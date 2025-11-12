8th Pay Commission: શું 69 લાખ પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચના લાભ નહીં મળે? કેમ ઉઠી રહ્યા છે આ સવાલ
8th Pay Commission: સરકારે તાજેતરમાં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા CPC) માટે સંદર્ભ શરતો (ToR) જાહેર કરી છે. આ પછી, ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AIDEF) એ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે 69 લાખ કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરોને 8મા CPC ના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. AIDEF એ આને અન્યાયી અને ભેદભાવપૂર્ણ ગણાવ્યું હતું.
8th Pay Commission: સરકારે તાજેતરમાં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા CPC) માટે સંદર્ભ શરતો (ToR) જાહેર કરી હતી. આ ToR એ નિયમો અને માર્ગદર્શિકાનો ઉલ્લેખ કરે છે જેના હેઠળ કમિશન કાર્ય કરશે. આ પછી, ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AIDEF) એ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, AIDEF એ જણાવ્યું હતું કે 69 લાખ કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે નાણા મંત્રાલયને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે આ અન્યાયી છે, કારણ કે જેમણે 30 વર્ષથી વધુ સમય સુધી દેશની સેવા કરી છે તેઓ સંપૂર્ણ પેન્શન લાભો મેળવવાના હકદાર હોવા જોઈએ અને તેમની સાથે ભેદભાવ ન રાખવો જોઈએ.
પેન્શનરોનો ToRમાં ઉલ્લેખ કેમ નથી?
સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ToR જાહેર કર્યો હતો, જેમાં 'પેન્શનરો' અથવા 'કુટુંબ પેન્શનરો' શબ્દોનો સીધો ઉલ્લેખ નથી. જો કે, તે જણાવે છે કે કમિશન કર્મચારીઓને આપવામાં આવતા પગાર, ભથ્થાં અને લાભોની સમીક્ષા કરશે. પેન્શન અને ગ્રેચ્યુટી જેવા નિવૃત્તિ લાભો પણ આ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
ટેકનિકલ સ્થિતિ
આનો અર્થ એ છે કે પેન્શનરોને ToRમાંથી ટેકનિકલી બાકાત રાખવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ શબ્દોના અભાવે મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે.
કયા કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે?
ToR મુજબ, 8મું પગાર પંચ નીચેના કર્મચારીઓના પગારની સમીક્ષા કરશે, કેન્દ્ર સરકારના ઔદ્યોગિક અને બિન-ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ, અખિલ ભારતીય સેવાઓ, સંરક્ષણ દળો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, ભારતીય ઓડિટ અને એકાઉન્ટ્સ વિભાગના કર્મચારીઓ, સંસદના કાયદા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી નિયમનકારી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ (RBI સિવાય), સુપ્રીમ કોર્ટ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની ઉચ્ચ અદાલતો અને ગૌણ અદાલતોના કર્મચારીઓ.
પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભો
8મું પગાર પંચ સમગ્ર પેન્શન અને ગ્રેચ્યુઇટી માળખાની સમીક્ષા કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. આ કર્મચારીઓની બે શ્રેણીઓને આવરી લે છે: NPS અને યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા કર્મચારીઓ માટે મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટી, અને NPSની બહારના કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી અને પેન્શન.
નાણાકીય પાસાં
બાદની શ્રેણી માટે ભલામણો કરતી વખતે, સરકારે બિન-ફાળો આપતી પેન્શન યોજનાઓના નાણાકીય ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવો પડશે. આ સ્પષ્ટ કરે છે કે પેન્શન અને ગ્રેચ્યુઇટી બંને કમિશનના કાર્યક્ષેત્રમાં છે, ભલે સૂચનામાં "પેન્શનરો" શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી.
8મો CPC રિપોર્ટ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે?
સરકારે કમિશનને તેની અંતિમ ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે સંપૂર્ણ રિપોર્ટ દોઢ વર્ષની અંદર સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે. આનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને અન્ય લાભો અંગે ભવિષ્યના નિર્ણયો નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવશે.
