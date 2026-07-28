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Why E20 Petrol is not Cheap: પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભળ્યું છતાં ભાવ કેમ નથી ઘટ્યા? સરકારે ખોલ્યું સૌથી મોટું રહસ્ય

Why E20 Petrol is not Cheap: 20 ટકા ઇથેનોલ ભેળવ્યા પછી પણ E20 પેટ્રોલ સસ્તું કેમ નથી? સરકારે રાજ્યસભામાં આ પાછળનું વાસ્તવિક કારણ સમજાવ્યું છે. જાણો શુદ્ધ પેટ્રોલ કેમ મળી રહ્યું નથી અને શું ખરેખર એવરેજ ઘટી રહી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:29 AM IST
Why E20 Petrol is not Cheap: પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભળ્યું છતાં ભાવ કેમ નથી ઘટ્યા? સરકારે ખોલ્યું સૌથી મોટું રહસ્ય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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