/2 લાખને પાર જશે સોનું ? એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે આ કારણે આવવાની છે તેજી, જાણો

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. એક્સપર્ટે ભવિષ્યવાણી કરી છે કે વૈશ્વિક બજારમાં તેજીને કારણે ભારતમાં સોનાનો ભાવ 53,000 રૂપિયા વધી શકે છે. જો આવું થાય, તો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 2.12 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે. વધતા જતા ભૂ-રાજકીય તણાવ, દેવું અને ફુગાવા આ મોટા ઉછાળાના મુખ્ય કારણો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 22, 2026, 05:22 PM IST|Updated: May 22, 2026, 05:22 PM IST
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

