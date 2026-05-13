/હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે ભારતમાં લાગુ થશે એનર્જી લોકડાઉન ? કયા નિયંત્રણો લગાવવામાં આવશે? PM મોદીની અપીલનો જાણો અર્થ

Energy Lockdown: પ્રધાનમંત્રી મોદીના એનર્જી સંરક્ષણ અંગેના નિવેદન બાદ, એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે શું ભારત ધીમે ધીમે એનર્જી લોકડાઉન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
Energy Lockdown: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ઓછો થયો હોવા છતાં, વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ કટોકટી હજુ પણ ટકી રહી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવી રહી છે. અમેરિકા દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધીને કારણે ઈરાની તેલ સમુદ્રમાં ફસાયેલું છે.
ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા
પુરવઠામાં વિક્ષેપ અને સંગ્રહ ક્ષમતામાં ઘટાડો થવાને કારણે ઈરાન સમુદ્રમાં તેલ ફેંકી રહ્યું છે, જેના કારણે ભાવમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અસર પડી શકે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે!
ભારત પણ તેનો અપવાદ નથી. ભારતમાં ગેસના ભાવ પહેલાથી જ વધી ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધી, ફક્ત પ્રીમિયમ ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે. એવી આશંકા છે કે નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ ટૂંક સમયમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
પીએમ મોદીની અપીલ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઉર્જા સંરક્ષણના આહ્વાન બાદ, દરેકના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારત ધીમે ધીમે એનર્જી લોકડાઉન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હૈદરાબાદમાં એક રેલીને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ દેશવાસીઓને એનર્જી (પેટ્રોલ/ડીઝલ) બચાવવા માટે ખાસ અપીલ કરી.
પીએમએ ખેડૂતોને પણ અપીલ કરી
પીએમએ કહ્યું કે ભારત તેલ આયાત કરે છે, તેથી પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો ઉપયોગ ઓછો કરો. ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા માટે ઘરેથી કામ કરવા અને ઓનલાઇન મીટિંગોને ફરીથી પ્રોત્સાહન આપો. જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરો. પીએમએ ખેડૂતોને ખાતરનો ઉપયોગ અડધો કરવા પણ વિનંતી કરી.
એનર્જી સંકટ વધુ ઘેરું બની શકે છે
જો ભવિષ્યમાં એનર્જી સંકટ વધુ ઘેરું બને અને ભારત ધીમે ધીમે એનર્જી લોકડાઉન તરફ આગળ વધે, તો સરકાર ચોક્કસ પ્રતિબંધો લગાવી શકે છે. આમાં સરકારી કચેરીઓ અને મોલમાં એર કંડિશનરનું તાપમાન સેટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં કયા પ્રતિબંધો લગાવી શકાય છે?
બિનજરૂરી લાઇટિંગ અને જાહેરાત બોર્ડ બંધ કરવા સૂચનાઓ જાહેર કરી શકાય છે. વીજળીનો વપરાશ કરતા ઉપકરણો પર સમય-આધારિત નિયંત્રણો લગાવી શકાય છે. વધુમાં, ઉદ્યોગોને તેમના વીજળી વપરાશને મર્યાદિત કરવાની સલાહ આપી શકાય છે. વધુમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલ રેશનિંગ પણ લાગુ કરી શકાય છે.
શું ભારત એનર્જી લોકડાઉન લાગી શકે છે?
ડીઝલ અને પેટ્રોલ બચાવવા માટે જાગૃતિ ઝુંબેશ શરૂ કરી શકાય છે, દુકાનો/વાણિજ્યિક વિસ્તારો માટે રાત્રિના સમયની મર્યાદા સાથે. જો કે, ભારતમાં હાલમાં 'એનર્જી લોકડાઉન'નો ભય નિકટવર્તી લાગતો નથી.
વિશ્વભરમાં કયા પ્રતિબંધો લાગુ છે?
એનર્જી કટોકટી બાદ ઘણા દેશોએ નિયંત્રણો લગાવ્યા છે. પડોશી મ્યાનમારમાં ખાનગી વાહનો માટે ઓડ-ઈવન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે. સ્લોવેનિયાએ ઇંધણ ખરીદી પર મર્યાદા લાદી છે. બાંગ્લાદેશે ખાનગી કાર માટે દરરોજ 10 લિટર અને મોટરસાયકલ માટે 2 લિટર ઇંધણ મર્યાદા નક્કી કરી છે.
કયા દેશમાં કયા પ્રતિબંધો લાગુ છે?
આ દરમિયાન, ભૂટાને ઇંધણ સંગ્રહ અટકાવવા માટે જેરી કેનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. બાંગ્લાદેશ અને ફિલિપાઇન્સમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે ચાર દિવસનો સપ્તાહ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
મોલ રાત્રે 9 વાગ્યે બંધ કરવાનો આદેશ
કંબોડિયામાં, વીજળી બચાવવા માટે સરકારી કચેરીઓના કલાકો ઘટાડી દેવામાં આવ્યા છે. ઇજિપ્તમાં, મોલ્સ અને રેસ્ટોરન્ટ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જાહેરાતના બોર્ડની લાઇટો પણ બંધ કરવામાં આવી છે.