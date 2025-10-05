કરવાચોથ અને ધનતેરસ પર સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટશે? દિવાળી સુધી ચાલુ રહેશે આ ટ્રેન્ડ, જાણો એક્સપર્ટ શું કહ્યું
Expert Advice: ધનતેરસ પર સોનાની કિંમત પર એક્સપર્ટે પોતાની રાય આપી છે. એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં 47% અને ચાંદીના ભાવમાં 52% વધારો થયા પછી, તહેવારોની માંગમાં વધારો થવાને કારણે ભાવ વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. કરવા ચોથ પર સોનાના સિક્કા અને બંગડીઓ ખરીદવાનો રિવાજ છે, જેની કિંમતો પર થોડી અસર પડી શકે છે.
Trending Photos
Expert Advice: તહેવારોની મોસમ ચાલી રહી છે, 10મી ઓક્ટોબરે કરવા ચોથ અને 18મી ઓક્ટોબરે ધનતેરસ છે. તહેવારોને કારણે સોના અને ચાંદીના બજારો પણ સક્રિય થઈ ગયા છે. વૈવાહિક બંધનોની મજબૂતાઈનું પ્રતીક કરતો કરવા ચોથ હોય કે સમૃદ્ધિના દેવતા ધનવંતરીની પૂજા હોય, બજારમાં સોના અને ચાંદીની ખરીદીમાં ઉછાળો જોવા મળશે.
પરંતુ લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું આ શુભ પ્રસંગોએ સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટશે. સોનાના વેપારીનો અંદાજ છે કે ધનતેરસ સુધી નાના વધઘટ પછી ભાવ સ્થિર રહેશે, પરંતુ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે વધવાની હાઈ સંભાવના છે.
18-કેરેટ સોનું 8,955 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ
આજના બજારમાં, 24-કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 11,940 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા સપ્તાહની સરખામણીમાં આશરે 870 રૂપિયાનો વધારો છે. તે જ સમયે, 22 કેરેટ સોનું 10945 રૂપિયા અને 18 કેરેટ સોનું 8955 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામમાં ઉપલબ્ધ છે.
ચાંદીની વાત કરીએ તો, તે 155 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ પર સ્થિર છે, જે લગભગ 1.55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતા જેવા મુખ્ય શહેરોમાં આ ભાવ સુસંગત છે, જોકે સ્થાનિક કર અને પ્રોસેસિંગ ચાર્જમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે.
ધનતેરસ પર સોનાની કિંમત 11,200 રૂપિયાથી 12,000 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ રહેવાની ધારણા
એક્સપર્ટે ધનતેરસ પર સોનાની કિંમત 11,200 રૂપિયાથી 12,000 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ (10 ગ્રામના 1,12,000 રૂપિયાથી 1,20,000 રૂપિયા )ની વચ્ચે રહેવાની અપેક્ષા છે. ગયા વર્ષે સોનાના ભાવમાં 47% અને ચાંદીના ભાવમાં 52% નો વધારો થયા પછી, તહેવારોની માંગમાં વધારો ભાવમાં વધુ વધારો કરી શકે છે.
ખરીદદારોએ ઉતાવળ ટાળવી જોઈએ, હોલમાર્કવાળા ઘરેણાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ
કરવા ચોથ પર સોનાના સિક્કા અને બંગડીઓ ખરીદવાના રિવાજની કિંમતો પર થોડી અસર થવાની શક્યતા છે. એક્સપર્ટના મતે, જો આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ ઓછો થાય, તો ધનતેરસ પહેલા થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. જોકે, દિવાળી સુધીમાં તે 1.20 રૂપિયા લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચવાની શક્યતા ઓછી નથી. ખરીદદારોને ઉતાવળ ન કરવાની, પરંતુ વિશ્વસનીય ઝવેરીઓ પાસેથી ખરીદી કરવાની અને હોલમાર્કવાળા ઘરેણાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે