બ્રિટિશ પાઉન્ડનું પતન અને સ્વિસ ફ્રેંકનો ઉદય, યુદ્ધ અને મંદીના સમયમાં કેમ ચમકે છે સોનું?
Gold Reserve: શું તમે જાણો છો કે એક સમયે દુનિયા પર રાજ કરતો બ્રિટિશ પાઉન્ડ આજે કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે? જાણો કેવી રીતે ગોલ્ડ રિઝર્વ, વિશ્વ યુદ્ધો અને સેન્ટ્રલ બેન્કોની નીતિઓ કરન્સીની તાકાત નક્કી કરે છે. ચાલો જાણીએ પાઉન્ડના પતનથી લઈને ભારતીય રૂપિયાના ભવિષ્ય સુધીનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ.
- કેવી રીતે ગોલ્ડ રિઝર્વ નક્કી કરે છે કોઈપણ દેશની આર્થિક તાકાત
- સ્વિસ ફ્રેંક કેમ ગણાય છે દુનિયાની સૌથી ભરોસાપાત્ર કરન્સી?
- 200 વર્ષમાં પાઉન્ડના પતનથી સ્વિસ ફ્રેંકના ઉદયની કહાની
Trending Photos
Gold Reserve: 200 વર્ષનો વૈશ્વિક અર્થતંત્રના પાયા એક નાટ્યાત્મક બદલાવ આવ્યો છે. 19મી સદીમાં બ્રિટિશ પાઉન્ડનું વૈશ્વિક વેપાર માર્ગો પર શાસન હતું અને તે દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી ચલણ ગણાતું હતું. હવે બ્રિટિશ પાઉન્ડ હાંસિયામાં ધકેલાયો છે, જ્યારે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનો સ્વિસ ફ્રેંક (CHF) આજે દુનિયાનો સૌથી ભરોસાપાત્ર સેફ હેવન અને રોકાણકારો માટે ભરોસાનું પ્રતીક બન્યો છે. કેવી રીતે યુદ્ધો અને આર્થિક નીતિઓએ કરન્સીના નસીબ પલટ્યા? સાથે જ આ વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે આપણો ભારતીય રૂપિયો કેટલો સુરક્ષિત છે? ચાલો સમજીએ.
200 વર્ષનો ઇતિહાસ
1800ના દાયકાની શરૂઆતમાં બ્રિટિશ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી ચલણ હતું. એ સમયે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો સૂરજ ક્યારેય આથમતો નહોતો અને પાઉન્ડને દુનિયાની સૌથી સુરક્ષિત સંપત્તિ માનવામાં આવતી હતી. ઐતિહાસિક ડેટા અનુસાર, તે સમયે 1 બ્રિટિશ પાઉન્ડના બદલામાં લગભગ 26 સ્વિસ ફ્રેંક મળતા હતા.
પતનના કારણો:
બે વિશ્વ યુદ્ધોએ બ્રિટનની અર્થવ્યવસ્થાને સંપૂર્ણપણે હચમચાવી દીધી. યુદ્ધના ખર્ચે દેશને દેવામાં ડૂબાડી દીધો, જેનાથી પાઉન્ડની ખરીદશક્તિમાં સતત ઘટાડો થયો. જ્યારબાદ બ્રેટન વૂડ્સ સમજૂતી પછી, વૈશ્વિક વેપારમાં ડોલરે પાઉન્ડનું સ્થાન લઈ લીધું. આજે 2026માં 1 પાઉન્ડનું મૂલ્ય ઘટીને લગભગ 1.03-1.04 સ્વિસ ફ્રેંકની આસપાસ આવી ગયું છે. આ 200 વર્ષોમાં આવેલો એક ઐતિહાસિક ઘટાડો છે જે એક સુપરપાવરના આર્થિક પતનની કહાની કહે છે.
સોનું કેમ કરન્સીનું અસલી સુરક્ષા કવચ?
અર્થશાસ્ત્રનો એક પાયાનો સિદ્ધાંત છે, જે દેશના ચલણની પાછળ નક્કર સંપત્તિ (સોનું) હોય છે, તે ચલણ સંકટમાં પણ સ્થિર રહે છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની મજબૂતીનું રહસ્ય તેમના 'ગોલ્ડ પર કેપિટા' (માથાદીઠ સોનું)માં રહેલું છે. સ્વિસ નેશનલ બેન્કે હંમેશા પોતાની કરન્સીને સોનાના ભંડાર સાથે એક ચોક્કસ ગુણોત્તરમાં બાંધીને રાખી છે. જ્યારે પણ વૈશ્વિક બજારમાં અસ્થિરતા આવે છે, ત્યારે રોકાણકારો માત્ર કાગળના વચનો પર ચાલતી કરન્સી છોડીને સોનાનું પીઠબળ ધરાવતા ચલણો તરફ વળે છે. જે દેશો પાસે સોનાનો પૂરતો જથ્થો નથી હોતો, તેમનું ચલણ વૈશ્વિક આંચકાઓ સામે જલ્દી તૂટી જાય છે. 1970ના દાયકાનો ભારે ફુગાવો આ વાતનું જતું-જાગતું ઉદાહરણ છે.
