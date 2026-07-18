/સોનું કેમ થઈ રહ્યું છે સતત સસ્તું? ઓગસ્ટમાં હજુ ઘટશે ભાવ કે આવશે મોટી તેજી? જાણો

Gold Price Prediction: હાલ સોનું ખરીદવાનો સારો સમય છે, પહેલી વાર સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે, જો કે લોકો જાણવા માગે છે કે ઓગસ્ટમાં સોનાના ભાવ વધુ ઘટશે કે ફરી વધશે? સોનાના ભાવની દિશા હવે યુએસ-ઈરાન તણાવ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકના આગામી નિર્ણય પર આધારિત છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ
શુક્રવારે સોનાના ભાવ લગભગ 3,970 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રહ્યા હતા, પરંતુ અઠવાડિયા દરમિયાન ત્રણ ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. ઓગસ્ટ ડિલિવરી માટે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ પણ લગભગ 0.5 ટકા ઘટ્યા છે.
સોનામાં કેમ ઘટાડો થયો?
1. યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. તેલના વધતા ભાવોએ વૈશ્વિક ફુગાવાનું જોખમ વધાર્યું છે. આ જ કારણ છે કે રોકાણકારોને ડર છે કે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરો વધારી શકે છે અથવા લાંબા સમય સુધી તેને ઉંચો રાખી શકે છે. જ્યારે વ્યાજ દર વધે છે, ત્યારે રોકાણકારો બોન્ડ્સ અને અન્ય વ્યાજ ધરાવતા રોકાણ વિકલ્પો તરફ વળે છે. બીજી બાજુ, સોનું કોઈ વ્યાજ ચૂકવતું નથી, તેથી તેની માંગ નબળી પડે છે. આ જ કારણ છે કે સોનાના ભાવ દબાણ હેઠળ છે.
2. યુએસ ડોલર પણ સતત મજબૂત થઈ રહ્યો છે. ડોલર મજબૂત થવાથી અન્ય દેશોમાં ખરીદદારો માટે સોનું મોંઘુ થઈ જાય છે, જે તેની માંગ અને ભાવ બંનેને અસર કરે છે.
ઓગસ્ટમાં શું થઈ શકે છે?
જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઊંચા રહે અને યુએસ ફુગાવો ઘટે નહીં, તો ઓગસ્ટમાં સોનાનું દબાણ રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, ભાવમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જો કે, જો યુએસ-ઈરાન તણાવ વધુ વધે અથવા વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ વધુ ખરાબ થાય, તો રોકાણકારો સુરક્ષિત સ્વર્ગ તરીકે સોના તરફ વળશે. આવી સ્થિતિમાં, સોનાના ભાવમાં તીવ્ર સુધારો જોવા મળી શકે છે.
ઓગસ્ટમાં સોનાની ચાલ સંપૂર્ણપણે ત્રણ પરિબળો પર આધારિત રહેશે: યુએસ-ઈરાન તણાવ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની આગામી વ્યાજ દર વ્યૂહરચના. આ દરમિયાન, આ અઠવાડિયે માત્ર સોનું જ નહીં, પરંતુ ચાંદી, પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમ જેવી અન્ય કિંમતી ધાતુઓમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક બજારમાં રોકાણકારો હાલમાં સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે અને મોટા નિર્ણયોની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.