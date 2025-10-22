22 ઓક્ટોબરના રોજ બેંક ખુલ્લી રહેશે કે બંધ? જાણો બેંક હોલિડે કેલેન્ડરમાં રજાઓની યાદી
Diwali 2025 ના તહેવાર નિમિત્તે કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકો 20 ઓક્ટોબરે બંધ હતી, તો વળી, કેટલીક બેંકોમાં 21 ઓક્ટોબરે પણ રજા હતી. શું આજે 22 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ પણ બેંકો બંધ રહેશે? ચાલો, યાદીમાં જોઈએ.
Banks Open Or Closed Today 22 October 2025: આજે, 22 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ના રોજ દિવાળી (બલિ પ્રતિપદા)ના અવસરે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ઓક્ટોબર 2025 માટે RBIની બેંક રજાઓની સૂચિ અનુસાર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, સિક્કિમ, આસામ, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં બેંકો બંધ રહેશે.
આ રાજ્યો સિવાય, આજે 22 ઓક્ટોબરે બાકીની બેંકો સામાન્ય રીતે ખુલ્લી રહેશે.
બેંક બંધ હોય ત્યારે શું કરી શકાય?
બેંકની રજાઓ દરમિયાન, ગ્રાહકો નેટ બેન્કિંગ, મોબાઇલ બેન્કિંગ, યુપીઆઈ (UPI) અને એટીએમ (ATM) દ્વારા બેંક સેવાઓનો ઉપયોગ ચાલુ રાખી શકે છે. જો કે, 'નિગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ' હેઠળ ચેક ક્લિયરિંગ અને અન્ય ઓવર-ધ-કાઉન્ટર સેવાઓ (જેમ કે શાખામાંથી રોકડ ઉપાડવી વગેરે) ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
ઓક્ટોબર ૨૦૨૫માં બેંકોમાં ક્યારે-ક્યારે રજા છે?
ઓક્ટોબર મહિનામાં આવનારી રજાઓની યાદી (૨૨ ઓક્ટોબર પછી) નીચે મુજબ છે:
23 ઓક્ટોબર, 2025 (ગુરુવાર) – ભાઈ બીજ/ભાઈ દૂજ/ચિત્રગુપ્ત જયંતિ/લક્ષ્મી પૂજા (દીપાવલી)/ભ્રાતૃદ્વિતીયા/નિંગોલ ચક્કૌબા
આ રાજ્યોમાં રજા છે: ગુજરાત, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, હિમાચલ પ્રદેશ.
27 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ (સોમવાર) – છઠ પૂજા (સાંજની પૂજા)
રજા: પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઝારખંડમાં બેંક બંધ રહેશે.
૨૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ (મંગળવાર) – છઠ પૂજા (સવારની પૂજા)
રજા: બિહાર અને ઝારખંડમાં બેંક બંધ રહેશે.
૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ (શુક્રવાર) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જયંતિ
રજા: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જયંતિ પર ફક્ત ગુજરાતમાં બેંક બંધ રહેશે.
ભારતમાં બેંકોના ખૂલવાનો સમય
અલગ-અલગ રાજ્યોમાં બેંકિંગના કલાકો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ ભારતમાં મોટાભાગની બેંકો, જેમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંકનો સમાવેશ થાય છે, તે સવારે **૧૦ વાગ્યાથી સાંજે ૪ વાગ્યાની વચ્ચે કાર્ય કરે છે.
એક્સિસ, આઈસીઆઈસીઆઈ, એચડીએફસી, યસ બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક જેવી બેંકો શાખાના આધારે સવારે 9:30 વાગ્યાથી સાંજે ૪:૩૦ વાગ્યા અથવા બપોરે 3.30 વાગ્યા સુધી કામ કરે છે. બીજી તરફ, બેંક ઓફ બરોડાનો કામ કરવાનો સમય સહેજ વધારે છે, જે સવારે 9.45 વાગ્યાથી સાંજે 4.45 વાગ્યા અથવા સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે ૫ વાગ્યાની વચ્ચે કામ કરે છે અને કેનેરા બેંક સામાન્ય રીતે સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરે 3.30 વાગ્યા સુધી કામ કરે છે.
