથી બચવા માટે સૌથી જરૂરી છે નોમિનેશન ફોર્મ (Form DA 1)'. તમારે તત્કાલ તમારી બેંક કે નેટ બેન્કિંગ દ્વારા તે ચેક કરવું જોઈએ કે તમારા દ્વારા ભરવામાં આવેલા નોમિનેશન ફોર્મમાં નોમિનીનું નામ, તેની જન્મતારીખ અને તમારી સાથે તેનો સંબંધ એવો જ નોંધાયેલો છે, જેવો સરકારી આઈડી પ્રૂફમાં છે. જો કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કે અટકની ભૂલ છે તો તેને સુધારી લો.
KYC પૂરુ ન હોવું
બીજો સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે કેવાઈસી (KYC) અને સરનામાનો પુરાવો. ઘણીવાર ખાતાધારક વર્ષો પહેલા કોઈને નોમિની બનાવે છે, પરંતુ સમયની સાથે તે નોમિનીનું સરનામું કે મોબાઈલ નંબર બદલાઈ જાય છે. બેંકના નિયમ અનુસાર ક્લેમ સેટલમેન્ટ સમયે નોમિનીએ પોતાના વર્તમાન અને કાયદેસર કેવાઈસી દસ્તાવેજ જમા કરાવવાના હોય છે. જો બેંકમાં ઉપલબ્ધ સરનામું અને વર્તમાન પુરાવામાં સરનામું અલગ-્લગ છે, તો વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા લાંબી ખેંચાઈ શકે છે. આ સિવાય એક વાત સમજવી જરૂરી છે કે કાયદાકીય રૂપથી નોમિની પૈસાનો માલિક નહીં, પરંતુ માત્ર એક કેરટેકર કે ટ્રસ્ટી હોય છે. જો ખાતાધારકે કોઈ વસીયત (Will) છોડી નથી અને પરિવારના અન્ય કાયદાકીય વારસ (પત્ની કે બાળકો) તે પૈસા પર પોતાનો દાવો ઠોકે છે તો બેંક વિવાદના ઉકેલ સુધી ચુકવણી રોકી શકે છે. તેથી નોમિનેશન ફોર્મને અપ-ટૂ-ડેટ રાખવાની સાથે એક સ્પષ્ટ વસીયત તૈયાર રાખવી બીજું સૌથી જરૂરી પગલું છે.
આ સિવાય જો એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું મોત થઈ ગયું છે અને નોમિનીની પાસે એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું ડેથ સર્ટિફિકેશન કે રિલેશન સર્ટિફિકેટ નથી તો પણ તમારા પૈસા અટકી શકે છે.