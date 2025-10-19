દિવાળી પછી સોનું થશે સસ્તું ? આ બેંકે કરી ભવિષ્યવાણી, ખરીદતા પહેલા 100 વાર વિચારજો
Gold Price Prediction: સોનાના ભાવ હાલમાં ઝડપથી વધી રહ્યા છે, મોટી બેંકોએ પણ સોનાના ભાવને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી છે, લોકો વિચારી રહ્યા છે કે દિવાળી પછી ભાવ ઘટશે કે નહીં ઘટે, જો કે અનેક વિદેશી બેંકોએ પણ આ મામલે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે.
Gold Price Prediction: દિવાળી પછી સોનું સસ્તું થશે? ઘણા લોકો કદાચ વિચારી રહ્યા છે કે દિવાળી સાથે સોનાનો ભાવ ઘટશે કે વધશે. મોટી બેંક HSBC એ સોનાના ભાવ અંગે ભવિષ્યવાણી કરી છે. જો તમે દિવાળી પછી સોનું ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ધ્યાનમાં લો કે તે વધુ મોંઘુ થશે કે સસ્તુ.
HSBC બેંકનો અંદાજ છે કે 2026ના પહેલા ભાગમાં સોનાના ભાવ $5,000 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. આ માટે ઘણા કારણો જણાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં વૈશ્વિક તણાવમાં વધારો, આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને બજારમાં નવા ખરીદદારોનો ધસારો શામેલ છે. હાલમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ $4,000 પ્રતિ ઔંસ કરતા થોડો વધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે દિવાળી સાથે પણ સોનાના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે.
અગાઉ ઘટાડા કરાયેલા અંદાજ
રોઇટર્સ અનુસાર, HSBCએ 2025 માટે તેની સરેરાશ સોનાની કિંમતની ભવિષ્યવાણી પણ વધારી છે. અગાઉ, તે 3,355 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હતી, જે હવે વધારીને 3,455 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, 2026 માટે સરેરાશ ભવિષ્યવાણી 3,950 ડોલરથી વધારીને 4,600 ડોલર પ્રતિ ઔંસ કરવામાં આવી છે.
HSBC એ એક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે સોનાના ભાવમાં આ વધારો અગાઉના કરતા અલગ છે. બેંક માને છે કે આ વખતે નવા ખરીદદારો ભાવ વધારા પછી પણ સોનું વેચશે નહીં. તેઓ ફક્ત તેમની સંપત્તિ વધારવા માટે જ નહીં, પરંતુ તેમની સંપત્તિનું રક્ષણ કરવા અને બજારના વધઘટથી પોતાને બચાવવા માટે સોનું ખરીદશે.
સોનું કેમ વધ્યું?
બેંકે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ભારે સોનાની ખરીદી, ETFમાં રોકાણમાં વધારો, યુએસ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ અને ટેરિફ-સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓએ સોનાના ભાવમાં હાલના વધારાને વેગ આપ્યો છે. સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવ તાજેતરમાં $4,300ને વટાવી ગયા છે. ડિસેમ્બર 2008 પછી સોના માટે આ સૌથી મજબૂત સાપ્તાહિક વધારો હતો.
ઘટાડો ક્યારે આવશે?
HSBC ને અપેક્ષા છે કે 2026 ની શરૂઆત સુધી સોનાના ભાવ ઊંચા રહેશે. જો કે, વર્ષના બીજા ભાગમાં કેટલીક મધ્યમ અથવા અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે. બેંકના અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે આ ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ 2026ના પહેલા છ મહિના સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. 2026ના પહેલા છ મહિનામાં સોનાના ભાવ $5,000 પ્રતિ ઔંસની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી શકે છે.
અન્ય બેંકોની ભવિષ્યવાણી શું છે?
અન્ય મુખ્ય બેંકો પણ સોનાના ભાવ અંગે સમાન હકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ ધરાવે છે. બેંક ઓફ અમેરિકા અને સોસાયટી જનરલે પણ આગામી વર્ષે સોનાના ભાવ $5,000 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે. ANZ બેંકનો અંદાજ છે કે જૂન 2026 સુધીમાં સોનું $4,600 ની નજીક પહોંચી જશે અને ત્યારબાદ ભાવ ધીમે ધીમે ઘટશે.
