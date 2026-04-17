માર્કેટમાં અસ્થિરતા વચ્ચે સોનું કેમ કરી રહ્યું છે આકર્ષિત, ડિજિટલ યુગમાં આ કારણે વધી ચમક, જાણો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessમાર્કેટમાં અસ્થિરતા વચ્ચે સોનું કેમ કરી રહ્યું છે આકર્ષિત, ડિજિટલ યુગમાં આ કારણે વધી ચમક, જાણો

Gold Invest: સોનાએ લાંબા સમયથી રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન રહ્યું છે. પેઢીઓ અને આર્થિક ચક્રોમાં તેને મૂલ્યના ભંડાર તરીકે જોવામાં આવે છે અને એક એવી સંપત્તિ જેને રોકાણકારો અલગ-અલગ પોર્ટફોલિયો બનાવતી વખતે વારંવાર ધ્યાનમાં લે છે. ભલે નાણાકીય બજારો સતત વિકસિત થઈ રહ્યા છે અને રોકાણના વિકલ્પો વધી રહ્યા છે, છતાં પણ સોના એક સંતુલિત એસેટ એલોકેશન રણનીતિના ભાગ તરીકે સોનું પ્રસ્તુત રહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:48 PM IST
  • સોનાએ લાંબા સમયથી રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન રહ્યું છે.
  • સોનું એવી સંપત્તિ છે જેને રોકાણકારો અલગ-અલગ પોર્ટફોલિયો બનાવતી વખતે વારંવાર ધ્યાનમાં લે છે. 
  • સોનું રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે

Trending Photos

Gold Invest: સોનું રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તેનું એક કારણ તેની અનોખી વિશેષતાઓ છે. ઘણી નાણાકીય સંપત્તિઓથી વિપરીત, સોનાનું મૂલ્ય તેની અછત, ટકાઉપણું અને નાણાકીય સંપત્તિ તરીકે લાંબા સમયથી સ્વીકૃતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગુણોએ તેને વિવિધ આર્થિક વાતાવરણમાં પોતાની સુસંગતતા જાળવવામાં મદદ કરી છે.

રોકાણકારો માટે ઉદ્દેશ્ય ફક્ત એક જ સંપત્તિ વર્ગ (asset class) પર નિર્ભર રહેતી નથી, પરંતુ એવા પોર્ટફોલિયો બનાવે છે, જે બદલાતી બજાર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકે. આ સંદર્ભમાં સોનું ઐતિહાસિક રીતે અલગ-અલગ પોર્ટફોલિયોના એક ઉપયોગી ઘટક તરીકે કામ કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પોર્ટફોલિયો ડાયવર્સિફાયર તરીકે સોનું
ડાયવર્સિફિકેશન (Diversification) લાંબા ગાળાના રોકાણનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. વિવિધ એસેટ વર્ગોમાં ફાળવણી કરીને, રોકાણકારો સંભવિત રીતે ઉતાર-ચઢાવ (volatility)ને સંચાલન કરી શકે છે અને સમગ્ર પોર્ટફોલિયો સંતુલનમાં સુધારો કરી શકે છે.

સોનાએ ઐતિહાસિક રીતે વિવિધ બજારના વાતાવરણમાં પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા દર્શાવી છે. છેલ્લા બે દાયકામાં તેણે ઘણા કેલેન્ડર વર્ષોમાં સકારાત્મક રિટર્ન આપ્યું છે, જે વિવિધ આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં તેની સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવે છે.

જો કે, રિટર્ન દર વર્ષે અગલ-અલગ હોય શકે છે, પરંતુ લાંબા ગાળાની રિટર્ન પેટર્ન એ હાઈલાઈટ કરે છે કે સોનું કેવી રીતે અનેક વૈશ્વિક વિકાસ અને નાણાકીય ચક્રોના માધ્યમથી કેવી રીતે પ્રસ્તુત રહ્યું છે. આ ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય એ વાતને મજબૂત બનાવે છે કે શા માટે ઘણા રોકાણકારો સોનાને વૈવિધ્યસભર એસેટ એલોકેશન ફ્રેમવર્કના ભાગ તરીકે માને છે.

