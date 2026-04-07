સોનું 85,000થી પણ થશે વધુ સસ્તું? અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ છતાં ન વધી કિંમતો, શું ભાવ હજુ પણ ઘટશે?
Gold Silver Price: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ પછી પણ સોના-ચાંદીના ભાવ વધવાને બદલે સતત ઘટી રહ્યા છે. આખરે કેમ આ વખતે સોના-ચાંદીમાં ઉલટો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે? રોકાણકારોના મનમાં એ જ પ્રશ્ન છે કે, ચાંદી ક્યારે 4 લાખ અને સોનું 1.90 લાખ રૂપિયાને પાર જશે? અથવા સોનું 85,000 રૂપિયા અને ચાંદી 1 લાખ રૂપિયાના સ્તરે આવી જશે?
- સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટવા પાછળના 7 ચોંકાવનારા કારણો
- યુદ્ધના સમયે સોના-ચાંદીમાં કેમ જોવા મળ્યો ઉલટો ટ્રેન્ડ?
- પ્રોફિટ બુકિંગ અને વધતા વ્યાજદરે સોના-ચાંદીનો ખેલ બગાડ્યો
Trending Photos
Gold Silver Price: સોના-ચાંદીના મામલામાં હંમેશા એવું જોવા મળ્યું છે કે, યુદ્ધના સમયે તેમની કિંમતો આસમાને પહોંચવા લાગે છે. પરંતુ આવું પહેલીવાર બન્યું છે કે અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ પછી પણ સોના-ચાંદીના ભાવ વધવાને બદલે સતત ઘટી રહ્યા છે. સોનું અને ચાંદી જાન્યુઆરીના અંતમાં જ્યાં તેમની પીક પર હતા, ત્યાં હવે મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ બાબતે રોકાણકારો, નિષ્ણાતો અને સામાન્ય લોકોને પણ ચોંકાવી દીધા છે. આખરે કેમ આ વખતે સોના-ચાંદીમાં ઉલટો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે? રોકાણકારોના મનમાં એ જ પ્રશ્ન છે કે ચાંદી ફરી ક્યારે 4 લાખ અને ગોલ્ડ 1.90 લાખ રૂપિયાને પાર જશે? અથવા શું સોનું 85,000 રૂપિયા અને ચાંદી 1 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે આવી જશે?
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને સેફ હેવન
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના સમયે સોના-ચાંદીને હંમેશા 'સેફ હેવન' માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધ, આર્થિક સંકટ કે રાજકીય તણાવ દરમિયાન તેની કિંમતો વધે છે. પરંતુ આ વખતે પરિસ્થિતિ અલગ છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે સોના અને ચાંદી બન્નેમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
વર્ષ 2025માં સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત રિટર્ન જોવા મળ્યું હતું. ચાંદીના ભાવમાં 165%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે સોનું લગભગ 75% સુધી વધ્યું હતું. આ તેજી 2026ની શરૂઆતમાં પણ ચાલુ રહી હતી. જાન્યુઆરી 2026માં સોનું 5,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી 121 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ હતી. રોકાણકારો અને સેન્ટ્રલ બેન્કોએ મોટા પાયે આ ધાતુઓમાં રોકાણ કર્યું હતું, જેના કારણે કિંમતો સતત વધતી રહી હતી.
યુદ્ધ શરૂ થતા જ બદલાયો ટ્રેન્ડ
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધ્યો, શરૂઆતમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં સામાન્ય તેજી આવી. પરંતુ આ તેજી લાંબો સમય ટકી શકી નહીં. ગણતરીના અઠવાડિયામાં જ બન્ને ધાતુઓની કિંમતોમાં ઘટાડો શરૂ થઈ ગયો.
યુદ્ધના કારણે સોનું-ચાંદી ભાવમાં જોવા મળ્યો ઘટાડો
યુદ્ધના કારણે સોનામાં 10%થી વધુ ઘટાડો થઈ ચૂક્યો છે. ચાંદીમાં 22%થી વધુનો ઘટાડો આવ્યો છે. જો ઉચ્ચતમ પીકથી સરખામણી કરીએ તો સોનું લગભગ 16% નીચે આવી ગયું છે, એટલે કે અંદાજે 4,680 ડોલર પ્રતિ ઔંસ. જ્યારે ચાંદી 35% સુધી ઘટીને લગભગ 74 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રહી ગઈ છે.
આખરે કેમ ઘટી રહ્યા છે સોના-ચાંદીના ભાવ?
1. મજબૂત ડોલર બન્યું સૌથી મોટું કારણ
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ અમેરિકી ડોલરનું મજબૂત થવું છે. યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે, જેના કારણે રોકાણકારો સુરક્ષિત વિકલ્પ તરીકે ડોલર તરફ વળ્યા છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે સોનું અને ચાંદી મોંઘા થઈ જાય છે, જેનાથી અન્ય દેશોના રોકાણકારોની માંગ ઘટી જાય છે. માંગ ઘટવાની સીધી અસર કિંમતો પર જોવા મળી છે.
2. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં ઉછાળો
સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાય પર પણ અસર પડી છે, ખાસ કરીને ઈરાન અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સાથે જોડાયેલા જોખમોને કારણે. આનાથી ઓઈલની કિંમતો વધી અને મોંઘવારીનો ખતરો વધી ગયો છે. જ્યારે મોંઘવારી વધે છે, ત્યારે કેન્દ્રીય બેન્કો વ્યાજ દરો ઘટાડતી નથી, પરંતુ તેને ઉંચા સ્તરે જાળવી રાખે છે.
3. વ્યાજ દરો ઊંચા રહેવાની આશંકા
જ્યારે વ્યાજ દરો વધારે હોય છે, ત્યારે રોકાણકારો સોના-ચાંદીમાંથી રૂપિયા કાઢીને બોન્ડ અને વ્યાજ આપતા અન્ય રોકાણના વિકલ્પોમાં લગાવે છે. આના કારણે બુલિયન (સોના-ચાંદી) પર દબાણ વધે છે.
4. બોન્ડ યીલ્ડમાં તેજી
અમેરિકાના સરકારી બોન્ડ (Treasuries) પર મળતું રિટર્ન વધી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારોને જોખમ વિના સારું રિટર્ન મળી રહ્યું છે, જેના કારણે સોના-ચાંદીનું આકર્ષણ ઓછું થયું છે.
5. ચાંદી પર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડની અસર
ચાંદી માત્ર રોકાણનો વિકલ્પ નથી, પરંતુ તેનો મોટો હિસ્સો ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગ થાય છે. ચાંદીની લગભગ 60% માંગ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સેક્ટરમાંથી આવે છે, જેમ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સોલર પેનલ, ઓટોમોબાઈલ, સેમિકન્ડક્ટર વગેરે. યુદ્ધના કારણે જ્યારે ઈન્ડસ્ટ્રીની ગતી ધીમી પડે છે, ત્યારે ચાંદીની માંગ પણ ઘટી જાય છે. આ જ કારણ છે કે, ચાંદીમાં સોના કરતાં વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
6. સેન્ટ્રલ બેન્કો દ્વારા વેચાણ
કેટલાક દેશોએ ખાસ કરીને રશિયા અને તુર્કીએ પોતાની કરન્સીને સ્થિર કરવા માટે સોનાના ભંડારમાંથી વેચાણ કર્યું છે. આનાથી બજારમાં સપ્લાય વધી અને કિંમતો પર દબાણ આવ્યું છે.
7. રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગ
2025માં જોવા મળેલી જબરદસ્ત તેજી બાદ ઘણા રોકાણકારોએ નફો વસૂલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. મોટા પાયે પ્રોફિટ બુકિંગ અને શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ બજારમાંથી બહાર નીકળવાને કારણે કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો આવ્યો છે.
શું કહે છે ઇતિહાસ?
ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે, કોઈપણ યુદ્ધની શરૂઆતમાં સોના-ચાંદીના ભાવ વધે છે, પરંતુ જેમ-જેમ સંઘર્ષ લાંબો ખેંચાય છે, તેમ-તેમ બજાર તેને સ્વીકારી લે છે (Price In) અને કિંમતો સ્થિર અથવા નીચે આવવા લાગે છે. જેમ કે 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન શરૂઆતના અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવ વધ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં ઘટવા લાગ્યા. વર્ષ 2025ના ભારત-પાકિસ્તાન તણાવમાં પણ કિંમતો પર બહુ મોટી અસર પડી નહોતી.
નિષ્ણાતો શું કહે છે?
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જ્યાં સુધી મોંઘવારી ઓછી ન થાય, વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો ન થાય અને ડોલર નબળો ન પડે, ત્યાં સુધી સોના અને ચાંદીમાં મોટી તેજી પરત આવવી મુશ્કેલ છે. જો કે, વચ્ચે-વચ્ચે ભાવમાં વધ-ઘટ જોવા મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે