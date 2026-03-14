Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:40 AM IST

8મા પગાર પંચમાં મળશે 18 મહિનાનું બાકી મોંઘવારી ભથ્થું? જાણી લો સરકારનો જવાબ

8મા પગાર પંચની સાથે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ ભલામણની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આ પગાર પંચની ભલામણો આગામી દોઢ વર્ષમાં લાગૂ થશે. આ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના અલગ-અલગ સંગઠન તરફથી વિવિધ માંગ કરવામાં આવી છે. આવી એક માંગ લાંબા સમયથી 18 મહિનાના બાકી મોંઘવારી ભથ્થા એરિયરને લઈને છે.

શું છે મામલો? 
હકીકતમાં જાન્યુઆરી 2020થી જૂન 2021 દરમિયાન કોરોના મહામારીને કારણે સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો રોકી દીધો હતો. તે સમયે સરકારે આર્થિક દબાવનો હવાલો આપતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળનાર DA અન DR ના ત્રણ હપ્તા રોકી દીધા હતા. આ 18 મહિનાનું એરિયર હજુ સુધી બાકી છે. કર્મચારી સંગઠન માંગ કરી રહ્યાં છે કે સરકાર આ બાકી રકમની ચુકવણી કરે.

સરકારનું સ્ટેન્ડ શું છે?
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ગૃહમાં જણાવવામાં આવ્યું કે 18 મહિનાના બાકી ડીએ આપવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. ગૃહમાં પાછવામાં આવ્યું કે શું કોવિડ-19 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 18 મહિનાનું મોંઘવારી ભથ્થું અને મોંઘવારી રાહત રોકવાનો નિર્ણય આર્થિક ખર્ચ અને સરકારી પર નાણાકીય ભાર ઓછો કરવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો.

તેના જવાબમાં નાણામંત્રાલયે જણાવ્યું હતું- કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ/પેન્શનરોને 1.1.2020, 1.07.2020 અને 1.1.2021ના ત્રણ હિસ્સામાં મોંઘવારી ભથ્થું રોકવાનો નિર્ણય કોરોનાના સંદર્ભમાં લેવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સરકારી નાણા પર દબાણ ઓછું થયું હતું. 2020મા કોરોનાની પ્રતિકૂળ નાણાકીય અસર, સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કલ્યાણકારી પગલાના ભંડોળના નાણાકીય બોજ સાથે વર્ષ 2020-2021થી આગળ વધ્યો. જેથી મોંઘવારી ભથ્થાના બાકી હપ્તાઓને ચુકવવાનું શક્ય માનવામાં આવ્યું નહોતું.

કર્મચારી સંગઠનોનો તર્ક?
કર્મચારી યુનિયનોનો તર્ક છે કે આ રકમ કર્મચારીઓનો અધિકાર છે અને તેને રોકવી યોગ્ય નથી. ઘણા સંગઠનો માંગ કરી રહ્યાં છે કે જ્યારે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ કરવામાં આવે તે સમયે 18 મહિનાના બાકી ડીએની ચુકવણી કરવામાં આવે. તેનું કહેવું છે કે તેનાથી કર્મચારીઓને આર્થિક રાહત મળશે અને સરકાર પ્રત્યે વિશ્વાસ પણ વધશે. વર્તમાનમાં કેન્દ્ર સરકારના 48 લાખ કર્મચારી અને લગભગ 65 લાખ પેન્શનરો આ નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યાં છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

