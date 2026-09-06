/8th Pay Commission Bonus: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દશેરા પહેલા મળશે મોટી ખુશખબર? બોનસમાં થઈ આટલો મોટો વધારો, જાણો

8th Pay Commission Bonus: 8મા પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બોનસ અંગે પણ હોબાળો મચાવ્યો છે. કર્મચારી સંગઠનોએ વર્તમાન બોનસ મર્યાદામાં વધારો અને તેની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફારની માંગ કરી છે. જો સરકાર આ માંગણીઓ પર વિચાર કરે છે, તો લાયક કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ માટે બોનસની રકમ વર્તમાન સિસ્ટમ કરતા વધારે હોઈ શકે છે.
લઘુત્તમ વેતન પર આધારિત
25 ઓગસ્ટના રોજ જાહેર કરાયેલા એક જાહેરનામામાં, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે વેતન સંહિતા, 2019 હેઠળ બોનસ ગણતરી સંબંધિત જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ કરી હતી. આ મુજબ, જે પાત્ર કર્મચારીઓનો વાસ્તવિક પગાર દર મહિને 7,000 રૂપિયાથી વધુ છે, તેમના માટે બોનસ ગણતરી 7,000 રૂપિયાથી વધુ અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત લઘુત્તમ વેતન પર આધારિત હશે.
મહત્તમ બોનસ ગણતરી મર્યાદામાં વધારો
આ ફેરફાર બાદ, નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઇન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) સાથે સંકળાયેલા કર્મચારી સંગઠનોએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્તમ બોનસ ગણતરી મર્યાદામાં વધારો કરવાની માંગ કરી છે. NC-JCM સ્ટાફ પક્ષે 27 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સરકારને પત્ર લખીને 7,000 રૂપિયાની વર્તમાન બોનસ મર્યાદા વધારીને 21,000 રૂપિયા કરવાની વિનંતી કરી હતી.
સંગઠન ઇચ્છે છે કે સુધારેલ બોનસ આગામી દશેરા પહેલા ચૂકવવામાં આવે. આ વર્ષે દશેરા 20 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ઉજવવામાં આવશે, અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ઉત્પાદકતા-સંલગ્ન બોનસ (PLB), નોન-PLB અને એડ-હોક બોનસ સંબંધિત ઓર્ડર સામાન્ય રીતે આ સમયની આસપાસ જારી કરવામાં આવે છે.
7,000 રૂપિયાથી વધુના લઘુત્તમ વેતનનો ઉપયોગ
આ દરમિયાન, ઓલ ઇન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના પ્રમુખ મનજીત સિંહ પટેલે બોનસ ગણતરી માટે એક અલગ સૂચન આપ્યું છે. તેમનો દલીલ છે કે જો સરકાર બોનસની ગણતરી માટે 7,000 રૂપિયાથી વધુના લઘુત્તમ વેતનનો ઉપયોગ કરે છે, તો આ જ સિદ્ધાંત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને પણ લાગુ પડવો જોઈએ.
ઉદાહરણ તરીકે, તેમણે ₹18,000 × 30 ÷ 30.4 = આશરે ₹17,763 બોનસનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 ધારે છે. તેમણે પગાર પંચ પાસેથી બોનસ ₹27,694 નક્કી કરવાની પણ માંગ કરી છે.
બોનસની રકમમાં વધારો થવાની સંભાવના
પટેલે સૂચન કર્યું છે કે વિવિધ ક્ષેત્રો માટે નિર્ધારિત લઘુત્તમ મૂળ પગારનો ઉપયોગ બોનસની ગણતરી માટે આધાર તરીકે કરવામાં આવે. જો સરકાર આવી સિસ્ટમ સ્વીકારે છે, તો ભવિષ્યમાં બોનસની રકમમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જો કે, આ માંગણીઓને હજુ સુધી સરકારી મંજૂરી મળી નથી. તેથી, કર્મચારીઓને મળવાની વાસ્તવિક બોનસ રકમ હાલમાં ચોક્કસ ગણી શકાય નહીં.
8મા પગાર પંચ સાથે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે બોનસ અંગેની અપેક્ષાઓ પણ વધી છે. જ્યારે NC-JCM બોનસની ગણતરી માટે આધાર તરીકે ઉચ્ચ મૂળ પગાર અથવા લઘુત્તમ વેતનની માંગ કરી રહ્યા છે. અંતિમ નિર્ણય હવે કેન્દ્ર સરકાર અને લાગુ નિયમો પર આધાર રાખશે. જો સરકાર આ દરખાસ્તો સ્વીકારે છે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને તહેવારોની મોસમ પહેલા નોંધપાત્ર બોનસ રાહત મળી શકે છે.