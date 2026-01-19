8th Pay Commission શા માટે હોલ્ટ પર રાખવામાં આવ્યું? પગાર વધારા અને બાકી રકમ પર ICRAનો મોટો દાવો, સમજો ગણિત
Pay Commission Delay: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 8મું પગાર પંચ, જે જાન્યુઆરી 2026માં લાગુ થવાનું હતું, તેમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ICRAના અહેવાલ મુજબ, કમિશનનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં 15-18 મહિના લાગી શકે છે. આનાથી નાણાકીય વર્ષ 2028માં સરકારી તિજોરી પર નોંધપાત્ર દબાણ આવી શકે છે, કારણ કે જો પાછલી અસરથી લાગુ કરવામાં આવે તો પગાર ખર્ચ 40-50% વધી શકે છે, અને કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર બાકી રકમ મળશે. આ વિલંબ બજેટ 2026-27 અને ભવિષ્યની નાણાકીય પરિસ્થિતિને અસર કરશે.
Pay Commission Delay: જાન્યુઆરી 2026 પસાર થઈ ચુક્યું છે, પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે 8મા પગાર પંચના અમલીકરણમાં વિલંબ થઈ શકે છે. રેટિંગ એજન્સી ICRAના તાજેતરના અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે વિલંબ માત્ર કર્મચારીઓ પર જ નહીં, પરંતુ બજેટ 2026-27 અને આગામી વર્ષોમાં સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ પર પણ ઊંડી અસર કરશે.
અત્યાર સુધી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે, જેમ 10 વર્ષના ચક્ર મુજબ, 7મું પગાર પંચ 2016માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી (ICRA) કહે છે કે કમિશનનો રિપોર્ટ જાહેર થવામાં 15-18 મહિના લાગી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે આ સમયે પગાર સુધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે.
સરકારી તિજોરી પર નોંધપાત્ર દબાણ
ICRAના બજેટ 2026-27 આઉટલુક અનુસાર, પગાર પંચની વાસ્તવિક નાણાકીય અસર તાત્કાલિક નહીં, પરંતુ નાણાકીય વર્ષ 2028માં દેખાશે. જો સરકાર તેને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પાછલી અસરથી લાગુ કરે છે, તો કર્મચારીઓને એકસાથે 15 મહિના કે તેથી વધુ સમયની બાકી રકમ ચૂકવવી પડી શકે છે. આનાથી સરકારી તિજોરી પર અચાનક ભારે ભારણ પડશે. એજન્સીનો અંદાજ છે કે પગાર ખર્ચ ફક્ત નાણાકીય વર્ષ 2028 માં 40-50% વધી શકે છે.
ભૂતકાળનો અનુભવ શું કહે છે?
ભૂતકાળનો અનુભવ પણ ચેતવણી આપે છે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ ફક્ત 6 મહિનાના બાકી ચૂકવણા છતાં, એક જ વર્ષમાં પગાર ખર્ચમાં 20%થી વધુનો વધારો થયો. છઠ્ઠા પગાર પંચમાં વિલંબને કારણે અઢી વર્ષથી વધુ સમય બાકી રહ્યો, જેના કારણે બજેટ પર ઘણા વર્ષો સુધી દબાણ રહ્યું.
ICRA શું અપેક્ષા રાખતી હતી?
આ સંભવિત અવરોધને પહોંચી વળવા માટે, ICRA અપેક્ષા રાખે છે કે સરકાર નાણાકીય વર્ષ 2027માં મૂડીખર્ચમાં વધારો કરશે. તેનો અંદાજ છે કે મૂડીખર્ચ આશરે 14 ટકા વધીને 13.1 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે જેથી માળખાગત સુવિધાઓ અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ ચાલુ રહે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સંદેશ સ્પષ્ટ છે: પગાર વધારો મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે, દૂર કરવામાં આવ્યો નથી. વિલંબથી અનિશ્ચિતતા વધી છે, પરંતુ જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો બાકી રકમ નોંધપાત્ર બની શકે છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, 8મું પગાર પંચ હવે ફક્ત પગાર સુધારો નથી, પરંતુ એક મોટો નાણાકીય મુદ્દો બની ગયો છે, જે આવનારા ઘણા બજેટને અસર કરશે.
