કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 18 મહિનાના બાકી DAનું એરિયર મળશે? 8મા પગાર પંચ પર નજર

હોમBusinessકેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 18 મહિનાના બાકી DAનું એરિયર મળશે? 8મા પગાર પંચ પર નજર

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આઠમાં પગાર પંચે બેઠકોનો દોર શરૂ કર્યો છે. તાજેતરમાં દેહરાદૂનમાં બેઠક યોજાઈ હવે દિલ્હીમાં યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં કર્મચારીઓના બાકી ડીએની માંગ પર પણ ચર્ચા થઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:05 AM IST
  • કોરોના સમયે રોકવામાં આવ્યું હતું કર્મચારીઓનું ડીએ
  • 18 મહિનાના ડીએનું એરિયર ચુકવવાની કર્મચારીઓની માંગ
  • કેન્દ્ર સરકાર બાકી ડીએ આપવાનો કરી ચૂકી છે ઈનકાર

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. તેવું અનુમાન છે કે પંચ ભલામણો મે 2027 સુધી સરકારને સોંપી દેશે. આ ડેડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખી આઠમાં પગાર પંચની બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. તાજેતરમાં એક બેઠક ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂનમાં યોજાઈ હતી. હવે આગામી બેઠક દિલ્હીમાં યોજાવાની છે. આ બેઠકોમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ કે તેની સાથે જોડાયેલા સંગઠનો વિવિધ માંગ રાખી રહ્યાં છે. આવી એક માંગ 18 મહિનાના ડીએ એરિયર પર છે.

શું છે વિગત?
માર્ચ 2020મા જ્યારે કોરોના મહામારીને કારણે દેશમાં આર્થિક ગતિવિધિઓ ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મોંઘવારી ભથ્થા (DA/DR) 18 મહિના માટે રોકી દીધા હતા. આ 18 મહિનાનો સમયગાળો જાન્યુઆરી 2020થી જુલાઈ 2021 સુધીનો હતો. ત્યારે સરકારે કહ્યું હતું કે દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર દબાવ હતો અને ઘણા જરૂરી ક્ષેત્રોમાં મોટા ખર્ચની જરૂર હતી.

સરકારે સંસદમાં ઘણીવાર સ્પષ્ટ કર્યું કે મોંઘવારી ભથ્થું એટલા માટે રોકવામાં આવ્યું છે, જેથી પૈસાનો ઉપયોગ કોરોના સામે લડવા, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ અને બીજી જરૂરી વસ્તુ પર કરી શકાય. નાણામંત્રાલયે પોતાના જવાબમાં વારંવાર કહ્યું કે તે સમયનું બાકી ડીએ ન આપી શકાય. પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને તેના સંગઠનોએ આશા છોડી નથી. કર્મચારીઓ કે તેના સંગઠનોએ વારંવાર આ મુદ્દાને ઉઠાવ્યો અને નાણા મંત્રાલયને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. કર્મચારીઓનો તર્ક છે કે આ તેનો અધિકાર છે અને જ્યારે સ્થિતિ સામાન્ય થઈ ગઈ છે તો તેના બાકી પૈસા મળવા જોઈએ.

28થી 30 એપ્રિલ સુધી બેઠક
મહત્વનું છે કે 8મા પગાર પંચે શુક્રવારે મહત્વની નોટિસ જારી કરી હત. પંચે જણાવ્યું કે 28 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ વચ્ચે દિલ્હીમાં યોજાનાર બેઠકમાં ભાગ લેવા અને પંચ સાથે વાતચીત કરવાની ઘણી વિનંતી પ્રાપ્ત થઈ છે. તેવામાં સીમિત સમય અને વ્યસ્ત કાર્યક્રમને કારણે આ તારીખો દરમિયાન બધાની વિનંતીનો સ્વીકાર કરવો સંભવ નથી.

નોંધનીય છે કે પાછલા વર્ષે કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ માટે આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી હતી. 2025મા પગાર પંચની જાહેરાત કરવામાં આવી તો નવેમ્બરમાં તેના અધ્યક્ષ અને અન્ય સભ્યોની નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચને 18 મહિનાની અંદર ભલામણો સોંપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે સરકાર પર નિર્ભય છે કે તે પંચની ભલામણો અક્ષરશઃ માને છે કે નહીં.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

