હોમBusinessGold Rate: 24000 જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે સોનું, હજુ કેટલું તૂટશે, નવા અઠવાડિયામાં સોનું સસ્તું થશે કે મોંઘુ? 

Gold Rate: 24000 જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે સોનું, હજુ કેટલું તૂટશે, નવા અઠવાડિયામાં સોનું સસ્તું થશે કે મોંઘુ? 

Gold-Silver Price: સોના અને ચાંદીમાં આ સપ્તાહે નરમાઈ જોવા મળી. હવે આગામી અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં શું ચાલ જોવા મળી શકે છે. ભાવ વધશે કે ઘટશે? ખાસ જાણો.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 26, 2026, 01:41 PM IST

Gold Rate: 24000 જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે સોનું, હજુ કેટલું તૂટશે, નવા અઠવાડિયામાં સોનું સસ્તું થશે કે મોંઘુ? 

સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતારચડાવનો માહોલ છે. ગત સપ્તાહે સોનું અને ચાંદી કડાકા સાથે જોવા મળ્યા હતા અને હવે આવનારા સમયમાં શું સ્થિતિ રહેશે? ગત સપ્તાહમાં સોનામાં 176 રૂપિયાનો સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો જ્યારે ચાંદી 6115 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ. જો આ અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો સોનાના ભાવ પર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવની અસર જોવા મળી શકે છે. એટલે કે જો ક્રૂડના ભાવ વધે તો સોનું સસ્તું થઈ શકે અને ઘટે તો સોનું ઉછળા મારી શકે. 

વૈશ્વિક બજારમાં શું રહી પરિસ્થિતિ
સોના માટે ગત અઠવાડિયું વૈશ્વિક સ્તરે પણ કઈ ખાસ રહ્યું નહીં. સ્પોટ  ગોલ્ડ 0.38 ટકાની તેજી સાથે 4710.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ, યુએસ ફ્યૂચર ગોલ્ડ 0.2 ટકાની તેજી સાથે 4714.40 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. જો કે સમગ્ર સપ્તાહમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 2 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો. જો આ અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો સોના માટે આ અઠવાડિયું  ભારે સાબિત થઈ શકે છે. 

આ અઠવાડિયે કેવી રહેશે સોનાની ચાલ
ઓઈલના ભાવ સોનાના ભાવ પર અસર પાડશે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 106 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર જઈ ચૂક્યું છે. હાલની સ્થિતિની વાત કરીએ તો ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બીજા રાઉન્ડની શાંતિ મંત્રણા ફરી ટળી છે. અમેરિકા આ વાતચીત માટે તૈયાર થયું નહીં. ઈરાન હોર્મુઝ ખોલવા માટે તૈયાર નથી. આ બધા વચ્ચે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેનું યુદ્ધ પણ તેજ થયું છે. આ બધાની અસર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર પડશે. ઓઈલના ભાવમાં ફેરફારને સીધો સોના સાથે સંબંધ છે. ઓઈલના ભાવ વધવાથી મોંઘવારી વધશે. મોંઘવારીને કાબૂમાં લેવા માટે કેન્દ્રીય બેંકો વ્યાજ દરોમાં વધારો કરી શકે છે. જો વ્યાજ દર વધે તો સોનાના ભાવમાં ઘટાડો આવી શકે છે. 

આ ઉપરાંત મજબૂત ડોલર ઈન્ડેક્સ સોનાના ભાવ પર દબાણને સતત વધારી રહ્યા છે. યુદ્ધના કારણે શેર બજારમાં વેચવાલી હાવી છે. જેના પગલે રોકાણકારો સોનામાંથી પૈસા કાઢીને નુકસાનની ભરપાઈ કરી રહ્યા છે. ક્રૂડ  ઓઈલના ભાવ વધવારના કારણે એવી આશા પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે કે આવનારા અઠવાડિયામાં પણ સોનું નરમી દેખાડશે. ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. 

સોનાના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો
વર્ષ 2026માં સોનું અત્યાર સુધીમાં 18 હજાર રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. ડિસેમ્બર 2025માં સોનાનો ભાવ 1.33 લાખ રૂપિયા પર હતો જે હવે 1.51 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.  ઓલટાઈમ હાઈના રેટ સાથે સરખાવીએ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 24642 રૂપિયા સસ્તું છે અને ચાંદી 142108 રૂપિયા જેટલી સસ્તી છે. (IBJA રેટ્સ) હાઈથી હજુ પણ સોનું 24000 અને ચાંદી 1.42 લાખ સસ્તા, શું આ ખરીદી માટે યોગ્ય સમય?

સોના અને ચાંદીના આજના ભાવ

સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ) ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
  24 કેરેટ 22 કેરેટ 18 કેરેટ  
         
અમદાવાદ 15,409 14125 11558 260000
વડોદરા 15,409 14125 11558 260000
સુરત 15,409 14125 11558 260000
રાજકોટ 15,409 14125 11558 260000

(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) 

About the Author
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

