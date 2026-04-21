પેટ્રોલ પંપનો સીક્રેટ કોડ, લોકો કેમ ભરાવે છે 110, 210 કે 510નું તેલ? જવાબ સાંભળી દંગ રહી જશો તમે!
Petrol Pump Tips: શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે પેટ્રોલ પંપ પર લોકો 110, 210 કે 510 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરાવે છે? આખરે આવું લોકો કેમ કરે છે, આવો તમને જણાવીએ.
Petrol Pump Tips: પેટ્રોલ પંપ પર હંમેશા તમે જોયું હશે કે લોકો 100, 200 કે 500ની જગ્યાએ 110, 210 કે 510 રૂપિયાનું પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરાવે છે. તમે વિચાર્યું છે કે આખરે આવું કેમ કરવામાં આવે છે? આ સવાલ માત્ર તમારા મનમાં નહીં પરંતુ દરેકના મનમાં આવે છે. ઘણા લોકો એકબીજાની દેખાદેખીમાં આવું કરે છે. પરંતુ તેની પાછળનું કારણ ખબર હોતી નથી. તો આવો તમને જણાવીએ આમ કરવા પાછળ શું કારણ હોય છે.
આવું લોકો કેમ કરે છે?
આ મામલો સંપૂર્ણ રીતે જાગરૂકતાથી ભરેલો છે. આ એક કોડ છે જેને ગ્રાહક કંઈ બોલ્યા વગર પેટ્રોલ ભરનારને જણાવી દે છે કે તે જાગૃત નાગરિક છે. તેની પાછળ એક બે નહીં પરંતુ ચાર કારણ છે, આવો જાણીએ.
પ્રીસેટ હોય છે મશીનો
હકીકતમાં કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે પેટ્રોલ પંપ પર મશીનો પહેલાથી સેટ (preset) હોય છે, જેમ કે 100, 200 કે 500 રૂપિયા માટે. તેવામાં મનમાં હંમેશા શંકા રહે છે કે ક્યાંક ગાડીમાં ઓછી માત્રામાં પેટ્રોલ ન ભરવામાં આવે. આ કારણે લોકો હંમેશા અનઈવન રકમમાં જ તેલ ભરાવે છે.
માનસિક સંતુષ્ટિ માટે
પરંતુ તે વાતની પુષ્ટિ નથી કે તેનાથી તમારી સાથે છેતરપિંડી થશે નહીં, કે તમને ઓછું પેટ્રોલ મળશે નહીં. આ સંપૂર્ણ રીતે માનસિક શાંતિનો સવાલ છે. આમ કરવાથી ગ્રાહકોને માનસિક શાંતિ મળે છે અને તે વિચારે છે કે તેને કોઈ સાથે પેટ્રોલ પંપ પર કોઈ પ્રકારની છેતરપિંડી થઈ નથી.
જૂના મશીનોનો ડર
આ ધારણા કેટલાક જૂના મશીનો અને કેટલીક જૂની છેતરપિંડીની ઘટનાને કારણે બની ગઈ છે. પરંતુ આજના ડિજિટલ યુગમાં આવી છેતરપિંડી ઓછી થાય છે, પરંતુ છતાં લોકો સુરક્ષા તરીકે આમ કરે છે.
પંપ કર્મીઓને સચેત કરવા
ગ્રાહકો દ્વારા આ કરવાથી પંપ કર્મીઓ સચેત રરે છે. તેને ખ્યાલ રહે છે કે ગ્રાહક જાગૃત છે, તેવામાં તેની સાથે કંઈ ન કરી શકીએ. વિષમ સંખ્યામાં પેટ્રોલ ભરાવવાથી મશીન સેટ હોવાનો કોઈ ખતરો રહેતો નથી.
ધ્યાન રાખવા જેવી વાતો...
પરંતુ પેટ્રોલ ભરાવવા સમયે આપણે કેટલીક જરૂરી વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેમ કેઃ
પેટ્રોલ ભરાવવા સમયે હંમેશા મીટર પર નજર રાખો અને ચેક કરો તે ઝીરોથી શરૂ થાય છે કે નહીં.
પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાવ્યા બાદ હંમેશા રસીદ લેવી જોઈએ.
હંમેશા તેવા પંપ પર જાવ જે વિશ્વાસપાત્ર અને અધિકૃત પંપ હોય.