સોના સાથે બજારની અનિશ્ચિતતા

બજારની અનિશ્ચિતતાના સમયગાળા દરમિયાન સોનું આકર્ષણનું બીજું પાસું છે જે શું ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ઐતિહાસિક રીતે, જ્યારે બજારમાં જ્યારે અસ્થિરતા આવે છે અથવા રોકાણકારો સ્ટેબલ રોકાણ શોધે છે, ત્યારે સોનું રોકાણકારોનું નવું રોકાણનું સ્થળ બને છે.

નાણાકીય બજારની અસ્થિરતાથી સોનાની માંગમાં વધારો

છેલ્લા અનેક વર્ષોથી અનેક વૈશ્વિક વિકાસોએ આ પેટર્ન દર્શાવી છે. આર્થિક વિક્ષેપ, નાણાકીય બજારની અસ્થિરતા અથવા વૈશ્વિક ઘટનાઓ ઘણીવાર સોનાની માંગમાં વધારો સાથે જોડાય જાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, 2020માં જ્યારે કોરોનાને કારણે વૈશ્વિક લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું ત્યારે, લગભગ 28% વર્ષના સમયગાળામાં રિટર્ન આપ્યું હતું, જેનાથી જાણવા મળે છે કે ભારે ઉથલપાથલના સમયમાં રોકાણકારોની માંગ કેવી રીતે મજબૂત બની હતી.

May be an image of text that says 'Rolling Returns Asset Year Asset/Year % 2008 Gold 2009 2010 Rolling Returns Asset Year % Gold 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26.9 24.2 23.2 31.7 12.3 -4.5 -7.9 -6.6 11.3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5.1 7.9 23.8 28.0 -4.2 13.9 15.4 20.6 74.7 allocation to 2023 2024 2025 can reduce volatility and offer performance optimisation 10gram) performance o suptainod b Calendar 時o 310c 2025 future returna.'

સોના દ્વારા રિટર્ન અનેક વૈશ્વિક ઘટનાઓમાં રોકાણકારોને સ્થિરતા લાવવાની ભૂમિકાને દર્શાવે છે.

દૂનિયાની વધતી જતી માંગ ગોલ્ડ ETF માટે

રોકાણકારો સોનાને કેવી રીતે મેળવે છે તે સમય જતાં નોંધપાત્ર રીતે ડિજિટલ થયું છે. જ્યારે સોનાની દુકાન પરથી ખરીદી પરંપરાગત રીતે રોકાણનું પસંદગીનું સ્વરૂપ રહ્યું છે, ત્યારે નાણાકીય રોકાણને રોકાણકારો માટે પારદર્શક અને નિયમનકારી રીતે સોનાને મેળવવાનું સરળ બનાવ્યું છે.

તેનું કારણ ગોલ્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs)નો વધુ ઉપયોગથી તેના ઉપયોગ તરીકે એક ઉભરી આવ્યા છે. આ સાધનો રોકાણકારોને ભૌતિક રોકાણ સાથે સંકળાયેલા લોજિસ્ટિકલ મુશ્કેલીઓ વિના સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા સોનાના ભાવની ગતિવિધિઓમાં ભાગ લેવાની તક આપે છે.

વૈશ્વિક ગોલ્ડ ETFsની માંગમાં સતત વધારો

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, વૈશ્વિક ગોલ્ડ ETFsની માંગ સતત વધતી જઈ રહી છે. વિવિધ જગ્યાના રોકાણ કરનારાઓએ આ ઉત્પાદનોમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, જે તેમના રોકાણને રેકોર્ડ લેવલે પહોંચાડે છે અને નાણાકીય સોનાના રોકાણોમાં વધતો જતી માંગને દર્શાવે છે.

