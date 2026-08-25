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માત્ર 3 સપ્તાહમાં સોનું 20000 જેટલું મોંઘુ થયું, ચાંદી 26000 ઉછળી, ઓગસ્ટમાં કેમ રોકેટ બન્યા સોના-ચાંદી? આજનો ભાવ જાણો

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. જો કે વાયદા બજારમાં સવારે સોનું અને ચાંદી પછડાયા હતા પરંતુ સોનાએ ત્યારબાદ રિકવરી  કરી અને ત્યારબાદ વળી પાછું સોનું લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યું છે. IBJA અને MCX ના લેટેસ્ટ રેટ  ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:24 PM IST
માત્ર 3 સપ્તાહમાં સોનું 20000 જેટલું મોંઘુ થયું, ચાંદી 26000 ઉછળી, ઓગસ્ટમાં કેમ રોકેટ બન્યા સોના-ચાંદી? આજનો ભાવ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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