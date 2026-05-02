Gold Rate Explainer: ક્રૂડ ઓઈલ ઉછળે તો સોનું કેમ ધડામ થાય છે? હાઈથી સોનું 29000 અને ચાંદી 1.69 લાખ સસ્તી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold Rate Explainer: સોનું અને ચાંદી આ સપ્તાહે કડાકા સાથે જોવા મળ્યા. આ સપ્તાહમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો. જ્યારે ક્રૂડના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળે છે ત્યારે સોનું અને ચાંદી પછડાય છે. સપ્તાહ દરમિયાન શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી એ પણ જાણો.
સોના અને ચાંદીમાં સાપ્તાહિક રીતે જોઈએ તો ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. કારણ કે અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે IBJAના ખુલતા ભાવમાં 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સામાન્ય વધારા સાથે ખુલ્યું હતું અને પછી આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કડાકો જોવા મળ્યો પછી પાછો છેલ્લા કારોબારી દિવસ 30મી એપ્રિલે સોનું વધારા સાથે બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં પણ એ જ રીતે મૂવમેન્ટ જોવા મળી હતી. સોના અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જાણે છત્રીસનો આંકડો હોય તેવું જોવા મળે છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધે ત્યારે સોના ચાંદીના ભાવ ઘટતા જોવા મળે છે અને ક્રૂડના ભાવ ઘટે ત્યારે સોનું ચાંદી ઉછળતા જોવા મળે છે. વીતેલા સપ્તાહમાં ક્રૂડના ભાવમાં સતત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
સોના ચાંદીના વૈશ્વિક ભાવ
સોનાના ભાવમાં 2 મેના રોજ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કોમેક્સ ગોલ્ડની કિંમત 10.36 ડોલરના ઘટાડા સાથે 4612.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી છે. જ્યારે ભારતીય શરાફા બજારની વાત કરીએ તો અહીં પણ 24 કેરેટવાળું સોનું 1.50 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ આસપાસ પહોંચ્યું છે.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
સાપ્તાહિક મૂવમેન્ટ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 27 એપ્રિલના રોજ સોનું 151495 પર ખુલ્યું હતું જે સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 30મી એપ્રિલના રોજ 150263 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું એટલે કે સપ્તાહ દરમિયાન સોનામાં 1,232 રૂપિયા ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યારે ચાંદીનો 27 એપ્રિલના રોજ ખુલતો ભાવ 244103 રૂપિયા હતો અને છેલ્લા કારોબારી દિવસે ચાંદી 240331 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી એટલે કે સપ્તાહ દરમિયાન ચાંદીમાં 3772 રૂપિયાનો સાપ્તાહિક ઘટાડો નોંધાયો.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા
IBJA પર 999 પ્યોરિટીવાળા સોનાના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 176121 રૂપિયા હતા જેને હાલના ભાવ 150263 રૂપિયા સાથે સરખાવીએ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 25858 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 385933 થી હજુ પણ 145602 રૂપિયા સસ્તી છે. અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
વાયદા બજારમાં કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી
વાયદા બજારની ચાલ જોઈએ તો વાયદા બજારમાં છેલ્લા કારોબારી દિવસ 30મી એપ્રિલે સોનું 151363 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું અને ચાંદી 251000 પર બંધ થઈ હતી. વાયદા બજારમાં સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 180779 રૂપિયા છે એટલે હાઈથી હજુ પણ સોનું 29416 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 420000 રૂપિયા છે એટલે કે ચાંદી હાઈથી હજુ પણ 169000 રૂપિયા સસ્તી છે.
ભાવમાં કેમ જોવા મળી રહ્યો છે ઘટાડો, ક્રૂડ ઓઈલ સાથે શું સંબંધ
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી, મજબૂત ડોલરના પગલે સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. જેમ જેમ ક્રૂડના ભાવ વધે છે તેમ તેમ મોંઘવારીનું જોખમ વધે છે. વધતી મોંઘવારીના ડરથી ફેડરલ રિઝર્વે પણ વ્યાજ દરોમાં ફરીથી વધારો કર્યો નથી. સતત ત્રીજીવાર અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોને 3.50%-3.75%ના દાયરામાં રાખ્યા છે. મોંઘવારીનું વધતું જોખમ સોનામં વેચવાલીને હાવી કરે છે. લોકો સોનું વેચીને પોતાની પાસે કેશ રાખે છે. સોના પ્રત્યે આકર્ષણ ઘટે છે. જેના કારણે માંગમાં નરમી અને ભાવમાં ઘટાડો આવે છે.
સામાન્ય રીતે સંકટ વચ્ચે સોનું ચડતું હોય છે પરંતુ આ વખતે ઈરાન યુદ્ધમાં અલગ અલગ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટ તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે સોનાની ચમક ફીકી પડી રહી છે. યુદ્ધ અને ડરના માહોલમાં સેફ હેવન ગણાતું સોનું સતત તૂટી રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાથી આયાત બિલ વધે છે. જેના કારણે વધુ ડોલરની જરૂર પડે છે. દેશનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ઘટવા લાગે છે. આ કમીને પૂરી કરવા માટે દેશ પોતાની પાસે રાખેલું સોનું વેચે છે. સોનું વેચીને ડોલર ભેગા કરાય છે. જેનાથી મોંઘુ ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદાય છે.
