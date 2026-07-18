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સોનું કેમ થઈ રહ્યું છે સતત સસ્તું? ઓગસ્ટમાં હજુ ઘટશે ભાવ કે આવશે મોટી તેજી? જાણો

Gold Price Prediction: જો તમે સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો શું આ સારો સમય છે? છેલ્લા 6 અઠવાડિયામાં પહેલીવાર સોનામાં સાપ્તાહિક મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું ઓગસ્ટમાં સોનું સસ્તું થશે કે ભાવ ફરી વધશે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:04 PM IST
સોનું કેમ થઈ રહ્યું છે સતત સસ્તું? ઓગસ્ટમાં હજુ ઘટશે ભાવ કે આવશે મોટી તેજી? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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