Why Gold Prices Hike: સોનાના ભાવમાં આવેલી સુનામીના આ છે 3 મોટા કારણ
Why Gold Prices Hike: સોનાના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારા પાછળ ચોક્કસ કારણ છે, વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા વિદ્રોહને કારણે પણ સોનાના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે
Gold Price Today : સોનાનો ભાવ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યો છે. 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1,27,000 થઈ ગયો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,13,120 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. તો ચાંદીનો ભાવ 1,60,000 એ પહોંચ્યો. નિષ્ણાતોના અનુસાર, આગામી સમયમાં સોના ચાંદીનો ભાવ હજી વધી શકે છે. સોનાના ભાવમાં વધારો છતાં સોનાની માંગ યથાવત છે. પુષ્ય નક્ષત્ર માટે લોકોએ સોનાની ખરીદી માટે એડવાન્સ બુકીંગ કરી રહ્યાં છે. ધનતેરસ અને લગ્ન ગાળા માટે પણ સોનાની ખરીદી કરી રહ્યાં છે.
સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે, રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર રસ આકર્ષી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, ત્રણ મુખ્ય પરિબળો આ ઉછાળાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે.
1. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને રાજકીય તણાવ
વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવને કારણે આર્થિક અનિશ્ચિતતા વધી છે, જેના કારણે સોના તરફ સુરક્ષિત આશ્રય શોધતા રોકાણકારો આકર્ષાયા છે.
2. વિકસિત દેશોની નબળી નાણાકીય સ્થિતિ
મુખ્ય અર્થતંત્રોમાં સતત મોટી વેપાર ખાધ અને ચલણની નબળાઈએ સોનાને એક વિશ્વસનીય રોકાણ વિકલ્પ બનાવ્યો છે. ઘણી કેન્દ્રીય બેંકો તેમના અનામતમાં સોનાનો હિસ્સો વધારી રહી છે.
3. ફિયેટ કરન્સીની નબળાઈ અને નાણાકીય વ્યવસ્થામાં અસ્થિરતા
સામાન્ય ચલણમાં સ્થિરતાના અભાવને કારણે, છૂટક રોકાણકારો પણ સોનાને સલામત આશ્રય તરીકે પસંદ કરી રહ્યા છે.
એક અહેવાલ મુજબ, સોનું હવે માત્ર એક સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન સંપત્તિ જ નથી પરંતુ રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોમાં વૈકલ્પિક ચલણ પણ છે. કેન્દ્રીય બેંકો અને છૂટક રોકાણકારોની માંગ પણ સોનાના ભાવને ટેકો આપી રહી છે. જો કે, ગોલ્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs) માં રોકાણ પ્રમાણમાં ઓછું રહ્યું છે, જેના કારણે સોનામાં રોકાણ માટે નોંધપાત્ર તકો રહી છે.
ગયા સપ્તાહના અહેવાલ મુજબ, ગોલ્ડ મેટલ ફંડ્સમાં એક જ અઠવાડિયામાં $13.5 બિલિયનનું રોકાણ થયું છે, જે આ વર્ષે ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક મૂડી પ્રવાહ છે. આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક આર્થિક અને રાજકીય પરિબળોને કારણે સોનાના ભાવ મજબૂત રહે છે, અને રોકાણકારોમાં સોનાની લોકપ્રિયતા ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
