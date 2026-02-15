Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Expert Advice: શું સોના અને ચાંદીના ભાવ હજુ વધુ ઘટશે? આ ફેક્ટર કરશે અસર

Expert Advice: એક્સપર્ટના મતે, વેપારીઓ સંભવિત વ્યાજ દર ઘટાડાના સમય અને ગતિને સમજવા માટે યુએસ શ્રમ ડેટા, ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની બેઠકની મિનિટ્સ અને ફેડ અધિકારીઓના નિવેદનો પર નજીકથી નજર રાખશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:56 PM IST

Trending Photos

Expert Advice: શું સોના અને ચાંદીના ભાવ હજુ વધુ ઘટશે? આ ફેક્ટર કરશે અસર

Expert Advice: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આગામી સપ્તાહે વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જોકે, એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે બુલિયન બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. રોકાણકારો ફુગાવા, કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) અને ફેડરલ રિઝર્વ નીતિઓ જેવા મુખ્ય યુએસ આર્થિક ડેટા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, વેપારીઓ સંભવિત વ્યાજ દર ઘટાડાના સમય અને ગતિને સમજવા માટે યુએસ શ્રમ ડેટા, ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની બેઠકની મિનિટ્સ અને ફેડ અધિકારીઓના નિવેદનો પર નજીકથી નજર રાખશે.

અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા

Add Zee News as a Preferred Source

જેએમ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (EBG, કોમોડિટી અને કરન્સી રિસર્ચ) પ્રણવ મીરે જણાવ્યું હતું કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધુ મજબૂતી જોવા મળી શકે છે. જોકે, આગામી યુએસ GDP ડેટા અને વ્યક્તિગત વપરાશ ખર્ચ (PCE) ફુગાવાના આંકડા અને ફેડરલ રિઝર્વ અધિકારીઓની ટિપ્પણીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થતાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે. સ્થાનિક બજારમાં, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીના વાયદા ગયા અઠવાડિયે 5,532 રૂપિયા અથવા 2.2 ટકા ઘટ્યા હતા, જ્યારે સોનાના ભાવ 444 રૂપિયા અથવા 0.3 ટકા વધ્યા હતા.

ભાવ 1,53,800 રૂપિયા પર પહોંચ્યા

એન્જલ વનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (સંશોધન, બિન-કૃષિ કોમોડિટીઝ અને કરન્સી) પ્રથમેશ માલ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, ફેબ્રુઆરી 2026માં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જે 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ 1,80,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઉચ્ચતમ સ્તરથી ઘટીને 1,53,800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત યુએસ રોજગાર ડેટાએ નજીકના ગાળામાં દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓને ઓછી કરી દીધી છે, જેની અસર ગયા અઠવાડિયે સોનાના ભાવ પર પડી છે.

ટાઈટન કંપનીના MD એ શું કહ્યું?

ટાઈટન કંપનીના MD અજય ચાવલા કહે છે કે સોનાના ભાવમાં થયેલા વધઘટથી ભારતીય ખરીદદારો પર કોઈ અસર થઈ નથી. તેમણે કહ્યું કે ગ્રાહકો હવે બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જેમ કે સ્ટોક રોકાણકારો ભાવ ઘટાડાને તક તરીકે જુએ છે. 

ચાવલાએ કહ્યું કે ઘણા ગ્રાહકો પહેલા ઊંચા ભાવને કારણે સોનું ખરીદવામાં વિલંબ કરતા હતા, પરંતુ હવે તેમણે અનિશ્ચિત સમય માટે રાહ જોવાને બદલે ભાવ ઘટે ત્યારે સોનું ખરીદવાનું શરૂ કર્યું છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે સોનાના ભાવમાં વધઘટ થતી રહે છે, પરંતુ માંગ મજબૂત રહે છે.

ચાવલાના મતે, ગ્રાહકો ભાગ લેવાનો પ્રયાસ કરશે. જેઓ પાછળ રહી ગયા હતા તેઓ હવે ખરીદી કરવા પાછા આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ લોકોના સોનામાં મજબૂત રસ અને વિશ્વાસને દર્શાવે છે. ટાઇટનના જ્વેલરી વ્યવસાયને આ વલણથી ફાયદો થયો છે. ટાઇટનના જ્વેલરી યુનિટમાં તેની ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ, તનિષ્કનો સમાવેશ થાય છે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
gold and silver prices fallgold and silver pricefactors impactGujarati NewsBusiness Newsexpert adviceGold Silver PricePrice prediction

Trending news