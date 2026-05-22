/2 લાખને પાર જશે સોનું ? એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે આ કારણે આવવાની છે તેજી, જાણો

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. એક્સપર્ટે ભવિષ્યવાણી કરી છે કે વૈશ્વિક બજારમાં તેજીને કારણે ભારતમાં સોનાનો ભાવ 53,000 રૂપિયા વધી શકે છે. જો આવું થાય, તો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 2.12 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે. વધતા જતા ભૂ-રાજકીય તણાવ, દેવું અને ફુગાવા આ મોટા ઉછાળાના મુખ્ય કારણો છે.
Gold Price Prediction: સોનાના ભાવ અંગેના એક અંદાજે બજારના એક્સપર્ટ પણ આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવ ટૂંક સમયમાં બધા રેકોર્ડ તોડી શકે છે અને નવા સર્વકાલીન હાઈ લેવલે પહોંચી શકે છે. સેક્સો બેંકના કોમોડિટી સ્ટ્રેટેજીના વડા ઓલે હેન્સન ભવિષ્યવાણી કરી છે કે આગામી 12 મહિનામાં, વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ 6,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસને વટાવી શકે છે. જો આવું થાય, તો ભારતીય બજારમાં સોનાનો ભાવ ચોક્કસપણે આસમાને પહોંચશે.
ભારતીય બજારમાં 2.12 લાખનું ગણિત
હાલમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય સોનું 4,490 પ્રતિ ઔંસની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, સ્થાનિક બજારમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.59 લાખ રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી ગયો છે. હવે, રોકાણકારો સમજી શકાય તેવું વિચારી રહ્યા છે કે જો વૈશ્વિક ભાવ $6,000 સુધી વધે છે, તો ભારત માટે આનો શું અર્થ થશે?
ગણિત સરળ છે. 4,490 ડોલરથી 6,000 ડોલર સુધીનો ઉછાળો વર્તમાન સ્તરથી આશરે 33.6 ટકાનો મોટો ઉછાળો દર્શાવે છે. જો ભારતીય બજાર પણ આ જ ગતિએ વધે છે, તો સોનાનો ભાવ 1.59 લાખ રૂપિયાથી વધીને 2.12 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થશે, જે 53,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો મોટો વધારો છે.
જો કે, ભારતમાં અંતિમ ભાવ ફક્ત વૈશ્વિક ભાવ દ્વારા નક્કી થતો નથી. ડોલર-રૂપિયાની ગતિવિધિ, આયાત ડ્યુટી અને GST જેવા સ્થાનિક પરિબળો પણ ભાવને પ્રભાવિત કરે છે, જેના કારણે વાસ્તવિક ભાવમાં થોડો વધઘટ થઈ શકે છે.
રેકોર્ડ વધારાને જવાબદાર બની શકે છે આ 5 કારણો
ઓલે હેન્સનના મતે, હાલમાં, હાઈ બોન્ડ યીલ્ડ, મજબૂત યુએસ ડોલર અને ફુગાવાનું દબાણ છે. જો કે, લાંબા ગાળે, કેટલાક ખૂબ જ મજબૂત આર્થિક પરિબળો સતત સોનાને ટેકો આપી રહ્યા છે.
પહેલું પરિબળ વૈશ્વિકરણને દૂર કરવાનું છે. ખોરવાયેલી પુરવઠા શૃંખલાઓએ દેશોને એકબીજા પર ઓછા નિર્ભર બનાવ્યા છે, જેના કારણે સલામત-રોકાણ તરીકે સોનાની માંગમાં વધારો થયો છે.
બીજું મુખ્ય પરિબળ ડી-ડોલરાઇઝેશન છે. વિશ્વભરની મધ્યસ્થ બેંકો યુએસ ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડી રહી છે. તેઓ અનામત તરીકે મોટા પ્રમાણમાં સોનું ખરીદી રહી છે.
ત્રીજું, મહાસત્તાઓનું વધતું જંગી સરકારી દેવું. આર્થિક દબાણના આ ભયે રોકાણકારોને નિરાશ કર્યા છે, જેના કારણે તેઓ ચલણને બદલે સોના પર આધાર રાખે છે.
ચોથું પરિબળ પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય તણાવ છે. યુદ્ધ જેવા વાતાવરણમાં, રોકાણકારો જોખમી સંપત્તિઓમાંથી પૈસા ઉપાડે છે અને તેને સલામત આશ્રયસ્થાનોમાં રોકાણ કરે છે.
પાંચમું પરિબળ સલામત રોકાણોની વધતી માંગ છે. સ્ટોક અને બોન્ડ બજારોમાં ભારે વધઘટ વચ્ચે, સોના કરતાં બીજો કોઈ વિકલ્પ સુરક્ષિત લાગતો નથી.
કાચા તેલના ભાવની સીધી અસર
સોનાના આ વધારા ઘટાડાથી ક્રૂડ તેલ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ, ખાસ કરીને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કટોકટીને કારણે તેલ બજાર ગંભીર દબાણ હેઠળ છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ હાલમાં પ્રતિ બેરલ 105 ડોલરની ઉપર છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે જો આ ભૂ-રાજકીય તણાવ શાંત થઈ જાય, તો પણ ક્રૂડ ઓઇલનો નવો આધાર $85 અને $95 ની વચ્ચે રહેશે. ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ સીધા વૈશ્વિક ફુગાવાને વધારે છે. ફુગાવો જેટલો વધશે, તેટલા વધુ રોકાણકારો તેમના પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષિત કરવા માટે સોના તરફ વળશે.