વિશ્વના ETF માંગમાં સતત વધારો ચાર્ટ દ્વારા જોવા મળે છે, જે સોનામાં રોકાણકારોની વધતી ભાગીદારીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

May be an image of text that says '800 700 600 Gold ETF demand (tonnes) and GobEfFfcemndtoneaerU Flows (USD bn) 500 400 300 4.500 USD 609 bn 200 4.000 100 3.500 1.000 2,500 2,000 1,500 1,000 emandn 500 Global gold ETFs continue attract inflows the new year, pushing collective holdings to all-time highs Investors from North America and Asia bought the most whilst European funds also saw notable growth Gold market trading volumes surged January, concluding the month with record high lipombera, Company Flings, Benchmark Administration, World Councl Data January 2026 Past performance may any future returns. may sustained future and not guarantee'

ભારતમાં વધતી જતી ભાગીદારી

ભારત પરંપરાગત રીતે દૂનિયાના લેવલે સોનાના સૌથી મોટા ગ્રાહકોમાંનો એક રહ્યો છે. જ્યારે ઘરેણાં અને ભૌતિક સોનું સ્થાનિક માંગ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે સોના સાથે જોડાયેલા નાણાકીય રોકાણના માર્ગો ધીમે ધીમે સ્પિડ પકડી રહ્યા છે.

રોકાણકારો સેફ રોકાણ તરફ 

ભારતમાં ગોલ્ડ ETFsમાં હાલના સમયમાં રોકાણકારોની રોકાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જે સોનામાં રોકાણ કરવાની વધુ સુરક્ષીત અને પારદર્શક રીતો તરફના પરિવર્તનને તરફ ઈસારો કરે છે.

રોકાણ પ્લેટફોર્મ્સ પર સારા ડિજિટલ ઍક્સેસ અને પોર્ટફોલિયો વૈવિધ્યકરણ વિશે વધતી જાગૃતિ આ પેટર્નને વધુ મજબૂત કરે છે.

May be an image of text that says '30,000 25,000 20.000 India Gold ETF Net Inflows (Rs. Crore) 15,000 10,000 5,000 -5,000 Gold ETF inflows have gained momentum in recent months, indicating a gradual shift toward defensive allocations, even as equity continues dominate overall fund flows During market uncertainty. gold continues to serve as Soure Cml AMFL anJ ast performance be strategic allocation within a well-diversified long-term portfolio sustained future not purantee am tuture etura.'

આધુનિક સંપત્તિ ફાળવણીમાં સોનું

જેમ જેમ રોકાણ પોર્ટફોલિયો વધે છે, તેમ તેમ લાંબા ગાળાના નાણાકીય આયોજનમાં સંપત્તિ ફાળવણી કેન્દ્રસ્થાને રહે છે. એક જ સંપત્તિ વર્ગ પર આધાર રાખવાને બદલે, રોકાણકારો વધુને વધુ એવા પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે જે બદલાતી બજાર પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ થઈ શકે.

આ માળખામાં, સોનું મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખે છે. તેની મોટી શક્તિ, ETF અને ગોલ્ડ ફંડ્સ ઓફ ફંડ્સ જેવા નાણાકીય રોકાણ ઉત્પાદનો દ્વારા વધતી જતી સુલભતા અને રોકાણકારોની ભાગીદારીમાં વધારો આધુનિક પોર્ટફોલિયોમાં તેની સુસંગતતાને મજબૂત બનાવે છે.

વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે, સોનું એક પૂરક ફાળવણી તરીકે સેવા આપી શકે છે જે સમય જતાં સ્થિરતા અને સંતુલનને ટેકો આપે છે.

Disclaimer: ઉપરોક્ત મંતવ્યો વ્યક્તિગત છે અને જાહેર ક્ષેત્રમાં માહિતી પર આધારિત છે અને પરિવર્તનને પાત્ર છે. રોકાણકારોને કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા તેમના નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લેવા વિનંતી છે. ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યના પ્રદર્શનનું વિશ્વસનીય સૂચક નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news