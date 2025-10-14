દિવાળી પહેલાં મોટું સંકટ! તૂટ્યો 45 વર્ષનો રેકોર્ડ, ચાંદી ₹700000 પાર જશે! ભાવમાં ભડકાનું મૂળ લંડનમાં?
Gold-Silver Price: સામાન્ય રીતે જોઈએ તો લોકો ગોલ્ડને ચાંદી કરતા વધુ મહત્વ આપતા હોય છે. કારણ કે તેનો ભાવ વધુ હોય છે. પરંતુ છેલ્લા કટલાક સમયથી ચાંદીએ જે રફ્તાર પકડી છે તેણે તેને સોના સામે ઊભી કરી દીધી છે. ચાંદીના ભાવમાં સતત તેજીનો દોર ચાલુ છે જે હજુ પણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
Trending Photos
ચાંદીમાં જે તેજીનો દોર ચાલુ છે તે હજુ પણ ચાલું રહેવાની શક્યતા છે. ચાંદીનો ભાવ જ્યાં રિટેલ બજારમાં 2 લાખ રૂપિયાના આંકડાને સ્પર્શવાની તૈયારીમાં છેત્યાં તેને લઈને એક મોટી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી રહી છે. 14 ઓક્ટોબરના રોજ 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 173125 રૂપિયા પાર કરી ગયો. જે સ્પીડથી ચાંદી દોડી રહી છે તેને જોતા તે જલદી 2 લાખને પાર કરી જાય તેવી શક્યતા છે. લંડન બજારમાં સપ્લાયમાં કમી અને માંગમાં તેજીના પરિણામે સિલ્વરનો ભાવ 52.5868 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો. જે 1980 બાદ સૌથી વધુ છે.
સોના કરતા ઝડપથી ચાંદી દોડી રહી છે
સોનાનો ભાવ આકાશે આંબી રહ્યો છે. ચાંદીનો ભાવ પણ લોકોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. બુલિયન એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો ગ્લોબલ લિક્વિડિટી પ્રેશર અને રિટેલ ડિમાન્ડના દમ પર ચાંદી હજુ પણ મોંઘવારી તરફ ભાગતી રહેશે. ગુડરિટર્ન્સ મુજબ ચાંદીના ભાવ હજુ પણ 18 ટકા વધી શકે છે અને વર્ષ 2025ના અંત સુધીમાં તે 2.18 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી શકે છે. આંકડા જોઈએ તો 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ ચાંદીનો ભાવ લગભગ 79380 રૂપિયા પર હતો, જે હવે 173000 રૂપિયાને પાર કરી ચૂકી છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ચાંદીના ભાવમાં 133% નો વધારો નોંધાઈ ચૂક્યો છે.
7 લાખ પાર જશે ચાંદી!
ચાંદીના ભાવ અંગે રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખક અને જાણીતા રોકાણકાર રોબર્ટ કિલોસાકીએ મોટી ચેતવણી આપી છે. કિલોસાકીનું ફોકસ ગોલ્ડ અને બિટકોઈનથી હટીને ચાંદી તરફ વધ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ચાંદીના ભાવમાં વિસ્ફોટ થવાનો છે. ચાંદીના ભાવ અહીંથી 400 ટકા સુધી વધી શકે છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ કોમેક્સ પર ચાંદી 500 ડોલર પાર જઈ શકે છે. જો તેમની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી તો ભારતીય બજારમાં ચાંદીનો ભાવ 700400 રૂપિયા પાર જઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે ચાંદીના ભાવને દબાવીને રાખવામા આવી રહ્યા છે. બજારમાં મેનુપ્યુલેશન થઈ રહ્યુ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મોટા રોકાણકારોએ ચાંદીને સ્પ્રેસ કરીને રાખી છે. હવે અહીંથી ચાંદીના ભાવમાં વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે.
ચાંદીના ભાવ જ નહીં તેની કમી પણ ચિંતાનો વિષય
એક બાજુ જ્યાં ચાંદીનો ભાવ વધી રહ્યો છે ત્યાં બીજી બાજુ ચાંદીની અછતના પણ સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. રોયટર્સ મુજબ ચાંદીના રોકાણ ફંડ (ઈટીએફ)એ નવી ખરીદી રોકી છે. સિલ્વરની આપૂર્તિના પગલે જ્વેલર્સને પણ તહેવારોમાં ભારે માંગણી સંતોષવામાં પરસેવો વળી રહ્યો છે. રિપોર્ટ મુજબ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં દુનિયામાં ચાંદીની માંગણી આપૂર્તિ કરતા વધુ રહી છે. જેના કારણે પહેલાના પાંચ વર્ષમાં જે વધારાની ચાંદી વધી હતી તે હવે ખતમ થઈ ચૂકી છે. સ્થિતિ એવી છે કે વર્ષ 2025માં પણ આપૂર્તિ માંગને પૂરી કરી શકતી નથી. ચાંદીનો 70 ટકા ભાગ બીજી ધાતુઓની ખાણોમાંથી નીકળે છે. જે કિંમત વધ્યા બાદ પણ તેના ઉત્પાદનને નથી વધારી શકતા.
લંડનમાં કેમ મચી છે હલચલ
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ લંડન ગ્લોબલ ટ્રેડ સેન્ટરમાં ચાંદીના ફિઝિકલ સપ્લાયમાં આવેલી કમીના પગલે હલચલ મચી ગઈ છે. બજારમાં લિક્વિડિટી લગભગ ખતમ થઈ ગઈ છે. એટલે કે બજારમાં ખરીદી માટે ચાંદી ઘટી ગઈ છે. ચાંદીની લિક્વિડિટીમાં આવેલી કમીએ શોધને તેજ કરી છે.
ચાંદીના લીઝ રેટ
ચાંદીના લીઝ રેટ આ વર્ષે હાઈ રહ્યા. ભારતમાં ચાંદીની વધતી માંગણીએ લંડનમાં ઉપલબ્ધ બારનો સપ્લાય ઘટાડી દીધો. ટેરિફની આશંકાને પગલે મોટા પ્રમાણમાં ચાંદી ન્યૂયોર્ક મોકલાઈ. ત્યાં સોનાની સરખામણીમાં ચાંદીનું બજાર નાનું છે. જેનાથી કિંમતોમાં ઉતાર ચડાવ વધુ તીવ્ર હોય છે. એટલું જ નહીં ચાંદીની કિંમતને સ્થિર બનાવવા માટે કેન્દ્રીય બેંક સક્રિય નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે