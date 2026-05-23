/શું સોનું સસ્તું થશે? 10 વર્ષના નીચલા સ્તરે આવી શકે છે ડિમાંડ, CRISIL અને WGCએ આપી મોટી ચેતવણી

India Gold Demand: ઊંચા ભાવ અને વધતો આયાત ટેક્સ ભારતમાં સોનાની માંગ ઘટાડી રહી છે. ક્રિસિલ અને WGC અનુસાર, 2026-27માં માંગ 8-10% ઘટી શકે છે, જે અગાઉના લો લેવલે પહોંચી શકે છે.
India Gold Demand : સોનાના વધતા ભાવ અને ઊંચી આયાત ટેક્સ ભારતમાં સોનાની માંગ પર નોંધપાત્ર અસર કરી રહી છે. રેટિંગ એજન્સી ક્રિસિલના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2026 (FY26) માં દેશમાં સોનાની માંગ આશરે 8 ટકા ઘટી શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આગામી નાણાકીય વર્ષ 2027 (FY27) સુધીમાં કુલ સોનાની માંગ 620 થી 640 ટન વચ્ચે હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો તે છેલ્લા 10 વર્ષમાં સૌથી નીચું સ્તર હશે, સિવાય કે 2021, જે કોવિડ-19 રોગચાળાનું વર્ષ હતું.
આ દરમિયાન, વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, દેશમાં 2026 સુધીમાં સોનાની માંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ વર્ષે ઘરેણાં, સોનાના બાર અને સિક્કાઓની કુલ માંગમાં આશરે 50થી 60 ટનનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જે ગયા વર્ષની તુલનામાં આશરે 10 ટકાનો ઘટાડો છે. કાઉન્સિલ માને છે કે આનું મુખ્ય કારણ સોના પરની આયાત જકાતમાં નોંધપાત્ર વધારો છે.
રેકોર્ડ ઊંચા ભાવે ગ્રાહકોની ખરીદી શક્તિમાં ઘટાડો કર્યો
રિપોર્ટ મુજબ, સોનાની માંગમાં ઘટાડો થવાનું સૌથી મોટું કારણ તેની સતત વધતી કિંમતો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉછાળા અને સ્થાનિક સ્તરે ઊંચી આયાત જકાતને કારણે સોનાના ભાવ વધુ મોંઘા થઈ રહ્યા છે. ભારતમાં સોનાના ભાવ હવે પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹160,000 ની આસપાસ પહોંચી રહ્યા છે. આ ઊંચા ભાવો સામાન્ય ગ્રાહકો માટે સોનું ખરીદવાનું મુશ્કેલ બનાવી રહ્યા છે. આની સીધી અસર બજારની માંગ પર પડી રહી છે, અને ગ્રાહકો પહેલા કરતા ઓછી ખરીદી કરી રહ્યા છે.
ખરીદીની રીતો પણ બદલાઈ
લગ્ન અને તહેવારોની ઋતુ દરમિયાન સોનાની માંગ સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ નથી, તેમ છતાં લોકોની ખરીદીની રીતોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. નવા ઘરેણાં ખરીદવાને બદલે, ગ્રાહકો તેમના જૂના દાગીનાને નવા સોના માટે બદલવાનું વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. આના કારણે જ્વેલર્સ પર નવા સોનાના વેચાણમાં સતત ઘટાડો થયો છે. વેપારીઓ કહે છે કે ઊંચા ભાવ અને 15 ટકા આયાત જકાત ગ્રાહકોના વિકલ્પો મર્યાદિત કરે છે, જેના કારણે બજારમાં નવી ખરીદી ધીમી પડી જાય છે.
વેચાણનું પ્રમાણ ઘટ્યું, પણ આવકમાં વધારો થયો
રસપ્રદ વાત એ છે કે, સોનાના વેચાણમાં વજન પ્રમાણે ઘટાડો થઈ રહ્યો હોવા છતાં, જ્વેલરી કંપનીઓની કમાણી વધી રહી છે. આનું કારણ સોનાના ઊંચા ભાવ છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે દેશના આશરે 70 મુખ્ય ઝવેરીઓનું વેચાણ મૂલ્ય, જે સંગઠિત બજારનો લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સો ધરાવે છે, તે સતત વૃદ્ધિ જાળવી રહ્યું છે. એવો અંદાજ છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં જ્વેલરી કંપનીઓની આવકમાં 20થી 25 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે, ભલે વેચાણ વોલ્યુમ પ્રમાણે ઘટી રહ્યું હોય.
ગ્રાહક વર્તણૂકમાં ફેરફાર, જરૂરિયાત મુજબ મર્યાદિત ખરીદી
બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે સોનું ભારતીય મધ્યમ વર્ગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ અને પરંપરાનો ભાગ રહ્યું છે. જોકે, વધતી કિંમતોએ લોકોની ખરીદીની રીત બદલી નાખી છે. ગ્રાહકો હવે ફક્ત લગ્ન અથવા મોટા પારિવારિક કાર્યો જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગો માટે જ સોનું ખરીદી રહ્યા છે. અગાઉ અનિયંત્રિત ખરીદીમાં ઘટાડો થયો છે, અને લોકો તેમના બજેટમાં ખર્ચ કરી રહ્યા છે.
ભવિષ્યમાં સુધારાની આશા
ઝ્વેલર્સ અને બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જો નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાના ભાવ સ્થિર થાય છે, તો બજારની માંગ ધીમે ધીમે ફરી વધી શકે છે. હાલમાં, ઊંચા ભાવ અને આયાત જકાત હજુ પણ દબાણ છે, જે વેચાણના જથ્થા પર અસર કરે છે. જોકે, લાંબા ગાળે, જેમ જેમ આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર થાય છે, નવા ખરીદદારો પાછા ફરવાની શક્યતા છે, અને સોનાના બજારમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
સરકારે આયાત જકાતમાં વધારો કર્યો
સરકારે સોના પરની આયાત જકાત 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી છે. આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વધારો માનવામાં આવે છે. આનાથી જુલાઈ 2024 સુધી આપવામાં આવતી ડ્યુટી રાહત સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જાય છે. વધેલી જકાત સોનાના ભાવ પર સીધી અસર કરી રહી છે, જે બજારમાં ખરીદીને નબળી બનાવી શકે છે. દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને દેશના આયાત બિલને ઘટાડવા માટે એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ પણ કરી છે.
ઝવેરાત અને રોકાણ માંગ પર વિવિધ અસરો
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC) ના અહેવાલ મુજબ, વધેલી આયાત જકાત સોનાની માંગના વિવિધ વિભાગોને અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે. જ્યારે ડ્યુટી વધે છે ત્યારે રોકાણ સોનાની માંગ, જેમ કે સોનાના બાર અને સિક્કા, ઝડપથી ઘટે છે. બીજી બાજુ, ઝવેરાતની માંગ પર અસર ઓછી સ્પષ્ટ થાય છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભારતમાં, લગ્ન અને સામાજિક કાર્યક્રમો માટે સોનાના દાગીના આવશ્યક માનવામાં આવે છે. તેથી, વધતી કિંમતો છતાં, લોકો જરૂરિયાત મુજબ ઘરેણાં ખરીદવાનું ચાલુ રાખે છે. જોકે, વધતી કિંમતો અને ફુગાવા લોકોની ખરીદ શક્તિ પર અસર કરી શકે છે.
ફુગાવો, આવક અને ચોમાસુ પણ મહત્વપૂર્ણ
WGC જણાવે છે કે માત્ર આયાત જકાત જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા આર્થિક પરિબળો પણ સોનાની માંગને પ્રભાવિત કરે છે. આમાં આવક, ફુગાવો અને ચોમાસાની સ્થિતિ જેવા પરિબળોનો સમાવેશ થાય છે. વધતી ફુગાવા અથવા નબળી પડતી ગ્રામીણ આવક સોનાની ખરીદીને અસર કરે છે. અહેવાલ મુજબ, જે લોકો રોકાણ તરીકે સોનું ખરીદે છે તેઓ બજારની સ્થિતિ, આવક સ્તર અને સરકારી નીતિઓને ધ્યાનમાં લે છે. જ્યારે ફી ઊંચી હોય છે અથવા નિયમો કડક કરવામાં આવે છે, ત્યારે રોકાણની માંગ નબળી પડે છે. દરમિયાન, સારું ચોમાસુ અને વધતી આવક ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સોનાની માંગને વધારી શકે છે.
વધી શકે છે દાણચોરીનું જોખમ
ડબલ્યુજીસીએ પોતાના અહેવાલમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આયાત જકાત વધાર્યા પછી દેશમાં સોનાની દાણચોરીનું જોખમ છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોના ડેટાને ટાંકીને, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જ્યારે પણ સરકારે ડ્યુટી વધારી છે, ત્યારે ગેરકાયદેસર સોનાની દાણચોરીના કેસોમાં પણ વધારો થયો છે. અહેવાલ મુજબ, 2013 માં આયાત જકાતમાં 4 ટકાનો વધારો થયા પછી દાણચોરીનું સોનું ઝડપથી વધ્યું હતું. તે સમયે, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં આશરે 10 ટન ગેરકાયદેસર સોનું દેશમાં પ્રવેશ્યું હતું, જે 2014 માં સમાન સમયગાળા સુધીમાં વધીને આશરે 70 ટન થયું હતું.
એકવાર નેટવર્ક બની જાય, પછી તેને રોકવું મુશ્કેલ
ડબલ્યુજીસીએ જણાવ્યું હતું કે 2013ના બીજા ભાગથી 2019ના બીજા ક્વાર્ટર સુધી આયાત ટેક્સ 10 ટકા પર સ્થિર રહી હતી, પરંતુ દાણચોરી ઊંચી રહી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, દર ક્વાર્ટરમાં સરેરાશ 34 ટન સોનું ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં પ્રવેશ્યું હતું. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે એકવાર દાણચોરીનું નેટવર્ક સ્થાપિત થઈ જાય, પછી તેને તોડી પાડવું અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે જુલાઈ 2022 માં ડ્યુટી 10.75 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવામાં આવી, ત્યારે ગેરકાયદેસર આયાતમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. બીજા ક્વાર્ટરમાં આશરે 17 ટન દાણચોરી કરેલું સોનું આવ્યું, જે વર્ષના અંત સુધીમાં વધીને લગભગ 50 ટન થઈ ગયું. આ પરિસ્થિતિ 2023 ના મોટાભાગના સમય સુધી ચાલુ રહી.
ભવિષ્યમાં બજાર પર શું અસર પડશે?
નિષ્ણાતો માને છે કે જો સોનાના ભાવ ઊંચા રહેશે અને આયાત ડ્યુટીમાં કોઈ રાહત નહીં મળે, તો આગામી મહિનાઓમાં માંગ વધુ નબળી પડી શકે છે. જોકે, લગ્નની મોસમ અને તહેવારો દરમિયાન કેટલીક ખરીદી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. WGC કહે છે કે સરકારે દાણચોરી પર નજર રાખવી જોઈએ, સાથે સાથે આવકમાં વધારો કરવો જોઈએ અને વેપાર ખાધ ઘટાડવી જોઈએ. જ્યારે ઊંચી ડ્યુટી સરકારને ફાયદો કરાવે છે, ત્યારે તે ગેરકાયદેસર વેપારમાં વધારો થવાનું જોખમ પણ વધારે છે.
