Vodafone-Idea: 50000 કરોડ નહીં મળ્યા તો ડૂબી જશે દિગ્ગજ કંપની? ભારતને કેમ છે Viની જરૂર ? અદાણી, જિંદાલ સહિત અનેક દિગ્ગજો મેદાનમાં, જાણો
Telecom Market News: વોડાફોન-આઈડિયા આજે એવા તબક્કે છે જ્યાં તે શાનદાર પુનરાગમન કરશે અથવા કોર્પોરેટ ઇતિહાસની સૌથી મોટી નિષ્ફળતાઓમાંની એક બનશે. ₹50,000 કરોડનું આ ભંડોળ ફક્ત પૈસા જ નહીં, પરંતુ આ બ્રાન્ડ પર દુનિયાનો વિશ્વાસ રજૂ કરશે. શું આપણે એક નવો ટેલિકોમ સુલતાન જોશું? રાહ જુઓ, કારણ કે આ ટેલિકોમ ગેમનું અંતિમ પરિણામ હજુ જાહેર થયું નથી.
Telecom Market News: જ્યારે તમારા મોબાઇલ ફોન પર સિગ્નલ ઓછા થાય છે, ત્યારે તે નિરાશાજનક હોય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, આ હતાશા વોડાફોન-આઈડિયા (Vi) રોકાણકારો, કર્મચારીઓ અને લાખો ગ્રાહકો માટે ભયમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. આ બ્રાન્ડ, જે એક સમયે દેશની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની બનવાનું સ્વપ્ન જોતી હતી, તે હવે પોતાને સિગ્નલ આપવા માટે 50,000 કરોડ રૂપિયાની જંગી રોકડ શોધી રહી છે.
કંપનીનું રીસ્ટક્ચરિંગ પૂર્ણ થયું છે, જમીન તૈયાર છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે આ સળગતા રણમાં પાણી કોણ લાવશે? શું અદાણી આવશે, શું જિંદાલ કોઈ પગલું ભરશે, કે પછી કુમાર મંગલમ બિરલાએ પોતાનો વારસો છોડવો પડશે?
- વોડાફોન કેમ ડૂબી ગઈ?
ઘટના 2016માં શરૂ થાય છે. મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ જિયોના પ્રવેશથી ભારતીય ટેલિકોમ બજારમાં સુનામી આવી, જેનાથી કોઈને પણ રિકવર થવાની તક મળી નહીં.
જિયોનો ફ્રી હુમલો: જ્યારે ડેટા સોનાની જેમ વેચાતો હતો, ત્યારે જિયોએ તેને મફતમાં આપી દીધો. તે સમયે વોડાફોન અને આઈડિયા અલગ અલગ કંપનીઓ હતી અને આ ભાવ યુદ્ધ માટે તૈયાર નહોતી.
મજબૂરીના લગ્ન: જ્યારે 2018માં બંને કંપનીઓ એકસાથે આવી, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે બે અને બે બરાબર અગિયાર થશે, પરંતુ અહીં બે અને બે શૂન્ય થવા લાગ્યા. મર્જર પછી સાંસ્કૃતિક અથડામણ અને તકનીકી સંકલન એટલો લાંબો સમય લાગ્યો કે ગ્રાહકો જિયો અને એરટેલ તરફ વળ્યા.
AGR થંડરબોલ્ટ: સુપ્રીમ કોર્ટના AGR (એડજસ્ટેડ ગ્રોસ રેવન્યુ)ના નિર્ણયથી બાકીનું કામ પૂર્ણ થયું. હજારો કરોડના બાકી લેણાં અને તેના પરના વ્યાજે કંપનીની કમર તોડી નાખી. 4G અને 5Gમાં રોકાણ કરવાને બદલે, કંપની કાનૂની લડાઈમાં ફસાઈ ગઈ.
- 50000 કરોડનો પ્રશ્ન: તારણહાર કોણ બનશે?
બજારમાં એવી ચર્ચા છે કે પુનર્ગઠન પછી, એક એન્કર ઇન્વેસ્ટર (મુખ્ય રોકાણકાર) પ્રવેશવાનો છે. ત્રણ મુખ્ય અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે:
- શું સજ્જન જિંદાલ બોલી લગાવશે?
JSW ગ્રુપના JSajjan જિંદાલ તેમની આક્રમક વિસ્તરણ નીતિ માટે જાણીતા છે. તેમણે સ્ટીલથી લઈને સિમેન્ટ અને હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (MG મોટર) સુધી દરેક ક્ષેત્રમાં સાહસ કર્યું છે. ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં તેમનો પ્રવેશ તેમને એક વિશાળ ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.
- શું અદાણી પરિવાર બચાવશે?
