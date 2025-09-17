Prev
Next

ITR ફાઇલ કર્યાના કેટલા દિવસ બાદ રિફંડ મળે છે ? જાણો વિલંબ થવાના શું હોય છે કારણ

Income Tax Return : જો તમને ITR ફાઇલ કર્યા બાદ તમારું રિફંડ ન મળ્યું હોય, તો તમારે કેટલીક બાબતો ચેક કરવી જોઈએ. સૌપ્રથમ ફોર્મ ભરતી વખતે તમે કોઈ ભૂલ કરી છે કે નહીં તે તપાસો. ઘણીવાર ITR ફાઇલ કર્યા અને વેરિફાઇ થયાના એક અઠવાડિયાની અંદર રિફંડ મળે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

ITR ફાઇલ કર્યાના કેટલા દિવસ બાદ રિફંડ મળે છે ? જાણો વિલંબ થવાના શું હોય છે કારણ

Income Tax Return : કરદાતાઓએ 16 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં તેમનું આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાનું ફરજિયાત હતું. હવે લોકોએ તેમનો ITR ફાઇલ કર્યો છે, તેથી ઘણા લોકો તેમના રિફંડની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તમારા રિફંડની સ્થિતિ તપાસતા પહેલા ચકાસો કે તમારું ITR ફોર્મ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું છે અને પ્રોસેસ કરવામાં આવી છે કે નહીં. જો તમારા ફોર્મમાં કોઈ વિસંગતતા જોવા મળે છે, તો તમારે આવકવેરા વિભાગના મેસેજનો જવાબ આપવાની જરૂર પડી શકે છે.

રિફંડ પ્રક્રિયા ઈ-વેરિફિકેશન પછી શરૂ થાય છે

Add Zee News as a Preferred Source

તમારા આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ઇ-વેરિફાઇ થયા પછી રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં ITR ફાઇલ કર્યાના ચારથી પાંચ અઠવાડિયામાં રિફંડ તમારા બેંક ખાતામાં જમા થઈ જાય છે. જો તમને આ સમય દરમિયાન તમારું રિફંડ મળ્યું નથી, તો તમારે કેટલીક બાબતો તપાસવી જોઈએ. પહેલા, ફોર્મ ભરતી વખતે તમે કોઈ ભૂલ કરી છે કે નહીં તે તપાસો. ઉપરાંત આવકવેરા વિભાગ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચનાઓ અથવા માહિતી તપાસો અને આવકવેરા ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર રિફંડ સ્થિતિને ટ્રૅક કરો.

કેટલાક કેસોમાં વધુ સમય લાગે છે

સીએ આશિષ મિશ્રા કહે છે કે આવકવેરા રિફંડની પ્રોસેસ ઝડપથી કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા કરદાતાઓ તેમના ITR ફાઇલ અને ચકાસણીના એક અઠવાડિયાની અંદર તેમના રિફંડ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આ માટે શરત એ છે કે તેમણે દાખલ કરેલી માહિતી આવકવેરા પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ માહિતી, જેમ કે વાર્ષિક માહિતી નિવેદન (AIS), કરદાતા માહિતી સારાંશ (TIS) અને ફોર્મ 26AS સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ. જ્યાં મૂડી લાભ અથવા વિવિધ કપાત સામેલ હોય, ત્યાં વધુ ચકાસણી જરૂરી છે. આ કેસોમાં થોડો વધુ સમય લાગે છે.

નિષ્ણાતો કહે છે કે તમારું રિટર્ન ઈ-વેરિફાઇડ થતાંની સાથે જ આવકવેરા વિભાગ તેની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, રિફંડ 2 થી 5 અઠવાડિયામાં તમારી બેંકમાં પહોંચી જાય છે. જો TDS ડેટા મેળ ખાતો નથી તો કરદાતાઓ તેમના રિફંડ મેળવવામાં વિલંબ અનુભવી શકે છે.

તમારા ITR રિફંડની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી ?

> સૌપ્રથમ, આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટ www.incometax.gov.in ની મુલાકાત લો અને તમારા PAN અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો. તમારું PAN કાર્ડ તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થયેલ હોવું જોઈએ. જો નહિં, તો વેબસાઇટ પર "લિંક નાઉ" બટનનો ઉપયોગ કરીને તેને લિંક કરો.
> ઉપરના મેનૂમાં "સર્વિસ" પર ક્લિક કરો અને "રિફંડ સ્ટેટસ" પસંદ કરો.
> આગળ, "ઈ-ફાઇલ" ટેબ પર જાઓ. પછી, "ઈન્કમટેક્સ રિટર્ન" પર ક્લિક કરો અને "ફીલ્ડ રિટર્ન" પસંદ કરો.
> આમ કરવાથી તમારી સ્ક્રીન પર તે આકારણી વર્ષ માટે તમારી રિફંડ સ્થિતિ દેખાશે.

ઈન્કમટેક્સ રિફંડમાં વિલંબ થવાના કારણો

> બેંક ખાતું પ્રી-વેલિડેટ નથી. આવકવેરા પોર્ટલ પર તમારું બેંક ખાતું પ્રી-વેલિડેટ હોવું જરૂરી છે.
> જો તમારા બેંક ખાતા પરનું નામ તમારા PAN કાર્ડ પરના નામ સાથે મેળ ખાતું નથી તો રિફંડમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
> તમે દાખલ કરેલો IFSC કોડ ખોટો છે.
> જો તમે તમારા ITRમાં આપેલી એકાઉન્ટ વિગતો હવે બંધ થઈ ગઈ હોય તો પણ રિફંડમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
> જો તમારું પાન કાર્ડ તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક ન હોય તો પણ રિફંડમાં વિલંબ થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Income TaxITRIncome Tax returnincome tax refundITR Filing

Trending news