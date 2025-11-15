ભારતીય નોટમાં કેમ લાગેલો હોય છે મહાત્મા ગાંધીનો ફોટો? આઝાદી પહેલા કોની તસવીર હતી?
Currency Design India: તમારા મનમાં પણ ક્યારેક તો આ સવાલ આવતો જ હશે કે આખરે મહાત્મા ગાંધીની તસવીર જ ભારતીય રૂપિયા પર શા માટે હોય છે? જ્યારે આપણા દેશમાં સરદાર પટેલ અને જવાહર લાલ નેહરુ જેવા અનેક દિગ્ગજો પણ થઈ ગયા છે. ચાલો, આની પાછળનું કારણ જાણીએ.
Currency Design India: દરેક ભારતીય રૂપિયા પર તમે ગાંધીજીનો ફોટો તો ચોક્કસ જોયો હશે. પણ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ભારતીય ચલણ પર રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનો જ ફોટો કેમ હોય છે? જ્યારે દેશમાં ભગત સિંહ, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ, સરદાર પટેલ, સરોજિની નાયડુ, જવાહર લાલ નેહરુ વગેરે જેવા અનેક મહાન લોકો થઈ ગયા. તો સવાલ એ છે કે અન્ય કોઈ સ્વતંત્રતા સેનાની, કવિ કે નેતાને ભારતીય રૂપિયા પર સ્થાન કેમ ન મળ્યું? આનો જવાબ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ પોતે આપ્યો છે.
RBI એ જણાવ્યું કારણ
RBI અનુસાર, ભારતીય રૂપિયા પર કોઈ મહાન પુરુષ કે મહિલાનો ફોટો મૂકતા પહેલા ઘણા નામો પર ચર્ચા થઈ હતી. જેમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોર અને મધર ટેરેસા જેવી મહાન હસ્તીઓનો સમાવેશ થતો હતો. પરંતુ ઘણો વિચાર કર્યા પછી મહાત્મા ગાંધીના નામ પર સહમતિ બની. આ પછી જ ગાંધીજીનો ફોટો ભારતીય નોટો પર લગાવવાનો નિર્ણય લેવાયો. ભારતીય રિઝર્વ બેંકના કાર્યો અને ભૂમિકા પર બનેલી એક ડોક્યુમેન્ટરીમાં આ માહિતી સામે આવી છે. આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચલણ પર કોઈ પ્રખ્યાત હસ્તીનો ફોટો કેમ લગાવવામાં આવે છે? ખરેખર, આનાથી નોટ ઓળખવામાં સરળતા રહે છે.
આઝાદી પહેલા નોટ પર કોની તસવીર હતી?
આઝાદી પહેલા ભારતીય નોટો પર બ્રિટિશ શાસકો અલગ-અલગ તસવીરો છાપતા હતા, જેમ કે વસાહતી પ્રતીકો અને વાઘ તથા હરણ જેવા પ્રાણીઓ. કેટલીક નોટો પર સુશોભિત હાથી અને બ્રિટિશ રાજાની તસવીરો પણ હતી. વર્ષ 1947 પછી ભારતીય ચલણનું સ્વરૂપ ધીમે ધીમે બદલાવા લાગ્યું. અશોક સ્તંભના સિંહનું પ્રતીક અને પ્રસિદ્ધ ભારતીય સ્થળોની તસવીરોનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો. પછી, જેમ જેમ ભારતે પ્રગતિ કરી, નોટો પર વિજ્ઞાન અને ખેતી જેવી સિદ્ધિઓને દર્શાવવામાં આવી, જેમ કે આર્યભટ્ટ ઉપગ્રહ અને ખેડૂતોની તસવીરો.
પહેલીવાર ગાંધીજીનો ફોટો ક્યારે લગાવવામાં આવ્યો?
ગાંધીજીનો ફોટો પહેલીવાર વર્ષ 1969માં રૂપિયા પર લગાવવામાં આવ્યો હતો. RBIની વેબસાઇટ પર આપેલી માહિતી અનુસાર, મહાત્મા ગાંધીની તસવીર પહેલીવાર વર્ષ 1969માં 100 રૂપિયાની સ્મારક નોટ પર દેખાઈ હતી. આ નોટ તેમની જન્મ શતાબ્દી નિમિત્તે બહાર પાડવામાં આવી હતી અને તેમાં સેવાગ્રામ આશ્રમની પણ તસવીર હતી.
સન 1987થી તેમની તસવીર નિયમિત રૂપે આવવા લાગી. તે વર્ષે 500 ની નોટો પર ગાંધીજીનો ફોટો છાપવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 1996 માં, RBIએ મહાત્મા ગાંધી સીરીઝ રજૂ કરી, જેમાં સારી સુરક્ષા સુવિધાઓ (સિક્યોરિટી ફીચર્સ) હતી, જે અદ્યતન પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજીને કારણે શક્ય બની હતી.
