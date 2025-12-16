Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

કેમ વધી રહ્યો છે સોના-ચાંદીના ભાવ, કિંમત પર લગામ લાગશે કે નહીં? જાણો સરકારે શું આપ્યો જવાબ

Gold-Silver Rates: સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયા છે, જેને લઈને સંસદમાં પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે કે, શું સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવેલી તેજી પર સરકાર લગામ લગાવી શકે છે? આવો, જાણીએ સરકારે શું કહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

કેમ વધી રહ્યો છે સોના-ચાંદીના ભાવ, કિંમત પર લગામ લાગશે કે નહીં? જાણો સરકારે શું આપ્યો જવાબ

Gold-Silver Rates: વર્ષ 2025 દરમિયાન સોના-ચાંદીના ભાવમાં રેકોર્ડ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સોનું અને ચાંદી બન્ને રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયા છે અને તેની આસપાસ જ ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આ તેજી ગ્લોબલ સ્તર પર તણાવ, મોંઘવારી અને ડિમાન્ડ વધવાને કારણે આવી છે. સોનાથી વધારે આ વર્ષે ચાંદીના ભાવમાં વધુ વધારો જોવા મળ્યો છે. સોનું આ વર્ષે 63% વધ્યું છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આ વર્ષે 118% જેટલી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સોના-ચાંદીએ સ્ટોક માર્કેટ કરતા પણ વધારે રિટર્ન આપ્યું છે.

કદાચ આ જ કારણ છે કે, ભારતીયો માટે સોનું અને ચાંદી આજે પણ એક સેવિંગ્સનું સાધન બનેલું છે. ઘણા દાયકાઓથી લોકો ફિજિકલ સોનું અને ચાંદી ખરીદીને રાખી રહ્યા છે, જેણે લાંબા ગાળે હંમેશા લાભ જ આપ્યો છે. જો કે, હવે આ વર્ષે આટલી તેજી પછી સંસદમાં પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે કે શું સરકાર આના પર લગામ લગાવી શકે છે?

Add Zee News as a Preferred Source

સંસદમાં ઉઠેલા પ્રશ્નો
DMK સાંસદ થિરુ અરુણ નેહરુ અને સુધા આર.એ લોકસભામાં તહેવારો અને લગ્નો દરમિયાન ઘરનો બોજ ઓછો કરવા માટે ડ્યુટીમાં ઘટાડો, ટેક્સમાં ફેરફાર અથવા રિટેલ પ્રાઈસ કંટ્રોલ જેવા કેન્દ્રના સ્ટેબિલિટી ઉપાયો પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે રૂપિયાની સ્ટેબિલિટીને લઈને RBI ગોલ્ડ રિઝર્વની ભૂમિકાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.

આ પ્રશ્નના જવાબમાં નાણાં મંત્રાલયે લોકસભામાં જણાવ્યું કે, ઘરેલુ કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, રૂપિયો-ડોલરનો દર અને ટેક્સ પર આધારિત હોય છે. તાજેતરની તેજી જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન, ગ્લોબલ ગ્રોથની ચિંતાઓ, સુરક્ષિત-આશ્રય (સેફ-હેવન) ખરીદી અને સેન્ટ્રલ બેન્ક દ્વારા સંગ્રહખોરીને કારણે આવી છે.

સરકારે શું જવાબ આપ્યો?
નાણાં રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું કે, કિંમતી ધાતુઓની કિંમતો માર્કેટ દ્વારા નક્કી થાય છે, સરકાર તેમને નક્કી કરતી નથી. તેમ છતાં રાહતના અનેક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. નાણાં મંત્રાલયે કહ્યું કે, કસ્ટમ્સને રાહત આપવા માટે સરકારે જુલાઈ 2024માં સોનાની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટી 15%થી ઘટાડીને 6% કરી દીધી છે. સરકારે ફિજિકલ સોનાની માંગ ઓછી કરવા અને નકામા પડેલા ઘરેલું સોનાને એકઠું કરવા માટે ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ (GMS), ગોલ્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ (ETF) અને સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ જેવા પગલાં લીધા, જેથી માંગનો અમુક હિસ્સો નવી આયાતને બદલે લોકલ સ્ટોકમાંથી પૂરો થઈ શકે. આનાથી બાહ્ય નબળાઈ અને કિંમતો પરનું દબાણ ઓછું થાય.

જુલાઈ 2024માં સોનાના ઈમ્પોર્ટ પર કસ્ટમ ડ્યુટી 15%થી ઘટાડીને 6% કરાઈ, જેનાથી લેન્ડેડ કોસ્ટ, સ્મગલિંગ ઈન્સેન્ટિવ અને ઉતાર-ચઢાવ પર લગામ લાગી. આનાથી ઘરેલું કિંમતો ગ્લોબલ ટ્રેન્ડની નજીક આવી ગઈ છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, 31 માર્ચ 2025 સુધીમાં RBIની ગોલ્ડ હોલ્ડિંગ્સ 879.58 ટન (વાર્ષિક 57.48 ટન વધુ) છે, જેનાથી રૂપિયા પર વિશ્વાસ અને બાહ્ય સ્થિરતા વધે છે. કિંમતો ટોપના સ્તરથી થોડી ઓછી થઈ છે, પરંતુ રિસ્ક, રેટ કટની અપેક્ષા અને સેન્ટ્રલ બેન્કની સતત ખરીદી વચ્ચે ઊંચી જ રહી છે.

કેમ આવ્યો સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો?
નાણાં મંત્રાલય અનુસાર, 31 માર્ચ 2025 સુધી RBI પાસે 879.58 ટન સોનું હતું, જે એક વર્ષમાં 57.48 ટનનો વધારો દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજીનું મોટું કારણ કમજોર અમેરિકી ડોલર અને અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં વહેલી કપાતની અપેક્ષા રહી. વળી, મજબૂત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ અને સપ્લાઈની અછતને કારણે ચાંદી રેકોર્ડ સ્તરની આસપાસ બની રહી છે.

આગળ પણ ઉતાર-ચઢાવની સંભાવના
મહેતા ઇક્વિટીઝના કોમોડિટી વિશેષજ્ઞ રાહુલ કલંત્રી અનુસાર, સોનાને 4,275–4,245 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર સપોર્ટ અને 4,340–4,375 ડોલર પર રેઝિસ્ટન્સ મળી શકે છે. જ્યારે ચાંદી માટે 64–64.55 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે અવરોધ જોવા મળી શકે છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, નજીકના ભવિષ્યમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જળવાઈ રહેશે, જો કે, તહેવારોની સીઝનમાં નાનો ઘટાડો પણ ખરીદદારો માટે મહત્વનો બની શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
gold silver rateGold pricegovt regulate retail ratesસોના-ચાંદીના ભાવસોનાનો ભાવ

Trending news