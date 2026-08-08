/સોનું ₹7,000 અને ચાંદી ₹13,000 મોંઘી ! મહિનાઓની સુસ્તી બાદ અચાનક કેમ વધવા લાગ્યા ભાવ ?

Gold Silver Price : અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે ઘણા મહિનાઓની સુસ્તી બાદ આ અઠવાડિયાથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આખરે વધારો થઈ રહ્યો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ઓછો થવાની આશા વચ્ચે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં આ ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાના ભાવમાં વધારાથી રોકાણકારો ખુશ થયા છે, પરંતુ ખરીદી કરવાનું વિચારી રહેલા સામાન્ય ગ્રાહકો માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. નબળા પડતા અમેરિકન ડોલર અને ફુગાવામાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ વચ્ચે સોના અને ચાંદીની માંગમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના ડેટા અનુસાર, આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹7,000 થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાંદીના ભાવમાં પણ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹13,000થી વધુનો વધારો થયો છે. દેશના મુખ્ય બુલિયન બજારોમાં ભારે ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે.
એક અઠવાડિયામાં સોનું કેટલું વધ્યું ?
અહેવાલો અનુસાર, આ અઠવાડિયે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹7,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ વધીને ₹1,49,621 પર પહોંચી ગયો. છેલ્લા અઠવાડિયાના અંતે ભાવ ₹1,42,860 હતો. તેવી જ રીતે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,30,860 થી વધીને ₹1,37,053 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. તો 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ શુક્રવારે સાંજે ₹1,07,145 થી વધીને ₹1,12,216 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો. અઠવાડિયા દરમિયાન 3 ઓગસ્ટની સાંજે સોનું ₹1,42,557 પ્રતિ 10 ગ્રામના નીચા સ્તરે હતું. નિષ્ણાતો માને છે કે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરો નહીં વધારે તેની શક્યતાને કારણે ભાવમાં વધારો થયો છે.
ચાંદીના ભાવ પણ વધ્યા
સોના ઉપરાંત ચાંદીના ભાવમાં પણ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન તેજી જોવા મળી. ચાંદીનો ભાવ સપ્તાહ દરમિયાન ₹13,086 વધીને ₹2,31,381 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો. તે અગાઉ ₹2,18,295ના લેવલે હતો. 3 ઓગસ્ટની સાંજે ચાંદીનો ભાવ ₹2,17,287 પ્રતિ કિલોગ્રામના સાપ્તાહિક નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો, ત્યારબાદ તેના ભાવમાં સતત સુધારો જોવા મળ્યો. 7 ઓગસ્ટના રોજ ટ્રેડિંગ બંધ થતાં સુધીમાં તે IBJA પર ₹2,31,381 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો.
સોના અને ચાંદીના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે ?
બજારના નિષ્ણાતો જણાવે છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી વૈશ્વિક ફુગાવા અંગેની ચિંતાઓ થોડી હળવી થઈ છે, જેના કારણે કિંમતી ધાતુઓની માંગમાં વધારો થયો છે. યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં નબળાઈએ પણ સોનાના ભાવને વેગ આપ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સોના અને ચાંદીનો વેપાર યુએસ ડોલરમાં થતો હોવાથી ડોલર નબળો પડતાં ભાવ વધારો થયો છે.
નોંધ: સોના-ચાંદીના આ બજાર ભાવ અંદાજિત અને સાંકેતિક છે. તમે જ્યારે સોનું ખરીદવા જાવ ત્યારે તેમાં જીએસટી (GST), મેકિંગ ચાર્જ (ઘડાઈ) અને જ્વેલર્સના પ્રીમિયમ મુજબ અંતિમ કિંમતમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.