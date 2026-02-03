Prev
Gold Rate: ટ્રમ્પે ટેરિફ ઘટાડતા સોના-ચાંદીના ભાવ બદલાશે? ગોલ્ડ રેટમાં હજુ જોવા મળી શકે છે મોટો ઉલટફેર!

Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઓલટાઈમ હાઈના સ્તરને સ્પર્શ કર્યા બાદ ભયંકર કડાકા જોવા મળ્યા. જો કે 3 દિવસ બાદ સોમવારે ભાવ બપોર પછી ચડવા લાગ્યા અને આજે પણ સોના ચાંદીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે રિટેલ બજારમાં ચાંદી આજે પણ પછડાઈ છે. એવું અનુમાન છે કે અમેરિકા-ભારત વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ અને ટેરિફ કાપ બાદ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 03, 2026, 01:53 PM IST

સોમવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર ટેરિફ ઘટાડાની અને ટ્રેડ ડીલ અંગે મહત્વની વાત કરી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ભારત પર હવે 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફની જગ્યાએ 18 ટકા ટેરિફ  લાગશે. આ ઉપરાંત રશિયન ઓઈલની ખરીદીને પગલે લાગેલા વધારાના 25 ટકા ટેરિફને પણ હટાવવામાં આવશે એવું જણાવાયું છે. જેને પગલે આજે શેર બજારમાં ભયંકર તેજી જોવા મળી છે. આજે જો  કે સોના અને ચાંદીના પણ ભાવ વધ્યા છે પરંતુ એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે આ ટ્રેડ ડીલના પગલે સોના અને ચાંદીમાં આવનારા સમયમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. 

આજના સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
દાગીના અને લગડીના ભાવ એટલે કે રિટેલ રેટ જાણવા માટે IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જાણવા જરૂરી છે. IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે જે ભાવ જાહેર થયા તેમાં 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 1962 રૂપિયાનો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 150708 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે કાલે સોનું 148746 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. 

ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો કાલે ચાંદી 259500 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. પરંતુ આજે શુદ્ધ ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 4128 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 255372 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. એટલે કે આજે ચાંદી સસ્તી થઈ છે અને સોનું મોંઘુ થયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે. 

વાયદા બજારમાં શું ચાલે છે ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરના 12.40ના ભાવ મુજબ 5.31 ટકા ઉછળીને 151644 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 11.36 ટકાના વધારા સાથે 263100 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી છે. 

ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ જબરદસ્ત કડાકો જોવા મળ્યો
વાયદા બજારમાં ચાંદી ગુરુવારે 4,20,000નું સ્તર પાર કરીને ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી હતી. જ્યારે ત્યારબાદ હવે આજે 263100 રૂપિયા પર જોવા મળી રહી છે. એટલે કે આજે 11 ટકાની તેજી છતાં હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈ કરતા ચાંદી 156900 રૂપિયા સસ્તી છે. જ્યારે સોનું 1,80,779 ના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું અને આજે તેજી છતાં ભાવ 151644 રૂપિયા જોવા મળી રહ્યો છે એટલે કે હજુ પણ સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 29135 રૂપિયા સસ્તું છે. 

ટ્રેડ ડીલની અસર
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ હોવાની વાત આવી છે તેની અસર સોના અને ચાંદી ઉપર પણ જોવા મળી શકે છે. આ ટ્રેડ ડીલ બાદ ડોલરમાં મજબૂતાઈ, ટેરિફમાં ઘટાડો અને વિદેશી રોકાણમાં વધારો થવાથી સોના અને ચાંદીના  ભાવ દબાણમાં આવી શકે છે. હાલ જે ખુબ ઉંચા ભાવ જોવા મળી રહ્યા છે તેનાથી ભાવ નીચે આવી શકે છે. જો કે છેલ્લા ચાર દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં 1.20 લાખથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ટ્રમ્પે ટેરિફમાં જે ઘટાડો  કર્યો તેનાથી ભારતના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગ માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે કારણ કે અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ ટેરિફ ઘટાડાથી સોનાના ભાવ ઘટી શકે છે. 

અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર
અમેરિકા એ ભારતના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગ માટે સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. દર વર્ષે લગભગ 10 અબજ ડોલર (લગભગ 83000 કરોડ રૂપિયા)ની નિકાસ થાય છે. જેમાં હીરાનું યોગદાન 7-8 અબજ ડોલર છે. આ ક્ષેત્ર દેશના લાખો લોકો માટે આજીવિકાનો આધાર છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ટેરિફ 50 ટકા થવાથી નિકાસમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. એપ્રિલ-ડિસેમ્બર 2025ના સમયગાળામાં અમેરિકાને થતી નિકાસમાં 44.42નો ઘટાડો થયો અને 3.86 અબજ ડોલર નિકાસ થઈ. ગત વર્ષે આ સમયગાળામાં 6.95 અબજ ડોલર નિકાસ થઈ હતી. ડિસેમ્બર 2025માં નિકાસમાં 50.44 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 

જો કે હવે ટેરિફ ઘટવાથી નિકાસકારોને મોટી રાહત મળશે. ભારતે અમેરિકી ઉત્પાદનો પર ટેરિફ અને બાધાઓ ઘટાડવા માટે પણ પગલાં ભર્યા હોવાનું કહેવાય છે. તેનાથી બંને દેશો વચ્ચે વેપાર સંબંધોમાં સુધાર થવાની આશા છે. રત્ન અને આભૂષણ નિર્યાત સંવર્ધન બોર્ડે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. બોર્ડે કહ્યું કે ભારત સરકાર અનેક દેશો સાથે મુક્ત વેપાર સંધિ પર વાતચીત કરી રહી છે. તેનાથી નવા બજાર ખુલશે અને વૈશ્વિક સ્તર પર ભારતની ગુણવત્તા, મૂલ્ય અને વિશ્વાસ મજબૂત થશે. 

ટેરિફ ઘટવાથી શું ફાયદો
ટેરિફ ઘટવાથી ભારતીય રત્ન અને આભૂષણ નિકાસકારોની પ્રતિસ્પર્ધાત્મકતા વધશે. પહેલા 50 ટકા ટેરિફના કારણે નિકાસ ખર્ચ ખુબ રહેતો હતો જેનાથી નાના નિકાસકારો પર બોજો વધતો હતો. તેનાથી માલની ડિલિવરીમાં વિલંબ, નોકરીઓને નુકસાન અને ઓછા નફા જેવી સમસ્યા થતી હતી. હવે 18 ટકા ટેરિફ સાથે નિકાસ સરળ બનશે. ઉદ્યોગમાં રોજગાર સુરક્ષિત રહેશે અને નવી તકો ખુલશે. 

ઘટી શકે છે સોનાના ભાવ?
જો અમેરિકા દ્વારા ટેરિફમાં કાપના કારણે ભારતની નિકાસ વધે તો સોનાની માંગમાં પણ થોડી કમી આવી શકે છે. તેનાથી સોનાના ભાવમાં ઘટાડો આવવાની શક્યતા છે. સોનાના ભાવમાં વધારાના કારણે લોકોએ ખરીદી ઓછી કરી હતી. હવે ભાવ ઘટે તો ફરી ખરીદી શરૂ થઈ શકે છે. આ નિર્ણય ભારતના રત્ન અને આભૂષણ ઉદ્યોગ માટે મોટી રાહત બની શકે છે. લાખો લોકોની આજીવિકાનો તે આધાર છે. ગુજરાતમાં સુરત-અમદાવાદમાં આ ઉદ્યોગ ખુબ મોટાપાયે વિસ્તર્યો છે. આથી સુરતમાં હીરાના વેપારીઓ અને કારીગરો માટે પણ મોટી રાહત બની શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)

