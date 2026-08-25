/માત્ર 3 સપ્તાહમાં સોનું 20000 જેટલું મોંઘુ થયું, ચાંદી 26000 ઉછળી, ઓગસ્ટમાં કેમ રોકેટ બન્યા સોના-ચાંદી? આજનો ભાવ જાણો

ભારતીય વાયદા બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. હાલ બંને કિંમતી ધાતુઓ લાલ નિશાનમાં જોવા મળી છે જ્યારે IBJA પર સોનું વધારા સાથે તો ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળી છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 190 રૂપિયાના સામાન્ય વધારા સાથે 162344 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું જે કાલે 162154 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1945 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 243446 રૂપિયા પર ખુલી છે. જે કાલે 245391 રૂપિયાની સપાટીએ બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 25, 2026
વાયદા બજારનો ભાવ
MCX પર બપોરે 2.04 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું ફરીથી ઘટાડા સાથે 163090 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયું જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી ઘટાડા સાથે 242882 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી. સોનામાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે.
25 દિવસમાં 20,000 વધ્યો સોનાનો ભાવ!
અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા 3 મહિનાથી સોનું લગભગ 1.40 લાખ રૂપિયાની આસપાસ ફરી રહ્યું હતું. પરંતુ ઓગસ્ટમાં અચાનક ભાવ વધવા લાગ્યા. 3 અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં 20 હજાર રૂપિયાનો વધારો થઈ ગયો.
અચાનક ઓગસ્ટમાં કેમ વધ્યા ભાવ
1. નબળો ડોલર
દુનિયાના બજારોમાં સોનાની ખરીદ વેચાણ સૌથી વધુ અમેરિકી ડોલરમાં થાય છે. આથી ડોલર અને સોના વચ્ચે સંબંધ છે. એટલે કે ડોલર મજબૂત તો સોનું સસ્તું અને ડોલર નબળો પડે તો સોનું મોંઘુ થાય છે. ગત એક મહિનામાં ડોલર ઈન્ડેક્સ 2.5 ટકા તૂટ્યો છે. આ ઈન્ડેક્સ દુનિયાની 6 મોટી કરન્સી યુરો, જાપાની યેન, પાઉન્ડ, કેનેડિયન ડોલર, સ્વિડીશ ક્રોના અને સ્વિસ ફ્રેંક મળીને બને છે. તેની સરખામણીએ અમેરિકી ડોલર નબળો પડ્યો. આથી સોનાના ભાવ વધ્યા.
2. અમેરિકી બોન્ડ
અમેરિકી સરકાર લોકો પાસેથી પૈસા મેળવવા માટે સરકારી બોન્ડ બહાર પાડે છે. તેને ખરીદનારાઓને વ્યાજ મળે છે. જેના દર સરકાર બદલતી રહે છે. તે દુનિયામાં સૌથી વધુ રોકાણ થતી એસેટ્સમાંથી એક છે. જ્યારે પણ બોન્ડ યીલ્ડ એટલે કે વ્યાજ દર સોનાના વધતા ભાવની સરખામણીમાં ઓછા હોય તો રોકાણકારો બોન્ડમાંથી પૈસા કાઢીને સોનામાં રોકે છે. 19 ઓગસ્ટે જ્યારે અમેરિકી નાણા વિભાગે એવી જાહેરાત કરી કે તેો બજારમાંથી પોતાના લોંગ ટર્મના સરકારી બોન્ડ્સ બમણી સંખ્યામાં પાછા ખરીદશે. અમેરિકી ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરો ઘટાડવાની પણ અપેક્ષા છે. રોકાણકારો તરત જ સોના તરફ વળ્યા અને ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો.
3. કેન્દ્રીય બેંકોની સતત ખરીદી
દુનિયામાં સૌથી વધુ વેપાર બે વસ્તુઓમાં થાય છે. સોનું અને ડોલર. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોકાણકારોનો ડોલર પર ભરોસો ડગ્યો છે. ડોલરનો દબદબો ઘટાડવા માટે દુનિયાની મોટી મોટી કેન્દ્રીય બેંકો પોતાની વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં સોનું વધારી રહી છે. સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. કેટલીક બેંકોએ તો રેકોર્ડ લેવલે સોનું ખરીદ્યું છે.
4. ઘરેલુ બજારમાં ખરીદી
જૂનમાં ભારતે લગભગ 20 ટન સોનું વિદેશમાંથી ખરીદ્યું હતું. જે જુલાઈમાં વધીને 45 ટન થયું. તેનું કારણ છે ભારતીય બજારના 3 ભાગોનું હવે એક સાથે એક્ટિવ થવું. પહેલું તો એ કે ગત વર્ષથી સતત ઉછાળાના કારણે લોકોએ જ્વેલરી ખરીદવાનું ટાળ્યું હતું. પરંતુ તેઓ ફરીથી ખરીદવા લાગ્યા. બીજુ એ કે તહેવારોની સીઝનના કારણે શરાફા બજારના વેપારીઓ પણ સ્ટોક કરી રહ્યા છે અને જ્વેલરી મેકર્સને વધુ ઓર્ડર મળી રહ્યા છે. ત્રીજુ એ કે સોનામાં તેજીના કારણે નફો રળનારા રોકાણકારો પણ ગોલ્ડ એટીએફ, સિક્કો, બાર વગેરેમાં પૈસા લગાવી રહ્યા છે.