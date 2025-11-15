વિશ્વના સૌથી મોંઘા બટાકા...આ દેશમાં એક કિલોના છે 1,00,000 રૂપિયા !
બટાકાને સંપૂર્ણ ખોરાક માનવામાં આવે છે. ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં બટાકા ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને તેને વિવિધ રીતે ખાવામાં આવે છે. ભારતમાં તેની કિંમત લગભગ 25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે, પરંતુ વિશ્વમાં સૌથી મોંઘા બટાકા ફ્રાન્સમાં જોવા મળે છે.
ભારતમાં બટાકાને શાકભાજીનો રાજા કહેવામાં આવે છે. તેની લોકપ્રિયતા એટલી છે કે તે દરેક ઋતુમાં ખાવામાં આવે છે અને તેને સંપૂર્ણ ખોરાક માનવામાં આવે છે. હાલમાં બટાકાની છૂટક કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ 25 રૂપિયા છે. જો કે, વિશ્વના ઘણા દેશોમાં બટાકાની કિંમત ભારત કરતા અનેક ગણી વધારે છે. એશિયન દેશોમાં, દક્ષિણ કોરિયામાં બટાકા સૌથી મોંઘા છે. કોરિયાની રાજધાની સિઓલમાં, તમારે એક કિલોગ્રામ બટાકા માટે 4.28 ડોલર એટલે કે લગભગ 380 રૂપિયા ખર્ચવા પડશે.
જાપાનમાં બટાકાની કિંમત 2.95 ડોલર છે. તો તાઇવાનમાં તમારે એક કિલોગ્રામ બટાકા ખરીદવા માટે 2.82 ડોલર ખર્ચવા પડશે. હોંગકોંગમાં એક કિલોગ્રામ બટાકાની કિંમત 2.61 ડોલર, ફિલિપાઇન્સમાં 2.46 ડોલર, સિંગાપોરમાં 2.28 ડોલર, ઇન્ડોનેશિયામાં 1.51 ડોલર, થાઇલેન્ડમાં 1.49 ડોલર, વિયેતનામમાં 1.02 ડોલર, ચીનમાં 0.98 અને મલેશિયામાં 0.91 ડોલર છે.
વિશ્વના સૌથી મોંઘા બટાકા
વિશ્વના સૌથી મોંઘા બટાકા ફ્રાન્સમાં Le Bonnotte જાતને માનવામાં આવે છે. તેની કિંમત પ્રતિ કિલો લગભગ 1 લાખ રૂપિયા છે. તેની ઊંચી કિંમત હોવા છતાં લોકો આ બટાકા ખરીદવા માટે કતારમાં ઉભા રહે છે. કારણ કે વિશ્વભરમાં તેનું વાર્ષિક ઉત્પાદન ફક્ત 100 ટન છે. આ બટાકા દર વર્ષે ફક્ત મે અને જૂનમાં મળે છે. તે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં લોયર ક્ષેત્રમાં સ્થિત ફ્રેન્ચ ટાપુ Noirmoutier પર ઉગાડવામાં આવે છે.
તેના અનોખા સ્વાદને કારણે તેની ખૂબ માંગ છે. જો કે, પાકના આગમનના આધારે તેની કિંમતમાં વધઘટ થઈ શકે છે. બટાકાનું નામ સ્થાનિક ખેડૂત Benoît Bonotte પરથી આવ્યું છે, એવું મનાય છે કે તેઓ આ બટાકાની ખેતી કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ છે. આ બટાકાની ખેતી પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, મશીનરીના ઉપયોગ વિના બધા કામ હાથથી કરવામાં આવે છે. તે કદમાં નાનું છે અને તેની છાલ ખૂબ જ પાતળી છે. તેને સામાન્ય રીતે માખણ અને મીઠા સાથે ઉકાળીને ખાવામાં આવે છે.
