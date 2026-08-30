/ગુજરાતથી રશિયા કેમ મોકલાઈ રહ્યું છે પેટ્રોલ ? ઓઈલના સૌથી મોટા નિકાસકાર દેશમાં કેવી રીતે ઊભું થયું સંકટ ?

દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રૂડ ઓઈલ ઉત્પાદક અને નિકાસકાર દેશોમાં સામેલ રશિયાને લઈને એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. યુક્રેનના હુમલાઓના કારણે રશિયાને પોતાની સ્થાનિક જરૂરિયાતો માટે ભારત પાસેથી પેટ્રોલ ખરીદવું પડી રહ્યું છે. શિપ-ટ્રેકિંગ અને એનર્જી એનાલિટિક્સ ડેટા અનુસાર, છેલ્લા બે મહિનામાં ભારતમાંથી રશિયા માટે 10 લાખ બેરલથી વધુ પેટ્રોલ મોકલવામાં આવ્યું છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારના ઇતિહાસમાં આ સંભવતઃ પ્રથમ વખત છે જ્યારે રશિયા ભારત પાસેથી તૈયાર પેટ્રોલ મંગાવી રહ્યું છે.
રશિયામાં આ સંકટ કેમ ઊભું થયું ?
ટાઇમ્સ નાઉના અહેવાલ અનુસાર, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં તાજેતરના મહિનાઓ દરમિયાન યુક્રેનિયન ડ્રોનોએ રશિયાની મુખ્ય ઓઈલરિફાઇનરીઓ અને માળખાકીય સુવિધાઓને સતત નિશાન બનાવી છે. એનર્જી ટ્રેકિંગ ફર્મ્સ અનુસાર, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ દરમિયાન રશિયન રિફાઇનરીઓ પર 30થી વધુ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે ત્યાં પેટ્રોલના ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. ઉનાળાની ઋતુમાં માંગ વધવી અને પશ્ચિમી પ્રતિબંધોના કારણે રિફાઇનરીઓની મરામતમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓએ પરિસ્થિતિ વધુ વણસાવી દીધી. પરિણામે રશિયાના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપો પર રેશનિંગ કરવું પડ્યું છે.
ગુજરાતની રિફાઇનરીમાંથી જઈ રહ્યું છે પેટ્રોલ
અહેવાલો અનુસાર, ભારતમાંથી રશિયા માટે થતા આ પેટ્રોલ નિકાસનો મોટો હિસ્સો ગુજરાતના વાડીનાર ખાતે આવેલી નાયરા એનર્જી રિફાઇનરીમાંથી મોકલવામાં આવ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે નાયરા એનર્જીમાં રશિયાની સરકારી ઓઈલ કંપની રોસનેફ્ટનો મોટો હિસ્સો છે. ભારત રશિયા પાસેથી મોટાપાયે સસ્તું ક્રૂ઼ડ ઓઈલ ખરીદી રહ્યું છે અને હવે તે જ ઓઈલને રિફાઇન કરીને તૈયાર પેટ્રોલ રશિયા પરત મોકલવામાં આવી રહ્યું છે.
પેટ્રોલની નિકાસ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ
સ્થાનિક બજારમાં કિંમતોને નિયંત્રણમાં રાખવા અને અછતને પહોંચી વળવા માટે રશિયાએ પેટ્રોલની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. બેલારુસ અને કઝાકિસ્તાન જેવા પાડોશી દેશો ઉપરાંત હવે ભારત, તુર્કી અને મોરોક્કો જેવા દેશો રશિયાની ઈંધણ જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.