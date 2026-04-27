Prev
Next
Gas Cylinder New Rule: શહેરોમાં ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગ વચ્ચેનો સમય વધારીને 25 દિવસ અને ગામડાઓમાં 35થી 45 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ કાયમી બનાવવામાં આવી રહી છે. વધુમાં, eKYC ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે LPG ગેસ સિલિન્ડર સંબંધિત કેટલાક નિયમો 1 મેથી બદલાઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:53 PM IST
Trending Photos

1લી મેથી બદલાઈ જશે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ? આ નિયમોમાં પણ થશે ફેરફાર, જાણો

Gas Cylinder New Rule: LPG ગ્રાહકો માટે નવા નિયમો મે 2026થી અમલમાં આવવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવની સીધી અસર હવે ભારતીય ગેસ સિલિન્ડર ગ્રાહકો પર પડી રહી છે. પરિણામે, સરકાર અને તેલ કંપનીઓ સરળ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે બુકિંગ અને ડિલિવરી સિસ્ટમમાં સતત ફેરફાર કરી રહી છે. 

ભાવમાં ફેરફાર

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રથમ, કિંમતો અંગે, તાજેતરના સમયમાં LPG સિલિન્ડર વધુ મોંઘા થયા છે. 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત એક મહિનામાં ત્રણ વખત વધી છે. પરિણામે, 1 મે, 2026થી ભાવ ફરી બદલાઈ શકે છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ જેવી કંપનીઓ નવા નિયમોની ચર્ચા કરી રહી છે.

બદલાઈ શકે છે બુકિંગના નિયમો

બુકિંગ નિયમો પણ વધુ કડક બન્યા છે. શહેરોમાં ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવા વચ્ચેનો સમય હવે 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તે 35થી 45 દિવસ સુધીનો હોઈ શકે છે. વધુમાં, OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેમાં ગ્રાહકને ડિલિવરી સમયે OTP આપવાની જરૂર રહેશે. સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોના કાળાબજારને રોકવા માટે આ સિસ્ટમ કાયમી બનાવવામાં આવી રહી છે.

આધાર eKYC

સરકારે આધાર eKYC સંબંધિત નિયમો પણ સ્પષ્ટ કર્યા છે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMYU)ના લાભાર્થીઓ માટે આધાર-આધારિત વેરિફિકિશન ફરજિયાત છે. જો કે, જેમણે પહેલાથી જ eKYC પૂર્ણ કરી લીધું છે તેમને પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. PMUY ગ્રાહકોએ સબસિડી લાભો મેળવવાનું ચાલુ રાખવા માટે વર્ષમાં એકવાર eKYC પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

PNGમાં શિફ્ટ થવા પર ભાર

સરકાર ધીમે ધીમે લોકોને LPGમાંથી પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)માં શિફ્ટ થવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. જે વિસ્તારોમાં PNG ઉપલબ્ધ છે, જો ગ્રાહકો ત્રણ મહિનાની અંદર PNG પર સ્વિચ નહીં કરે, તો તેમનું LPG કનેક્શન બંધ થઈ શકે છે. વધુમાં, PNG વપરાશકર્તાઓ નવું LPG કનેક્શન મેળવી શકતા નથી.

જોકે, આ બધા ફેરફારો વચ્ચે, સરકારનું માનવું છે કે ઘરેલુ ગ્રાહકોને ગેસ પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. હોસ્પિટલો, શિક્ષણ અને કૃષિ જેવા આવશ્યક ક્ષેત્રોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. એકંદરે, ભવિષ્યમાં LPG નિયમો વધુ કડક બની શકે છે, તેથી ગ્રાહકો માટે અપડેટ રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news