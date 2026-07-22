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અદાણી લાવશે પોતાની એરલાઈન? ઇન્ડિગો-એર ઈન્ડિયાને ટક્કર આપવાની તૈયારી! જાણો

Adani Airline: ભારતના ઉડ્ડયન બજારમાં હાલમાં બે કંપનીઓ, ઇન્ડિગો અને એર ઇન્ડિયાનું વર્ચસ્વ છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં બદલાઈ શકે છે. સરકાર એરપોર્ટ ઓપરેટરોને પોતાની એરલાઇન્સ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. આનાથી અદાણી ગ્રુપ અને GMR એરપોર્ટ્સને એરલાઇન ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ મોકળો થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:52 PM IST
અદાણી લાવશે પોતાની એરલાઈન? ઇન્ડિગો-એર ઈન્ડિયાને ટક્કર આપવાની તૈયારી! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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