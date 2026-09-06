Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /8th Pay Commission Bonus: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરા પહેલા મળશે મોટી ખુશખબર? બોનસમાં થઈ આટલો મોટો વધારો, જાણો

8th Pay Commission Bonus: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરા પહેલા મળશે મોટી ખુશખબર? બોનસમાં થઈ આટલો મોટો વધારો, જાણો

8th Pay Commission Bonus: 8મા પગાર પંચ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બોનસનો મુદ્દો પણ વધુ તીવ્ર બન્યો છે. કર્મચારી સંગઠનોએ વર્તમાન બોનસ મર્યાદામાં વધારો અને તેની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફારની માંગ કરી છે. જો સરકાર આ માંગણીઓ પર વિચાર કરે તો ભવિષ્યમાં બોનસની રકમ વર્તમાન સિસ્ટમ કરતા વધારે હોઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 06, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:42 PM IST
8th Pay Commission Bonus: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરા પહેલા મળશે મોટી ખુશખબર? બોનસમાં થઈ આટલો મોટો વધારો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8th Pay Commission Bonus: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરા પહેલા મળશે મોટી ખુશખબર?
2
3
4
5