ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Budget 2026: બજેટ રજૂ કરતા પહેલા સરકાર શા માટે ઉજવે છે 'હલવા સેરેમની'? જાણો આ વખતનું શેડ્યૂલ?

Budget 2026: ભારત સરકાર દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવે તે પહેલાંની 'હલવા સેરેમની' (Halwa Ceremony) નાણા મંત્રાલયની એક અત્યંત રસપ્રદ અને વર્ષો જૂની પરંપરા છે. આ માત્ર મીઠાઈ ખાવાનો કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ તે બજેટની ગુપ્તતા અને તેની અંતિમ તૈયારીઓનું પ્રતીક છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:45 PM IST

Budget 2026: બજેટને આખરી ઓપ આપવા અને તેના છાપકામ (Printing) ની શરૂઆત થાય તે પહેલાં દિલ્હીના નોર્થ બ્લોકમાં સ્થિત નાણા મંત્રાલયના મુખ્યાલયમાં એક મોટી કઢાઈમાં હલવો બનાવવામાં આવે છે. નાણામંત્રી પોતે આ હલવો હલાવીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે છે અને મંત્રાલયના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓને પીરસે છે. આ આયોજન બજેટની 'લોક-ઇન' (Lock-in) પ્રક્રિયાની શરૂઆત માનવામાં આવે છે.

ઇતિહાસ અને મહત્વ
ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કોઈપણ શુભ કાર્યની શરૂઆત 'મીઠા મોઢા' થી કરવાની પરંપરા છે. આ જ વિચાર સાથે દાયકાઓ પહેલાં આ સેરેમની શરૂ થઈ હતી. હલવો વહેંચાયા પછી, બજેટના છાપકામ સાથે જોડાયેલા આશરે 100 થી વધુ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ નોર્થ બ્લોકના બેઝમેન્ટમાં આવેલી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં 'કેદ' થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી નાણામંત્રી સંસદમાં બજેટ ભાષણ પૂરું ન કરે, ત્યાં સુધી આ કર્મચારીઓ તેમના પરિવારને મળી શકતા નથી કે ફોનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. હલવા સેરેમની આ અધિકારીઓના સમર્પણને સન્માન આપવાની એક રીત છે.

કેદ થઈ જાય છે અધિકારી (The Lock-in Period)
હલવા સેરેમની બાદ જે અધિકારીઓ બેઝમેન્ટમાં જાય છે, તેમના માટે ત્યાં સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા હોય છે. ત્યાં માત્ર એક લેન્ડલાઈન ફોન હોય છે, જેના પર માત્ર ઈનકમિંગ કોલ્સ આવી શકે છે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB)ના અધિકારીઓ ત્યાં ચોવીસ કલાક પહેરો આપે છે જેથી બજેટની કોઈ પણ વિગત લીક ન થાય. આ અધિકારીઓના જમવાની અને સૂવાની વ્યવસ્થા પણ તે જ બેઝમેન્ટની અંદર કરવામાં આવે છે.

ડિજિટલ બજેટ અને બદલાતી પરંપરા
વર્ષ 2021 થી બજેટ 'પેપરલેસ' બની ગયું છે. પહેલા બજેટની હજારો નકલો છપાતી હતી, પરંતુ હવે તે પેનડ્રાઈવ અને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. જોકે, છાપકામ ઓછું થયું હોવા છતાં, ડેટા ફીડિંગ અને બજેટની ગુપ્તતા જાળવવા માટે આજે પણ 'હલવા સેરેમની' અને 'લોક-ઇન' ની પ્રક્રિયા તેટલી જ ચુસ્ત રીતે પાળવામાં આવે છે.

ક્યારે યોજાશે 2026ની હલવા સેરેમની?
વર્ષ 2026નું કેન્દ્રીય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રજૂ થવાનું છે. આથી, હલવા સેરેમની 20થી 24 જાન્યુઆરી 2026ની વચ્ચે નોર્થ બ્લોકમાં યોજાય તેવી શક્યતા છે. આ કાર્યક્રમ બાદ જ બજેટ સાથે જોડાયેલા તમામ અધિકારીઓ 'અંડરગ્રાઉન્ડ' થઈ જશે.
 

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