ગૌતમ અદાણીએ 5G હરાજીમાં ભાગ લઈને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. જોકે તેઓ હાલમાં "ખાનગી નેટવર્ક" વિશે વાત કરી રહ્યા છે, જો તેઓ Vi માં રોકાણ કરે છે, તો ભારતનું ટેલિકોમ બજાર વિશ્વનું સૌથી રસપ્રદ યુદ્ધક્ષેત્ર બની જશે, જેમાં અંબાણી સામે અદાણી આવી જશળે.
- કુમાર મંગલમ બિરલાના હિસ્સાનું શું થશે?
કઠોર વાસ્તવિકતા એ છે કે જો ₹50,000 કરોડનું રોકાણ આવશે, તો કુમાર મંગલમ બિરલાનો હિસ્સો ઓછો થઈ જશે. આનો અર્થ એ થયો કે બિરલા પરિવાર હવે કંપનીના માલિકને બદલે સહ-મુસાફર બની જશે.
- નવું બજાર: માસ વિરુદ્ધ ક્લાસ
આજે, ભારતનું ટેલિકોમ સેક્ટર બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે.
ભારતી એરટેલ (પ્રીમિયમ ક્લાસ): સુનિલ ભારતી મિત્તલે સ્પષ્ટપણે તેમની વ્યૂહરચના જણાવી છે. તેઓ પ્રીમિયમ ગ્રાહકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે ઊંચા બિલ ચૂકવવા તૈયાર છે. તેમનું ધ્યાન ARPU (પ્રતિ વપરાશકર્તા સરેરાશ આવક) વધારવા પર છે.
રિલાયન્સ જિયો (માસ ક્લાસ): મુકેશ અંબાણીનું લક્ષ્ય દરેક ભારતીયના હાથમાં ફોન આપવાનું છે. તેમની વોલ્યુમ ગેમ એટલી મજબૂત છે કે તેમની સાથે સ્પર્ધા કરવી અશક્ય લાગે છે.
|પેરામીટર
|રિલાયન્સ જીઓ
|ભારતી એરટેલ
|વોડાફોન-આઈડીયા (Vi)
|વપરાશકર્તા આધાર
|48 કરોડ
|38 કરોડ
|22 કરોડ (સતત ઘટી રહ્યા છે)
|તાકત
|ડેટા ઈકોસિસ્ટમ
|પ્રીમિયમ યુઝર
|રિસર્ચ અને સાખ (હાલ સંકટમાં)
|રણનીતિ
|મોટું માર્કેટ
|હાઈ વેલ્યૂ યુઝર
|અસ્તિત્વની લડાઈ
|રોકડની સ્થિતિ
|ભરપૂર
|મજબૂત
|₹50,000 Crની કમી
- ભારતને Viની કેમ જરૂર છે?
આદર્શરીતે, ભારત જેવા મોટા બજારમાં ઓછામાં ઓછી 10-12 કંપનીઓ હોવી જોઈએ. પરંતુ આજે આપણે "3 ખાનગી + 1 સરકારી (BSNL) ના નિર્ણાયક તબક્કે છીએ.
ગ્રાહક નુકસાન: જો Vi બંધ થઈ જાય, તો એરટેલ અને જિયો દ્વિપક્ષીય બની જશે. પછી, કોલ અને ડેટાના ભાવ તમારા નહીં, પણ તેમના વિવેકબુદ્ધિથી વધશે.
પ્રણાલીગત નુકસાન: બેંકોનું હજારો કરોડનું દેવું Vi સાથે અટવાયું છે. તેનું પતન બેંકિંગ ક્ષેત્ર માટે પણ ફટકો હશે.
- અંતિમ નિર્ણયની રાહ જોવી
વોડાફોન-આઈડિયા આજે એવા તબક્કે છે જ્યાં તે શાનદાર રીતે પાછા ફરી શકે છે અથવા કોર્પોરેટ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી નિષ્ફળતાઓમાંની એક બનશે. આ 50,000 કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ ફક્ત પૈસા જ નહીં, પરંતુ બ્રાન્ડમાં વિશ્વના વિશ્વાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. શું આપણે એક નવો ટેલિકોમ સુલતાન જોઈશું? રાહ જુઓ, કારણ કે આ ટેલિકોમ રમતના અંતિમ કાર્ડ હજુ જાહેર થયા નથી.
- કામનો મુદ્દો
એક સામાન્ય ગ્રાહક તરીકે, પ્રાર્થના કરો કે Vi ટકી રહે. કારણ કે જ્યાં સુધી બજારમાં 'ત્રીજો' વિકલ્પ છે, ત્યાં સુધી તમારા ખિસ્સા પરનો બોજ નિયંત્રણમાં રહેશે. સ્પર્ધા એ ગ્રાહકનો શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે.