વિશ્વ યુદ્ધ, મંદી અને ચલણનો વિનાશ
ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે, યુદ્ધોએ હંમેશા અર્થતંત્રના પાયા હચમચાવી દીધા છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ (1914-1918) અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ (1939-1945) દરમિયાન તથા તેના પછીના ગાળામાં વૈશ્વિક સ્તરે ચલણોના મૂલ્યમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. યુદ્ધ દરમિયાન સરકારો હથિયારોની ખરીદી અને સેનાના ખર્ચ માટે મોટી માત્રામાં નોટો છાપે છે. આનાથી મની સપ્લાય વધી જાય છે, જેના કારણે ફુગાવો આસમાને પહોંચે છે. 1929ની 'મહામંદી' હોય કે 2008નું નાણાકીય સંકટ, દરેક મોટી મંદી પછી નબળા અર્થતંત્રવાળા ચલણોનું મૂલ્ય ઘટવું નક્કી હતું. જે દેશો પાસે પોતાનો સોનાનો ભંડાર હતો, તેઓ મંદીની અસર ઘટાડવામાં સફળ રહ્યા.
સેફ હેવન કરન્સી
દુનિયામાં કેટલીક એવી કરન્સી છે જેને 'સેફ હેવન' કહેવામાં આવે છે. તેમાં સ્વિસ ફ્રેંક સૌથી ઉપર આવે છે. જો કે, ડોલર સૌથી મોટી રિઝર્વ કરન્સી છે, પરંતુ સંકટના સમયે રોકાણકારો સ્વિસ ફ્રેંકને ડોલર કરતાં વધુ સુરક્ષિત માને છે. તેના પાછળનું કારણ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની તટસ્થતા છે. દુનિયા ભલે ગમે તે જંગમાં ફસાયેલી હોય સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ તેની બેન્કિંગ ગુપ્તતા અને તટસ્થતાને કારણે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. અહીંની કરન્સી પરનો ભરોસો દુનિયાની રાજકીય ઉથલપાથલથી પ્રભાવિત થતો નથી.
શું રૂપિયો નબળો છે?
ભારતનું વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI) સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. ભારત પાસે હાલમાં લગભગ 880 ટન સોનાનો ભંડાર છે. જો કે, આ આંકડો ઘણો મોટો છે, પરંતુ આપણી અર્થવ્યવસ્થાનું કદ અને વસ્તી જોતા આપણે આપણી કરન્સીને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે ગોલ્ડ રિઝર્વ વધારવાની જરૂર છે. શું ગોલ્ડ ઓછું હોવું એ રૂપિયાની નબળાઈનું કારણ છે? સીધી રીતે નહીં, પરંતુ તે ચોક્કસપણે એક પરિબળ છે. રૂપિયાની અસ્થિરતાનું મોટું કારણ આપણી વેપાર ખાધ અને વૈશ્વિક ડોલરની માંગ છે. સોનાનો ભંડાર આપણને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.
સેન્ટ્રલ બેન્કોની ગોલ્ડ પોલિસી
દુનિયાની મોટાભાગની સેન્ટ્રલ બેન્કો હવે ફરીથી સોના તરફ પાછી ફરી છે. 2026ના આંકડા અનુસાર, ચીન, ભારત અને તુર્કી જેવા દેશો પોતાના રિઝર્વમાં સોનાનો હિસ્સો વધારી રહ્યા છે. RBIએ સોનાને એક 'વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ' (Strategic Asset) તરીકે જોયું છે. આ માત્ર રૂપિયાને સ્થિરતા જ નથી આપતું, પરંતુ ડોલર પર આપણી નિર્ભરતા પણ ઘટાડે છે.
વૈશ્વિક અસ્થિરતા અને ભવિષ્ય
આજનો સમય જીયો પોલિટિક્સ દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. દુનિયાના ઘણા દેશો વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે, જેમ કે, ઈરાન-ઈઝરાયેલ, રશિયા-યુક્રેન અને ચીન-તાઈવાન વચ્ચે તણાવના કારણે રોકાણકારોમાં ડરનો માહોલ છે. જ્યારે દુનિયા સુરક્ષિત હોતી નથી, ત્યારે લોકો કાગળની કરન્સીમાંથી નીકળીને સોના અને સ્વિસ ફ્રેંકમાં રોકાણ કરે છે. ભવિષ્ય એવા દેશોનું છે જે પોતાની અર્થવ્યવસ્થાને સોના અને સ્થિર નીતિઓ સાથે જોડી રાખશે. સામ્રાજ્યનું પતન માત્ર હથિયારોથી નહીં, પરંતુ તે સામ્રાજ્યના ચલણના પતનથી શરૂ થાય છે, જેમ કે બ્રિટિશ પાઉન્ડ સાથે થયું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે