8મા પગાર પંચ હેઠળ બેસિક સેલેરી ₹1 લાખને પાર જશે? આ કર્મચારીઓ માટે અપડેટ
8th Pay Commission latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનો પગાર પંચને તેમની માંગણી યાદીઓ સુપરત કરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ પણ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી છે. આ માંગણીઓમાં મૂળ પગારમાં 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનો વધારો કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
8th Pay Commission latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે રચાયેલ આઠમું પગાર પંચ કાર્યરત થઈ ગયું છે. પગાર પંચે શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો શરૂ કરી છે. ગયા અઠવાડિયે, પગાર પંચે દહેરાદૂનમાં તેની પહેલી બેઠક યોજી હતી, અને હવે દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠકનું આયોજન છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનો પગાર પંચને તેમની માંગણી યાદીઓ સુપરત કરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ પણ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી છે.
માંગણીઓ શું છે?
પગાર પંચ સમક્ષ કરવામાં આવેલી માંગણીઓમાં પોસ્ટમેન માટે 1.12 લાખ રૂપિયાનો મૂળ પગાર, 3.83નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 8મા પગાર પંચમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકોનો સમાવેશ શામેલ છે. વધુમાં, 6% વાર્ષિક વધારો પણ એક મુખ્ય માંગણી છે.
FNPOની માંગણી યાદીમાં પોસ્ટલ સહાયકો, સોર્ટિંગ સહાયકો, પોસ્ટમેન, મેઇલ ગાર્ડ, સિવિલ વિંગ, વહીવટી કચેરીઓ, એકાઉન્ટિંગ વિભાગો, માર્કેટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ્સ, સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર્સ (PLIs) અને અન્ય સંબંધિત મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.
મૂળ પગાર અંગેની માંગણીઓ શું છે?
ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે એન્ટ્રી-લેવલ કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ પગાર 69,000 રૂપિયા રાખવાની માંગ કરી છે. આ પોસ્ટલ કર્મચારી સંગઠને મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) કર્મચારીઓ માટે આ પગારનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
7મા પગાર પંચ હેઠળ, એન્ટ્રી-લેવલ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા છે. પોસ્ટમેન અથવા મેઇલ ગાર્ડ માટે, આ લેવલ 5 કર્મચારીઓ છે, FNPOએ મૂળ પગાર 25,500 રૂપિયાથી વધારીને 112,000 રૂપિયા કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. વધુમાં, તેણે લેવલ 2 અને 3, અને લેવલ 8, 9 અને 10ને મર્જ કરવાનું સૂચન કર્યું છે.
7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો
FNPOએ તમામ કેડરમાં પોસ્ટલ કર્મચારીઓ માટે 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો. 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો અર્થ એ છે કે નવા પગાર પંચમાં, કર્મચારીનો મૂળ પગાર અથવા પેન્શનરનો મૂળ પેન્શન 3.83થી ગુણાકાર કરવામાં આવશે. પોસ્ટલ કર્મચારી સંઘે 6 ટકા પગાર વધારાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. હાલમાં, 7મા પગાર પંચ હેઠળ, કર્મચારીઓને તેમના મૂળ પગાર પર 3 ટકા વધારો મળે છે.
FNPO દલીલ કરે છે કે 6ઠ્ઠા પગાર પંચથી, વધારો મૂળ પગારના 3 ટકા પર અટકી ગયો છે. FNPO કહે છે કે મોંઘવારી ભથ્થું ઉમેર્યા પછી પણ, આ દર વાસ્તવિક આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો કરતો નથી. FNPOએ તમામ પોસ્ટલ કર્મચારીઓ માટે તેમના સેવા સમયગાળા દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 5 પ્રમોશનની માંગ કરી છે.
