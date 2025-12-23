8th Pay Commission: શું જાન્યુઆરીના પગારમાં આવશે આઠમાં પગાર પંચના પૈસા, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર?
8th Pay Commission: ડિસેમ્બરથી સાતમું પગાર પંચ ખતમ થઈ જશે. આ વચ્ચે આવો જાણીએ શું જાન્યુઆરીમાં આઠમાં પગાર પંચના પૈસા પગારમાં આવી જશે કે નહીં.
8th Pay Commission: વર્ષ 2026 કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખાસ રહેવાનું છે. સાતમું પગાર પંચ 31 ડિસેમ્બર 2025ના ખતમ થઈ જશે અને બધાની નજર આઠમાં પગાર પંચ પર છે. આ વચ્ચે એક સવાલ લોકોના મનમાં ઉઠી રહ્યો છે કે શું આઠમાં પગાર પંચા પૈસા જાન્યુઆરી 2026ના પગારમાં આવશે? આવો જાણીએ શું છે આ સવાલનો જવાબ.
આઠમાં પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ
ભારત સરકારે આઠમાં પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. આઠમાં પગાર પંચ માટે નિયમ અને શરતો ઓક્ટોબર 2025મા મંજૂર કરવામાં આવી હતી. તેનો મતલબ છે કે ઔપચારિક રૂપથી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. પંચ આઠમાં પગાર પંચનું માળખું, ભથ્થા અને પેન્શન સાથે જોડાયેલી વિગતનો અભ્યાસ કરવા માટે લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે અંતિમ રિપોર્ટ આવવામાં સમય લાગશે અને તે 2026ની શરૂઆતમાં તત્કાલ તૈયાર થશે નહીં.
શું જાન્યુઆરીમાં મળી જશે પેમેન્ટ
પાછલા પગાર પંચની જેમ આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવાની તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2026 જ છે. પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે વધારેલો પગાર જાન્યુઆરીથી ખાતામાં આવી જશે. હકીકતમાં લાગૂ થવાની તારીખ અને સરકારની મંજૂરી બાદ હકીકતમાં પેમેન્ટ વચ્ચે હંમેશા કેટલાક સમયનું અંતર રહે છે.
કેટલો પગાર વધવાની આશા
આમ તો સરકારે હજુ સુધી સત્તાવાર આંકડા જાહેર કર્યાં નથી પરંતુ ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે અંદાજ લગાવી શકાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે છઠ્ઠા પગાર પંચમાં લગભગ 40 ટકાનો વધારો થયો હતો અને સાતમાં પગાર પંચમાં 23થી 25 ટકા. આ આધાર પર આઠમાં પગાર પંચના પગારમાં લગભગ 20થી 35 ટકાનો વધારો થવાની આશા છે.
શું હોઈ શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતું. આઠમાં પગાર પંચ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4થી 3.0 વચ્ચે રહી શકે છે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારે હોય તો પગારમાં વધુ વધારો થાય છે.
નવો લઘુત્તમ પગાર કેટલો હોઈ શકે?
હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી માટે લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 છે. પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શ્રેણીના આધારે, નવો લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹41,000 થી ₹51,480 ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જાન્યુઆરી 2026 માં આઠમા પગાર પંચનો સુધારેલો પગાર મળવાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તે ફક્ત જાન્યુઆરીમાં જ લાગુ કરવામાં આવશે, અને મંજૂરી પછી બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવશે.
