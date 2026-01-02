સોના અને ચાંદીના ભાવ વધશે કે ઘટશે? 2026 પર જ્યોતિષની ભવિષ્યવાણીથી ચોંકી જશે રોકાણકારો !
Gold Silver Rate Prediction: શું 2025માં ચમકેલા સોના અને ચાંદીના ભાવ 2026માં પણ વધશે કે ઘટશે? શેરબજાર અને ડોલર અંગે રોકાણકારોમાં આવો જ પ્રશ્ન ઉદભવી રહ્યો છે. જ્યોતિષીએ જણાવ્યું કે નવા વર્ષમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અને બજાર કેવું રહેશે.
Gold Silver Rate Prediction: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં દરરોજ નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી રહી છે. વધુમાં, 2025ની શરૂઆતમાં અને અંતમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવ જોતા મન ચોંકી જાય છે. ગયા વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેનાથી રોકાણકારો ખૂબ ખુશ થયા હતા.
પરંતુ 2026માં સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવાથી નફો મળશે કે કેમ તે દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન છે. રોકાણકારો નિફ્ટી અને ડોલરના દરોની પણ ગણતરી કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષના દૃષ્ટિકોણથી, આગામી વર્ષની ગ્રહોની સ્થિતિ બજાર માટે શું સૂચવે છે તે જાણો.
બજાર પર ગ્રહોની અસર
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિ 2026 દરમિયાન મીન રાશિમાં રહેશે. ગુરુ ત્રણ વખત ગોચર કરશે. ગુરુ સોના સાથે સંકળાયેલ છે, જ્યારે શુક્ર ચાંદી સાથે સંકળાયેલ છે. 2026માં શુક્ર પણ ગોચર કરશે, જે અનેક ગ્રહો સાથે મહત્વપૂર્ણ ગોચર બનાવશે. વધુમાં, વ્યવસાય માટે જવાબદાર ગ્રહ બુધ પણ બજારને પ્રભાવિત કરશે. જ્યોતિષ પાસેથી જાણો કે 2026માં બજાર કેવું રહેશે.
2026માં બજારની સ્થિતિ
સોનું:
વર્ષ સોનાના સૌથી નીચા ભાવ સાથે શરૂ થશે. તેથી, જાન્યુઆરી સોનાની ખરીદી માટે શ્રેષ્ઠ મહિનો છે. ફેબ્રુઆરીમાં ભાવ વધવા લાગશે. માર્ચ અને એપ્રિલમાં તે સ્થિર રહેશે. મે મહિનામાં તે ફરી વધશે અને જુલાઈના અંત સુધીમાં તેના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચશે. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં દર નીચા રહેશે, અને ઓક્ટોબરમાં ફરીથી નીચા રહેશે. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં સોનાના ભાવ ફરી વધશે.
ચાંદી:
વર્ષની શરૂઆત ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા સાથે થશે. જાન્યુઆરીના અંતમાં ચાંદી તેના સૌથી નીચા ભાવે ખરીદી શકાય છે. આ પછી, ફેબ્રુઆરીમાં ભાવ વધશે. માર્ચમાં ચાંદી થોડી ઘટશે અને એપ્રિલ, મે, જૂન અને જુલાઈમાં તે જ દરે પાછી આવશે. ઓગસ્ટમાં ચાંદી ચમકશે અને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં પાછલા સ્તરે રહેશે. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં ખાસ કરીને મજબૂત તેજીની અપેક્ષા છે.
નિફ્ટી:
નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ જાન્યુઆરીમાં ઘટશે અને ફેબ્રુઆરીમાં વધશે, માર્ચમાં ઉચ્ચ સ્તરે રહેશે, પછી એપ્રિલમાં ઘટશે અને પછી ફરીથી વધશે. ઇન્ડેક્સ મે મહિનામાં ઘટશે અને જૂનમાં ટોચ પર પહોંચશે. આ સ્તર ઓક્ટોબર સુધી આ સ્તરે રહેશે. વર્ષના અંતમાં તે થોડો ઘટશે અને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં આ ઉચ્ચ સ્તરે રહેશે.
ડોલર:
ગયા વર્ષે ડોલરનો દર નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો હતો. આ વર્ષે, તે જાન્યુઆરીથી ઉપર તરફ વલણ રાખશે, અને જાન્યુઆરીમાં 90ને પાર કરશે. ફેબ્રુઆરીમાં થોડી રાહત મળશે, પરંતુ માર્ચમાં તે ફરીથી ઉપર તરફ જશે. એપ્રિલ અને મેમાં દર તેમના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચવાની અપેક્ષા છે. જૂન અને જુલાઈમાં થોડી રાહત મળશે, પરંતુ ઓગસ્ટમાં દર ફરીથી વધશે અને વર્ષના અંત સુધી આ સ્તરે રહેશે. ડોલર મોટાભાગે 90 રૂપિયાથી ઉપર રહેવાની અપેક્ષા છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
