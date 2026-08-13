/Pension Hike : પેન્શન ₹1,000થી વધીને ₹7,500 થશે ? સરકારે લોકસભામાં આપ્યો જવાબ

EPS Pension Hike : કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના EPS-95 હેઠળ આપવામાં આવતા લઘુત્તમ પેન્શન અંગે લાખો પેન્શનરોમાં ફરી એકવાર આશા જાગી છે. લાંબા સમયથી EPS-95 પેન્શનરો લઘુત્તમ માસિક પેન્શન ₹1,000 થી વધારીને ₹7,500 કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
મોંઘવારી અને સતત વધતા ખર્ચ વચ્ચે પેન્શનરો જણાવે છે કે ₹1,000ના વર્તમાન પેન્શનથી દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવી મુશ્કેલ છે. આ મુદ્દો 10 ઓગસ્ટના રોજ લોકસભામાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સરકારના પ્રતિભાવથી પેન્શનરોને અત્યાર સુધી કોઈ નોંધપાત્ર રાહત મળી નથી. સરકારે લઘુત્તમ પેન્શન ₹7,500 સુધી વધારવાની જાહેરાત કરી નથી અને તે હાલની સિસ્ટમ હેઠળ ₹1,000 જ રહશે.
સરકારે લોકસભામાં આપ્યો જવાબ
લોકસભામાં સાંસદ રામવીર સિંહ બિધુડીએ સરકારને પૂછ્યું કે શું EPS-1995 હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન ₹1,000 થી વધારીને ₹7,500 પ્રતિ માસ કરવાની કોઈ યોજના છે ? વધુમાં તેમણે ઉચ્ચ વેતન પર આધારિત પેન્શન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પછી EPS-95 પેન્શનરો અને ઉચ્ચ પેન્શન મેળવતા લાભાર્થીઓની સંખ્યા અંગે માહિતી માંગી.
જવાબમાં શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર હાલમાં EPS-1995 પેન્શનરોને દર મહિને લઘુત્તમ પેન્શન ₹1,000 આપે છે. સરકાર આ લઘુત્તમ પેન્શન જાળવવા માટે બજેટરી સહાય પણ પૂરી પાડે છે. જો કે, જવાબમાં ₹7,500 પેન્શનના અમલીકરણ અથવા કોઈપણ નિકટવર્તી વધારા અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
પેન્શનરોની શું છે માંગ
આ બાબત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે EPS-95 રાષ્ટ્રીય આંદોલન સમિતિ સતત લઘુત્તમ પેન્શનમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહી છે. EPS-95 પેન્શનરોએ 5 ઓગસ્ટના રોજ નવી દિલ્હીમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પેન્શનરોની મુખ્ય માંગ લઘુત્તમ માસિક પેન્શન ₹7,500 સુધી વધારવાની અને તેની સાથે મોંઘવારી ભથ્થાનો લાભ આપવાની છે. તેમની દલીલ છે કે ₹1,000નું વર્તમાન માસિક પેન્શન અત્યંત ઓછું છે અને દવાઓ, ખોરાક, ભાડું અને અન્ય જરૂરિયાતો જેવા આવશ્યક ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે તેમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જરૂર છે.
સરકારના તાજેતરના પ્રતિભાવમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે ₹7,500નો આંકડો ફક્ત એક માંગ છે, નવું લઘુત્તમ પેન્શન નહીં. સરકારે પેન્શન ફંડના નાણાકીય અને ભવિષ્યની જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. EPS હેઠળ, પેન્શન ફંડમાં નોકરીદાતા તરફથી 8.33% યોગદાન અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 1.16% યોગદાનનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આ યોગદાન દર મહિને ₹15,000ની વેતન મર્યાદાને આધીન છે.
₹7,500 પેન્શન અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી
કેન્દ્ર સરકાર ₹1,000ના વર્તમાન લઘુત્તમ પેન્શનને જાળવી રાખવા માટે વધારાનો બજેટ સપોર્ટ પણ પૂરો પાડે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સરકારના 1.16% યોગદાન ઉપરાંત લઘુત્તમ પેન્શન સુનિશ્ચિત કરવા માટે અલગ સરકારી સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. સરકારનું કહેવું છે કે તેનો ઉદ્દેશ EPFO સભ્યોને મજબૂત સામાજિક સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે, ત્યારે પેન્શન ફંડની લાંબા ગાળાની નાણાકીય ટકાઉપણું અને ભવિષ્યની જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લેવી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. પરિણામે ₹7,500ના લઘુત્તમ પેન્શન અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.