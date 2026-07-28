/Why E20 Petrol is not Cheap: પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભળ્યું છતાં ભાવ કેમ નથી ઘટ્યા? સરકારે ખોલ્યું સૌથી મોટું રહસ્ય

Why E20 Petrol is not Cheap: ભારત સરકાર ઇથેનોલ મિક્સ કરવાના ટારગેટમાં સતત વધારો કરી રહી છે. હાલમાં, 20 ટકા ઇથેનોલ વાળું E20 પેટ્રોલ પેટ્રોલ પંપો પર મળી છે. પરંતુ જનતાના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો ભારતમાં ઇથેનોલનું ઉત્પાદન થાય છે, તો E20 પેટ્રોલ નિયમિત પેટ્રોલ કરતાં સસ્તું કેમ નથી? સંસદના ચોમાસા સત્ર દરમિયાન, સરકારે આ પ્રશ્નનો ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક અને પારદર્શક જવાબ આપ્યો છે. ચાલો સમજીએ કે ઇથેનોલ હોવા છતાં પણ પેટ્રોલ સસ્તું કેમ નથી.
ઇથેનોલ સસ્તું ઇંધણ કેમ નથી બની રહ્યું?
સરકારે તાજેતરમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે વર્તમાન બજાર પરિસ્થિતિઓમાં ઇથેનોલ ખૂબ સસ્તું ઇંધણ નથી. સરકાર ખેડૂતોને ઇથેનોલ માટે વાજબી ભાવ આપવા માંગે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સરકાર મકાઈમાંથી બનાવેલ ઇથેનોલ લગભગ 71.86 રૂપિયા પ્રતિ લિટરના ભાવે ખરીદે છે. આમાં GST, પરિવહન અને સંગ્રહ ખર્ચ ઉમેરવામાં આવે છે. જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરની આસપાસ હોય છે, ત્યારે E20 પેટ્રોલના ઉત્પાદનનો ખર્ચ નિયમિત પેટ્રોલ જેટલો જ અથવા થોડો વધારે હોય છે. જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 120 ડોલરથી 130 ડોલર પ્રતિ બેરલ ઉપર વધે છે ત્યારે ઇથેનોલ સસ્તું થશે.
સસ્તું નથી, પરંતુ તેનાથી સામાન્ય લોકોને શું ફાયદો થાય છે?
ભલે E20 પેટ્રોલના ભાવમાં ઘટાડો થયો નથી, સરકાર દાવો કરે છે કે તેનાથી દેશને સીધો ફાયદો થાય છે. આજે, તમારા ટાંકીમાં 20 ટકા પેટ્રોલ ભારતમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે અથવા વિશ્વમાં અન્યત્ર યુદ્ધ ફાટી નીકળે, તો પણ ભારતમાં ઇંધણ પુરવઠો અપ્રભાવિત રહેશે. ઇથેનોલે ભારતની અન્ય દેશો પર નિર્ભરતા ઘટાડી છે, અને દેશના પૈસા તેના ખેડૂતોને જઈ રહ્યા છે.
પેટ્રોલ પંપ પર શુદ્ધ પેટ્રોલ કેમ મળતુ નથી?
ઘણા લોકો પૂછે છે કે શુદ્ધ પેટ્રોલ, E10 અને E20 પેટ્રોલ પંપ પર અલગથી કેમ વેચાતા નથી. સરકારના મતે, ભારતમાં 100,000થી વધુ પેટ્રોલ પંપનું વિશાળ નેટવર્ક છે. જો ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના પેટ્રોલનો બધે સ્ટોક કરવામાં આવે, તો લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે અને ગુણવત્તા જાળવવી મુશ્કેલ બનશે. બેંકો અને કંપનીઓએ ઇથેનોલ પ્લાન્ટ અને સપ્લાય ચેઇનમાં આશરે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. જો તેઓ હવે પાછળ હટી જાય, તો આ આખું રોકાણ ખોવાઈ જશે.
શું E20 વાહનનું માઇલેજ ઘટાડે છે?
સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે E20 ઇંધણ કેટલાક વાહનોના માઇલેજમાં થોડો 3 ટકાથી 5 ટકા ઘટાડો લાવી શકે છે. જો કે, સરકાર એમ પણ જણાવે છે કે વાસ્તવિક માઇલેજ ઇંધણ કરતાં ડ્રાઇવિંગ ટેવો, ટાયર પ્રેશર, વાહન સર્વિસિંગ અને AC વપરાશ પર વધુ આધાર રાખે છે. યુએસ, બ્રાઝિલ અને જાપાન જેવા વિકસિત દેશોમાં પણ ઇથેનોલ મિશ્રણ સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.