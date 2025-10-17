Prev
કંઈક મોટું થવાનું છે... સોનાના ભાવમાં આટલા મોટા વધારાનો ડર કેમ? દિગ્ગજ એક્સપર્ટે આપી ચેતવણી

Gold Price Alert: સોનાના ભાવમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, યુએસ-ચીન વેપાર તણાવ અને વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓને કારણે આ વધારો થયો છે. ચાંદીમાં પણ વધારો થયો છે, જ્યારે પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારો સોનાને સલામત રોકાણ તરીકે ગણી રહ્યા છે. આ વધારો ભૂ-રાજકીય તણાવ અને કેન્દ્રીય બેંક ખરીદી સાથે પણ જોડાયેલો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:59 PM IST

કંઈક મોટું થવાનું છે... સોનાના ભાવમાં આટલા મોટા વધારાનો ડર કેમ? દિગ્ગજ એક્સપર્ટે આપી ચેતવણી

Gold Price Alert: સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે, જે પાંચ વર્ષમાં સૌથી મજબૂત સાપ્તાહિક વધારો દર્શાવે છે. અર્થશાસ્ત્રી પીટર શિફે ચેતવણી આપી છે કે આ કંઈક મોટા થવાનો સંકેત છે. તેમણે કહ્યું કે સોનું પ્રતિ ઔંસ $4,370 પર પહોંચી ગયું છે અને $4,400 સુધી પહોંચી શકે છે. 

સોનાના ભાવ 130,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ

એક અઠવાડિયા કરતાં ઓછા સમયમાં તે 10% વધ્યું છે. આ વધારો વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, યુએસ-ચીન વેપાર તણાવ, પ્રાદેશિક બેંક અસ્થિરતા અને ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દર ઘટાડશે તેવી અટકળોને કારણે થયો છે. સોનાની સાથે ચાંદીમાં પણ વધારો થયો છે, જ્યારે પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. દિલ્હીના સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ 130,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરથી ઉપર રહે છે.

ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે કંઈક મોટું થવાનું છે

શુક્રવારે સોનાના ભાવમાં આ રેકોર્ડબ્રેક ઉછાળો વધુ ઝડપી બન્યો, જે પ્રતિ ઔંસ $4,300 ને વટાવી ગયો. આ પછી, અર્થશાસ્ત્રી પીટર શિફે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે કંઈક મોટું થવાનું છે. સ્પોટ ગોલ્ડ 0.3% વધીને $4,336.18 પ્રતિ ઔંસ થયો, જ્યારે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ 1% વધીને $4,348.70 થયો. 

 

આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવ લગભગ 8 ટકા વધ્યા છે. વિશ્વભરમાં પ્રવર્તમાન આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે રોકાણકારો હાલમાં સોનાને સલામત સ્વર્ગ માને છે. યુએસ અને ચીન વચ્ચે વેપાર તણાવ, કેટલીક પ્રાદેશિક બેંકોમાં અસ્થિરતા અને ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓએ આ તેજીને વેગ આપ્યો છે. ગુરુવારે, રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 131,600 રૂપિયા હતા.

સોનું ક્યારે વધે છે?

વ્યાજ દર ઓછા હોય ત્યારે સોનું સારું પ્રદર્શન કરે છે. આ કિંમતી ધાતુ કોઈ વ્યાજ ચૂકવતી નથી. આ વર્ષની શરૂઆતથી, સોનાના ભાવમાં 65%થી વધુનો વધારો થયો છે. આ ઉછાળા પાછળ અનેક પરિબળો જવાબદાર છે, જેમાં ભૂરાજકીય તણાવ, વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષા, કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદી ચાલુ રાખવી, ડોલરનું વિભાજન અને ETF (એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ)માં ભારે રોકાણનો સમાવેશ થાય છે. રશિયા પર પશ્ચિમી પ્રતિબંધોએ પણ બજારમાં સાવચેતીભર્યું વાતાવરણ બનાવ્યું છે, જેના કારણે સોનાની માંગમાં વધારો થયો છે.

સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઉછાળો આવ્યો. ચાંદી 54.35 ડોલર પ્રતિ ઔંસની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ. જોકે, તે પછીથી 0.7% ઘટીને $53.86 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ. પ્લેટિનમ 0.7% ઘટીને $1,701.0 પ્રતિ ઔંસ અને પેલેડિયમ 0.4% ઘટીને $1,607.93 થઈ ગઈ. જોકે, બંને ધાતુઓ સાપ્તાહિક લાભ માટે તૈયાર હતી.

ભારતીય એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે?

જાણીતા રોકાણકાર વિજય કેડિયાએ કહ્યું કે સોનાના ભાવમાં આ ઉછાળો કંઈ નવો નથી. તેમણે કહ્યું કે વાસ્તવિક 'સર્જનાત્મકતા' રોકાણમાં રહેલી છે. કેડિયાના મતે, સર્જનાત્મકતા વિનાની સંપત્તિ ફક્ત નિર્જીવ પૈસા છે. સોનું અને ચાંદી 5,000 વર્ષથી વધી રહ્યા છે. તેમાં કંઈ નવું નથી. પરંતુ તેમને ખરીદ્યા પછી સર્જનાત્મકતા, જોડાણ અથવા યોગદાન ક્યાં છે? શેરોમાં રોકાણ કરવાથી તમને બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક રીતે જીવંત રાખે છે. તે તમને નવીનતા, સાહસ અને વૈશ્વિક પ્રગતિ સાથે જોડે છે. સક્રિય, વિચારશીલ જીવન વિના પૈસાનો શું અર્થ છે? તમે સંપત્તિ પાછળ છોડી શકો છો, પરંતુ જ્ઞાન કે પ્રેરણા નહીં.

રોકાણકાર અને ફિનફ્લુએન્સર અક્ષત શ્રીવાસ્તવે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે: જો તમે હવે સોનું વેચો છો, તો તમે ક્યાં રોકાણ કરશો? તેમણે કહ્યું કે, જો તમે ફક્ત સોનામાં રોકાણ કરો છો, તો તમારું જીવન અદ્ભુત લાગે છે. સોનાએ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આવી વાર્તાઓ વાંચીને તમે હસતા હશો. 

તેમણે કહ્યું કે, મારી દાદી ફંડ મેનેજરોને હરાવી રહી છે. સરસ. પણ એક સમસ્યા છે. તમે સોનાના શ્રેષ્ઠ દિવસો (ઉચ્ચતમ સ્તર)ની તુલના ઇક્વિટીના સામાન્ય દિવસો (સરેરાશ નીચા) સાથે કરી રહ્યા છો. બીજી સમસ્યા છે. જો તમે 100% સોનાના રોકાણકાર છો, અને તમે હમણાં સોનું વેચવાનું નક્કી કરો છો, તો તમે ક્યાં ફરીથી રોકાણ કરશો? આને સંપત્તિ સાથે ફરીથી રોકાણનું જોખમ કહેવામાં આવે છે. 

આવી સ્થિતિમાં, મોટાભાગના "ગોલ્ડ બગ્સ" (જેઓ સોનામાં મજબૂત રીતે માને છે) હવે વેચશે નહીં. તેઓ કરેક્શન જોશે (કદાચ તાત્કાલિક નહીં, પરંતુ કોઈક સમયે). તે સમયે, જો તમે ફરીથી ગણતરી કરો છો, તો ઇક્વિટી અને સોના વચ્ચેના પરિણામો ખૂબ જ અલગ હોઈ શકે છે. આનું એક કારણ છે. તમારે વિવિધ સંપત્તિ વર્ગો (ઇક્વિટી, સોનું, ક્રિપ્ટો, રિયલ એસ્ટેટ)માં રોકાણ કરવાની જરૂર છે. શા માટે? કારણ કે તે મૂડી ફેરવવાનું સરળ બનાવે છે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર બીજા એક વપરાશકર્તાએ કહ્યું કે સોનું મેનિયા તબક્કા સુધી પહોંચવાનું શરૂ પણ કર્યું નથી, જ્યારે બીજાએ કહ્યું કે તે યુફોરિયા તબક્કા સુધી પહોંચી ગયું છે, જે આખરે ક્રિપ્ટો તેજીના દોડને વેગ આપશે. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારો સોના સિવાયના સંપત્તિ વર્ગોમાં રસ રાખે છે અને ભવિષ્યમાં રોકાણની તકો પર વિચાર કરી રહ્યા છે.

 

