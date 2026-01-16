Prev
અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ ભારત માટે જરૂરી કેમ? જાણો કોને કેટલો ફાયદો થશે?

India-US Trade Deal: કોમર્સ સેક્રેટરી રાજેશ અગ્રવાલે ગુરૂવારે કહ્યુ કે ભારત-અમેરિકા વચ્ચે પ્રસ્તાવિત વેપાર સમજુતિ (ટ્રેડ ડીલ) ના પ્રથમ ટ્રાન્શને લઈને લગભગ સહમતિ બની ગઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:26 AM IST

અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ ભારત માટે જરૂરી કેમ? જાણો કોને કેટલો ફાયદો થશે?

India-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ફાઇનલ થવાની નજીક છે. કોમર્સ સેક્રેટરી રાજેશ અગ્રવાલે ગુરૂવારે કહ્યુ કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે પ્રસ્તાવિત વેપાર સમજુતિ (ટ્રેડ ડીલ) ના પ્રથમ ટ્રાન્શને લઈને સહમતિ લગભગ બની ગઈ છે અને તેને જલ્દી અંતિમ રૂપ આપવામાં આવી શકે છે. આ વાત નવા અમેરિકી રાજદૂત અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સહયોગી સર્જિયો ગોરના તે નિવેદન બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના દેશ માટે નવી દિલ્હી જેટલો જરૂરી કોઈ અન્ય દેશ નથી. પરંતુ ડીલ પર અંતિમ મહોર ક્યાં સુધી લગાવવાની છે, તેની ટાઇમગાઇન હજુ નક્કી નથી.

કેમ જરૂરી છે અમેરિકા-ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ?
ભારત માટે આ ટ્રેડ ડીલ ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે અમેરિકા સામાન અને સેવાઓના મામલામાં ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે. ભારત અમે અમેરિકા વચ્ચે આ ડીલ પર મહોર લાગ્યા બાદ અમેરિકા માટે ભારતનું એક્સપોર્ટ માર્કેટ વધુ મજબૂત થશે. અમેરિકાની બજારોમાં સસ્તા ભાવ પર ભારતીય સામાનો તથા સેવાઓની પસંદ વધશે, તો તેનો ફાયદો ભારતીય એક્સપોર્ટ્સને મળશે.

ટ્રેડ ડીલના ઘણા ફાયદા
ટ્રેડ ડીલને કારણે જો સામાનોના આયાત પર ટ્રેરિફ ન લાગે કે સામાન્ય રેટ પર લાગે તો તેના ઘણા ફાયદા છે, કારણ કે ભારતમાં ઘણી વર્લ્ડ ક્લાસ કંપનીઓ છે, જેના માટે જો અમેરિકાની બજાર ખુલે તો તે સારૂ કરી શકે છે. અમેરિકાની સાથે BTA થી અમેરિકી ટ્રેડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્યુનિટીને એક પોઝિટિવ સંકેત જશે કે ભારત સ્વાગત કરે છે અને બિઝનેસ માટે ખુલ્લું છે. આ ભારત માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં વિદેશી રોકાણને આકર્ષિત કરવા અને ખુદને ચીનના વિકલ્પ તરીકે સપ્લાય ચેનના હબના રૂપમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે જરૂરી છે, જે ભારતની રણનીતિક પ્રાથમિકતાઓમાંથી એક છે.

અબજો ડોલરના કારોબારની વાત
ભારતના 30 એવા સેક્ટર છે, જ્યાંથી અમેરિકાને સામાન મોકલવામાં આવે છે. તેમાંથી છ કૃષિ બેસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ અને બાકીની 24 ઈન્ડસ્ટ્રી બેસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે. જેમ કે જ્વેલરીથી લઈને કપડા, ટેલીકોમ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન, ભારતમાંથી અમેરિકાને 4.39 અબજ ડોલરના કપડા મોકલવામાં આવે છે, 11.88 અબજ ડોલરના સોના-ચાંદી અને હીરાની નિકાસ થાય છે. એટલું જ નહીં ભારત અમેરિકાને 14.39 અબજ ડોલરના મોબાઇલ, ટેલીકોમ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસ વેચે છે. તેવામાં આ ટ્રેડ ડીલ એટલા માટે પણ જરૂરી છે, કારણ કે આ માત્ર કારોબાર વધારવા પૂરતુ સીમિત નથી, પરંતુ એક્સપોર્ટની સાથે-સાથે રોજગાર, રોકાણ અને રણનીતિક ભાગીદારી સાથે જોડાયેલું છે.
 

