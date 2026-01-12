ઉત્તરાયણના દિવસે ગુજરાતમાં બેંકો બંધ રહેશે કે ખુલ્લી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
Bank Holiday 14 January : જો તમે 14 જાન્યુઆરીએ બેંક જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. RBI દ્વારા જાહેર કરાયેલ જાન્યુઆરી મહિનાની રજાઓની યાદીમાં મકરસંક્રાંતિ એટલે કે ઉત્તરાયણના દિવસે બેંક બંધ રહેશે કે ચાલું ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Bank Holiday 14 January : જો તમે પણ 14 જાન્યુઆરીએ બેંક સંબંધિત કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ઘરેથી નીકળતા પહેલા આ સમાચાર વાંચવાનું ભૂલશો નહીં. દર વર્ષે મકરસંક્રાંતિ પર બેંક રજાને લઈને મૂંઝવણ રહે છે. કેટલીક જગ્યાએ બેંકો ખુલ્લી હોય છે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ બંધ હોય છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, 14 જાન્યુઆરીએ બેંકો બંધ રહેશે કે ચાલુ રહેશે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા જાહેર કરાયેલ જાન્યુઆરી મહિનાની બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, 14 જાન્યુઆરીએ મકરસંક્રાંતિ માટે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે નહીં. આ દિવસે ફક્ત અમુક રાજ્યોમાં જ બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે. RBI કેલેન્ડર મુજબ, 14 જાન્યુઆરીએ ગુજરાત, ઓડિશા, આસામ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં બેંક રજા રહેશે. આ રાજ્યોમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
અન્ય રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે
જો કે, અન્ય રાજ્યોમાં બેંકો રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહેશે અને દૈનિક બેંકિંગ કામગીરી કોઈપણ વિક્ષેપ વિના હાથ ધરવામાં આવશે. બેંકો બંધ હોવા છતાં UPI, નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ, ATM અને ઓનલાઈન ટ્રાન્જેક્શન જેવી ડિજિટલ સેવાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે. તેથી રોકડ ઉપાડ, નાણાં ટ્રાન્સફર અને બિલ પેમેન્ટ ડિજિટલ રીતે કરી શકાય છે.
જાન્યુઆરીમાં હવે પછીની બેંક રજાઓ
14 જાન્યુઆરી: ગુજરાત, ઓડિશા, આસામ અને અરુણાચલ પ્રદેશ
15 જાન્યુઆરી: કર્ણાટક, તમિલનાડુ, સિક્કિમ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ
16 જાન્યુઆરી: તમિલનાડુ
17 જાન્યુઆરી: તમિલનાડુ
23 જાન્યુઆરી: ત્રિપુરા, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ
26 જાન્યુઆરી: દેશભરમાં
