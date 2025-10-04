Prev
0% બનાવવાનો ચાર્જ... છતાં જ્વેલરી આટલી મોંઘી કેમ છે? તમારી પાસેથી આ 5 છુપાયેલા ચાર્જ વસૂલે છે જ્વેલર્સ

Jewellery Hidden Charges: તહેવારોની સિઝનમાં સોના અને ચાંદીના દાગીના મોટા પ્રમાણમાં ખરીદવામાં આવે છે. ઝવેરીઓ આ સામગ્રીમાંથી બનેલા દાગીના પર શૂન્ય મેકિંગ ચાર્જ આપે છે, પરંતુ તેઓ વિવિધ છુપાયેલા ચાર્જ પણ વસૂલ કરે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:14 PM IST

Jewellery Hidden Charges: તહેવારોની મોસમ ચાલી રહી છે. દશેરા પછી, દિવાળી માટે હવે ઘરેણાંનું વેચાણ ચાલી રહ્યું છે. ઝવેરીઓ શૂન્ય મેકિંગ ચાર્જ અથવા અન્ય ઓફરો સાથે તેમના ગ્રાહકોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, એક બેંકરે ખુલાસો કર્યો છે કે કેવી રીતે ઝવેરીઓ "0% મેકિંગ ચાર્જ" ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરતી વખતે પણ લોકોને ઘરેણાં પર છુપાયેલા ચાર્જ સાથે લલચાવી રહ્યા છે.

સોનાના દાગીના પર "0% મેકિંગ ચાર્જ" ટેગ અંગે, ચેતવણી આપી છે કે તેનું મૂલ્ય તમારા વિચારો કરતાં વધુ હોઈ શકે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકરે કહ્યું કે ગ્રાહકોએ ઝવેરીઓની "0% મેકિંગ ચાર્જ"ની ઝાળમાં ન ફસવું જોઈએ. તેણીએ કહ્યું કે આ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટેનો એક ચાલ છે, અને મોટાભાગના લોકો તેને સમજી શકતા નથી અને વધુ ચૂકવણી કરે છે. ઝવેરીઓ તમારી પાસેથી વધુ પડતો ચાર્જ વસૂલવાના પાંચ રસ્તાઓ શેર કર્યા છે.

સોનાના ઊંચા ભાવ

ગ્રાહકો ગૂગલ પર સોનાના ભાવ શોધે છે, પરંતુ ઝવેરીઓ ઘણીવાર પ્રતિ ગ્રામ 200 રૂપિયા વધુ ભાવ આપે છે. આ દરેક 50 ગ્રામ ખરીદેલા માટે 10,000 રૂપિયાનો વધારાનો ચાર્જ છે, જે 2%નો છુપાયેલ ફી છે.

વધારાનો બગાડ ચાર્જ

સોના માટે વાસ્તવિક બગાડ ચાર્જ 2-3% છે, પરંતુ ઝવેરીઓ ઘણીવાર જીણી ડિઝાઇનનો દાવો કરીને 5%નું બિલ બનાવે છે. વધુ ખરાબ, તે આજના ઊંચા સોનાના ભાવ પર આધારિત છે, દાગીના બનાવતી વખતે મૂળ દર પર નહીં.

ખૂબ કિંમતી પત્થરો

0% મેકિંગ ચાર્જ સાથે વેચાતા દાગીનામાં ઘણીવાર પત્થરો અથવા તેના પર કરવામાં આવેલા કામનો સમાવેશ થાય છે જેની કિંમત તેમના વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતા ઘણી વધારે હોય છે, જેનાથી કોઈપણ માફ કરાયેલા ચાર્જ વસુલ કરી શકાય છે.

નબળા બાયબેક નિયમો

જ્યારે કેટલાક ઝવેરીઓ બાયબેક પર સોનાના મૂલ્યના 90% દાવો કરે છે, ત્યારે આ ઓફર ઘણીવાર 0% મેકિંગ ચાર્જ માટે 70%થી 80% સુધી ઘટાડી દેવામાં આવે છે. આ ગ્રાહકો માટે બીજો મોટો આંચકો છે.

જથ્થાબંધ માર્જિન શેર ન કરવું

ઝવેરીઓ ઓછા જથ્થાબંધ ભાવે સોનું ખરીદે છે, પરંતુ આ લાભ ભાગ્યે જ ખરીદદારોને આપવામાં આવે છે. અનુજાએ વધુમાં સલાહ આપી હતી કે તમે ખરીદો છો તે કોઈપણ દાગીના હંમેશા BIS કેર એપ્લિકેશન પર HUID તપાસવી જોઈએ. આ કોડ ભારતની હોલમાર્કિંગ સિસ્ટમ હેઠળ શુદ્ધતા અને પ્રમાણીકરણની પુષ્ટિ કરે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે.

