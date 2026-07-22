/અદાણી લાવશે પોતાની એરલાઈન? ઇન્ડિગો-એર ઈન્ડિયાને ટક્કર આપવાની તૈયારી! જાણો

Adani Airline: સરકાર એરપોર્ટ ઓપરેટરોને એરલાઇન્સ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. આનાથી અદાણી ગ્રુપ અને GMR એરપોર્ટ્સને એરલાઇન ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ મોકળો થઈ શકે છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, સરકાર આ સંદર્ભમાં નીતિ બદલવાનું વિચારી રહી છે. ઇન્ડિગો અને એર ઇન્ડિયા હાલમાં એરલાઇન ક્ષેત્રમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જેને સરકાર તોડવા માંગે છે. ઇન્ડિગોનો બજાર હિસ્સો 66.3 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે.
વર્તમાન નિયમો હેઠળ, એરપોર્ટ ઓપરેટરો કોઈપણ એરલાઇનમાં 10 ટકાથી વધુ હિસ્સો રાખી શકતા નથી. જો કે, આમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. સૂત્રો કહે છે કે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. કોઈપણ મુક્તિ માટે કાયદા મંત્રાલય અને કેબિનેટની મંજૂરીની જરૂર પડશે. માલિકી નિયંત્રણોમાં છૂટછાટથી અદાણી ગ્રુપ અને જીએમઆર એરપોર્ટને એરલાઇનની માલિકી મળી શકશે.
બે કંપનીઓનું વર્ચસ્વ
અદાણી ગ્રુપ હાલમાં મુંબઈ એરપોર્ટ અને સાત અન્ય એરપોર્ટનું સંચાલન કરે છે. તેવી જ રીતે, જીએમઆર એરપોર્ટ દિલ્હી એરપોર્ટ અને દેશના ચાર અન્ય એરપોર્ટનું સંચાલન કરે છે. આ નીતિનો હેતુ બજારમાં સ્પર્ધા વધારવાનો છે. હાલમાં, ઇન્ડિગો અને એર ઇન્ડિયા ભારતીય ઉડ્ડયન બજારનો આશરે 90 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
આ બે મુખ્ય એરલાઇન્સનું વર્ચસ્વ ઘટાડી શકે છે, પરંતુ તે એક નવું અસંતુલન બનાવવાનું જોખમ પણ ઉભું કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એરપોર્ટ ઓપરેટરો તેમની એરલાઇન્સને શ્રેષ્ઠ સ્લોટ ફાળવી શકે છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ટિપ્પણી માટે ઇમેઇલ કરેલી વિનંતીનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
ખૂબ જ ઓછી સ્પર્ધા
છેલ્લા દાયકામાં ભારતીય એરલાઇન્સની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. જેટ એરવેઝ અને ગો એરલાઇન્સ બંધ થવાથી ઇન્ડિગો અને એર ઇન્ડિયા ભારતીય ઉડ્ડયન બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. અકાસા એર અને સ્પાઇસજેટ લિમિટેડ સંઘર્ષ કરી રહી છે. ભારત વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું ઉડ્ડયન બજાર છે.
ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, ઇન્ડિગોએ હજારો ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ હતી. સરકાર ભવિષ્યમાં આ પરિસ્થિતિ ટાળવા માંગે છે. ભારત 2047 સુધીમાં એરપોર્ટની સંખ્યા બમણી કરીને 350 કરવાની યોજના ધરાવે છે. ઇન્ટરનેશનલ એર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનનો અંદાજ છે કે 2044 સુધીમાં મુસાફરોનો ટ્રાફિક વધીને 425 મિલિયન થશે.