60% DAમાં કેમ આટલી રાહ? 8મા પગારપંચની તેના પર શું પડશે અસર? કેટલો ફાયદો અને નુકસાન? જાણો

DA Hike 2026 News: જાન્યુઆરી 2026માં થનારો DAનો વધારો આ વખતે વિલંબિત થયો છે, મુખ્યત્વે 8મા પગારપંચના ટ્રાજિશન અને ફાઈનેંશિયલ પ્રોસેસ કારણ છે. જો કે, ડીએમાં લેટ થવાને કારણે કર્મચારીઓને એરિયર મળશે. ચાલો જાણીએ કે ડીએમાં વધારો ક્યારે થઈ શકે છે અને આ વિલંબથી કયા ફાયદા અને નુકસાન થશે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:56 PM IST
DA Hike 2026 News: સરકારી કર્મચારીઓને આ વર્ષે થોડી વધુ રાહ જોવી પડી રહી છે, કારણ કે જાન્યુઆરીથી જૂન 2026 માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA Hike 2026)માં વધારો સમયપત્રક મુજબ કરવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં વિલંબ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. સામાન્ય રીતે, દર વર્ષે માર્ચના અંત સુધીમાં DA વધારો જાહેર કરવામાં આવે છે, પરંતુ 2026માં આ વલણ તૂટી ગયું હોય તેવું લાગે છે. 

વિલંબ શા માટે?

હકીકતમાં, નીતિગત ફેરફારો નહીં, પરંતુ પ્રક્રિયાગત કારણો ટાંકવામાં આવી રહ્યા છે. એક્સપર્ટના મતે, આ વખતે DA 60 ટકાની નજીક પહોંચી રહ્યો છે, જેના કારણે સરકારને તેની નાણાકીય અસરનું વધુ ઊંડાણપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવાની ફરજ પડી છે.

DAને વધુ સારી રીતે ગોઠવવાનો પ્રયાસ

વધુમાં, 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવનાર 8મા પગાર પંચમાં સંક્રમણની પણ અસર પડી છે. સરકાર નવા પગાર પંચ માળખા સાથે DAને વધુ સારી રીતે ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જેણે સમયમર્યાદામાં થોડો વધારો કર્યો છે.

જો કે, કર્મચારીઓને રાહત છે કે આ વિલંબ તેમના હકને અસર કરશે નહીં. જ્યારે પણ DAમાં વધારો જાહેર કરવામાં આવશે, ત્યારે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે, અને કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 56,100 રૂપિયા છે, તો તેમને જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીના સમયગાળા માટે આશરે 6,700 રૂપિયાથી 7,000 રૂપિયા સુધી બાકી રકમ મળી શકે છે.

મોડુ થવાની અસર

નવું DA લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી આ વિલંબની અસર સંપૂર્ણપણે દૂર થશે નહીં, કારણ કે કર્મચારીઓ હજુ પણ તેમના જૂના પગાર પર વધતી જતી ફુગાવાનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે તેમની માસિક બચત અને ખર્ચ પર દબાણ આવી રહ્યું છે. વધુમાં, એકમ રકમ બાકી રકમ ક્યારેક કરને અસર કરી શકે છે અને તે મહિનાના ટેક-હોમ પગારને અસર કરી શકે છે.

આગળ શું અપેક્ષા રાખી શકાય?

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને હાલમાં 58 ટકા DA મળે છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે તે 2 ટકા વધીને 60 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. આ વધારો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે 7મા પગાર પંચ પછી નવા માળખામાં આ પહેલો મોટો ફેરફાર હશે. DAમાં વધારો વિલંબિત થયો છે, પરંતુ આ એક કામચલાઉ પરિસ્થિતિ છે. કર્મચારીઓને થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે, પરંતુ તેઓ આખરે સંપૂર્ણ લાભ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

