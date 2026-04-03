EPF Interest Rate: શું PFમાં જમા રકમ પર મળશે 10% વ્યાજ? સરકારે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો ખાતામાં ક્યારે જમા થશે વ્યાજ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessEPF Interest Rate: શું PFમાં જમા રકમ પર મળશે 10% વ્યાજ? સરકારે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો ખાતામાં ક્યારે જમા થશે વ્યાજ

EPFO: ગત નાણાકીય વર્ષમાં જમા થયેલી PF રાશિ પર 8.25 ટકા વ્યાજ દરને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે આ અંગે નાણા મંત્રાલય અને શ્રમ મંત્રાલયની અંતિમ મંજૂરી મળવાની બાકી છે. જે બાદ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે જૂનથી ઓગસ્ટ મહિનાની વચ્ચે આ નાણાં PF ખાતામાં જમા (Credit) થઈ જશે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:52 AM IST

EPFO Interest Rate: કોઈપણ પગારદાર વ્યક્તિ માટે તેનું PF સૌથી મોટી મૂડી હોય છે. એક સમય હતો જ્યારે સરકાર દ્વારા આના પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તે 8% ની આસપાસ રહે છે. શું સરકાર આ વ્યાજ દર વધારીને 10% કરવા પર વિચાર કરી રહી છે? લોકસભામાં જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે સરકાર દ્વારા પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. EPFO એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે જમા PF રાશિ પર પહેલેથી જ 8.25 ટકા વ્યાજ દર નક્કી કર્યો છે. વર્ષ 2023-24 થી PF પર આ જ દરે વ્યાજ મળી રહ્યું છે. અગાઉ વ્યાજ દર 8.15 ટકા હતો, જેને વધારીને 8.25 ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે EPFO હેઠળ કર્મચારી દ્વારા તેના બેઝિક પગારના 12% હિસ્સો યોગદાન તરીકે આપવામાં આવે છે અને એટલી જ રકમ (12%) એમ્પ્લોયર (માલિક) દ્વારા આપવામાં આવે છે. એમ્પ્લોયરના આ 12% માંથી 8.33% હિસ્સો કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) માં જમા થાય છે.

સરકારે લોકસભામાં શું જવાબ આપ્યો?
EPF ના વ્યાજ દરને 10% સુધી વધારવા અંગે લોકસભા સાંસદ વિજયકુમાર ઉર્ફે વિજય વસંત દ્વારા પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આના પર શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી શોભા કરંદલાજેએ લેખિત જવાબમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. મંત્રીએ જણાવ્યું કે, EPFO ને લેબર યુનિયન તરફથી EPF વ્યાજ દર વધારીને 10% કરવા અંગે કોઈ સત્તાવાર રજૂઆત કે જ્ઞાપન મળ્યું નથી.

કોણ કરે છે વ્યાજ દરની ભલામણ?
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે EPF પર વ્યાજ દરની ભલામણ CBT (Central Board of Trustees) દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ બોર્ડમાં સરકાર, એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓ સામેલ હોય છે. મંત્રીએ વઘુમાં જણાવ્યું હતું કે EPFO ​​એ 10 ટકા વ્યાજ દર નક્કી કરવા માટે નાણાકીય અથવા એક્ચ્યુરિયલ વિશ્લેષણ હાથ ધર્યું હતું. જેમાં સરકાર, નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે.

કેવી રીતે નક્કી થાય છે વ્યાજ દર?
સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે EPFO દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતો વ્યાજ દર પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણ (Investment) માંથી થતી વાસ્તવિક આવક પર આધારિત હોય છે. વ્યાજ દર ફંડની વાસ્તવિક કમાણી પર નિર્ભર કરે છે, તેથી તેની તુલના અન્ય કોઈ ક્ષેત્ર સાથે કરી શકાય નહીં.

ખાતામાં ક્યારે આવશે વ્યાજના પૈસા?
PF પર વ્યાજ દરના પ્રસ્તાવને CBT ની મંજૂરી મળ્યા બાદ નાણા મંત્રાલયને મોકલવામાં આવે છે. નાણા મંત્રાલયની લીલી ઝંડી મળ્યા પછી શ્રમ મંત્રાલય દ્વારા તેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવે છે. નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થયા પછી ખાતામાં વ્યાજના નાણાં આવવામાં સામાન્ય રીતે ત્રણથી છ મહિનાનો સમય લાગે છે. સરકારે અત્યારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વ્યાજ દર વધારવાનો હાલ કોઈ વિચાર નથી.

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

