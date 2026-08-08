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સોનું ₹7,000 અને ચાંદી ₹13,000 મોંઘી ! મહિનાઓની સુસ્તી બાદ અચાનક કેમ વધવા લાગ્યા ભાવ ?

Gold Silver Price : છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓની સુસ્તી બાદ આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક ઉછાળો જોવા મળ્યો. માત્ર એક અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹7,000નો વધારો થયો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹13,000નો વધારો થયો છે. ત્યારે આ વધારા પાછળનું કારણ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:20 PM IST
સોનું ₹7,000 અને ચાંદી ₹13,000 મોંઘી ! મહિનાઓની સુસ્તી બાદ અચાનક કેમ વધવા લાગ્યા ભાવ ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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