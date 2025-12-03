Prev
કેમ ખરાબ સ્થિતિમાં છે ભારતીય રૂપિયો ? એશિયાની સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરતી ચલણોમાંની બની એક

Indian Rupee Bad Condition: આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ડોલર સામે રૂપિયો 5 ટકા ઘટ્યો છે, જે એશિયાના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા ચલણોમાંનો એક બની ગયો છે. ભારતના સૌથી મોટા બજાર અમેરિકા દ્વારા ભારતીય માલ પર લાદવામાં આવેલા 50% સુધીના ઊંચા ટેરિફથી નિકાસ પર અસર પડી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:06 PM IST

Indian Rupee Bad Condition: બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 90 પ્રતિ ડોલરના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે સરકી ગયો. વેપાર અને રોકાણ માટે ડોલરનો પ્રવાહ, અને કંપનીઓ દ્વારા વધુ નુકસાન સામે રક્ષણ મેળવવા માટે કરવામાં આવેલા ધસારાને કારણે ચલણ પર દબાણ આવ્યું છે, જેના કારણે આઠ મહિનાનો ઘટાડો થયો છે.

મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે યુએસ ટેરિફ 

આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ડોલર સામે રૂપિયો 5% ઘટ્યો છે, જે એશિયાના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારો બન્યો છે. ભારતના સૌથી મોટા બજાર અમેરિકા દ્વારા ભારતીય માલ પર લગાવામાં આવેલા 50% સુધીના ઊંચા ટેરિફથી નિકાસ પર અસર પડી છે, જેના કારણે વિદેશી રોકાણકારો માટે ભારતીય શેરોનું આકર્ષણ ઘટી રહ્યું છે.

રોકાણકારો પાછા ખેંચી રહ્યા છે, સીધું રોકાણ પણ ધીમું થયું

ભારત વૈશ્વિક સ્તરે પોર્ટફોલિયો રોકાણના પ્રવાહથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત બજારોમાંનો એક છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય ઇક્વિટીમાં લગભગ 17 બિલિયન ડોલરનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું છે. પોર્ટફોલિયો રોકાણમાં નબળાઈ અને વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI)માં મંદીથી દબાણ વધુ વધ્યું છે.

આયાત બિલમાં વધારો, ડોલર પુરવઠો ઘટ્યો

યુએસના ઊંચા ટેરિફ અને સોનાની આયાતમાં તીવ્ર વધારાને કારણે ઓક્ટોબરમાં ભારતની વેપાર ખાધ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ. વધુમાં, સ્થાનિક કંપનીઓના વિદેશી દેવા અને બેંકોમાં બિન-નિવાસી ભારતીય (NRI) થાપણોમાંથી ડોલર પુરવઠો પણ ધીમો પડ્યો છે.

આયાતકારો ખરીદી રહ્યા છે, નિકાસકારો ડોલર રાખી રહ્યા છે

બેંકરો અને વેપારીઓ કહે છે કે રૂપિયાના ઘટાડાના દરેક તબક્કાએ ડોલરની નવી માંગ ઉભી કરી છે, ખાસ કરીને આયાતકારો તરફથી, જ્યારે નિકાસકારો ડોલર વેચવામાં ખચકાટ અનુભવે છે. આ અસંતુલન, અર્થપૂર્ણ મૂડી પ્રવાહના અભાવ સાથે, રૂપિયાને સંવેદનશીલ બનાવી રહ્યું છે.

RBI દબાણ હેઠળ છે, વિદેશી વિનિમય અનામત ઘટતી જાય છે

જોકે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ રૂપિયાના ઘટાડાને ધીમો કરવા માટે સમયાંતરે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે, બેંકરો માને છે કે ડોલરની માંગનું પ્રમાણ અને ટકાઉપણું ચલણને દબાણ હેઠળ રાખી રહ્યું છે. રૂપિયાને ટેકો આપવા માટે RBIના પ્રયાસો વિદેશી હૂંડિયામણ અનામતમાં ઘટાડો અને ફોરવર્ડ માર્કેટમાં શોર્ટ ડોલર પોઝિશનમાં પાંચ મહિનાની ઊંચી સપાટી ($63.4 બિલિયન)માં વધારો દર્શાવે છે.

