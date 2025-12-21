Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Expert Prediction: 2026માં સોના અને ચાંદીના ભાવ વધશે કે ઘટશે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Gold and Silver Price Prediction: 2025માં સોના અને ચાંદીએ રોકાણકારોને પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું. હવે, 2026 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. શું આવતા વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ ગતિ ચાલુ રહેશે?

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

Expert Prediction: 2026માં સોના અને ચાંદીના ભાવ વધશે કે ઘટશે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Gold and Silver Price Prediction: 2025માં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. બંને ધાતુઓએ રોકાણકારોને પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું છે. આ વર્ષે ચાંદીમાં 132 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે સોનામાં પણ 65 ટકાનો વધારો થયો છે. બંને ધાતુઓમાં આ ઉછાળો મજબૂત રોકાણ માંગ અને પુરવઠાના અભાવને કારણે છે. 2026 તરફ જોતાં, બંને ધાતુઓ આ વર્ષે પણ સુધારાના સંકેતો બતાવી રહી છે, જોકે આ ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખશે.

2025માં સોનાએ વૈશ્વિક સ્તરે અને ભારતમાં રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવ પ્રતિ ઔંસ 4370 યુએસ ડોલરને વટાવી ગયા છે. ચાંદી પણ પ્રતિ ઔંસ 60 યુએસ ડોલરથી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. આ એક અભૂતપૂર્વ ઉચ્ચ સ્તર છે. આનું કારણ એ છે કે રોકાણકારો સોના તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. આ માટે ઘણા પરિબળો જવાબદાર છે, જેમાં કેન્દ્રીય બેંકોનો ઉદાસીન વલણ, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સલામત રોકાણોની સતત માંગનો સમાવેશ થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સોના અને ચાંદીના ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા?

MCX અને મુખ્ય શહેરોમાં છૂટક બજારોમાં સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 1.33 લાખને વટાવી ગયા. આના કારણોમાં નબળો રૂપિયો, ઊંચી આયાત જકાત અને લગ્નની મોસમ દરમિયાન મજબૂત ખરીદી હતી. સોનાના ભાવમાં આ બેવડો ઉછાળો દર્શાવે છે કે સોનું અનિશ્ચિતતા સામે ઉત્તમ રક્ષણ છે. મોટા આર્થિક ફેરફારો અને સ્થાનિક પરિબળો બંનેને કારણે તે મજબૂત બને છે. ચાંદીના ભાવ પણ પ્રતિ કિલો 2 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયા છે.

વર્ષ 2026 કેવી રીતે પસાર થશે?

જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ વ્યાપકપણે અપરિવર્તિત રહેશે, ફાયદાકારક ફુગાવો, સાવચેત કેન્દ્રીય બેંકો અને સતત ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓ, તો સોનાના ભાવ તીવ્ર ઘટાડાને બદલે સમયાંતરે સુધારા સાથે ઊંચા રહેવાની અપેક્ષા છે. જો કે, જો આ જોખમો વધશે, તો સોનાના ભાવ વધુ વધી શકે છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ, લાંબા ગાળાની વેપાર સમસ્યાઓ અથવા અણધારી વૃદ્ધિની ચિંતા જેવા નવા વૈશ્વિક આંચકા સલામત-સ્વર્ગ પ્રવાહને વેગ આપી શકે છે, જેના કારણે સોનામાં તેજી આવી શકે છે.

નાણાકીય સલાહકાર પેઢી PL કેપિટલના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં આ વર્ષે ગોલ્ડ ETFમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ રોકાણ જોવા મળ્યું છે. આવતા વર્ષે સોનું "મધ્યમથી મજબૂત હકારાત્મક" રહેશે. આ દરમિયાન, ચાંદી તેની ગતિ જાળવી શકે છે. 

2025માં ચાંદીના ભાવમાં વધારો થવાનું મુખ્ય કારણ ઔદ્યોગિક માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો છે. અહેવાલમાં ચાંદીના પુરવઠામાં સતત અછત નોંધવામાં આવી છે, જે 2026 માટે મજબૂત સંભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
gold and silver priceGold Silver Price 2026gold price hikesilver price hikegold and silver return 2025gold and silver price prediction 2026Gujarati NewsBusiness NewsExpert Prediction

Trending news