/શું સોનું ₹2 લાખને વટાવી જશે? આગામી થોડા વર્ષોમાં શું હશે સોનાનો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Price Prediction: ગયા વર્ષે સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચ્યા છે, પરંતુ તેની માંગ પર કોઈ ખાસ અસર પડી નથી. ભારત તેની જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, તેથી વધતી માંગ આયાત બિલ, ચાલુ ખાતાની ખાધ અને રૂપિયા પર સીધી અસર કરે છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શું ભારતીય ઘરોમાં પડેલું સોનું દેશની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડી શકે છે.
ઊંચા ભાવ હોવા છતાં માંગમાં ઘટાડો થયો નથી
મહેરાસન્સ જ્વેલર્સના એમડી અજય મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે સોનાનો ભાવ 1.75 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચ્યો હતો, ત્યારે પણ વપરાશમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો નથી. તેમના મતે, હાલમાં ભાવ 150,000 રૂપિયાથી 160,000 રૂપિયાની વચ્ચે હોવાથી, માંગમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખવી મુશ્કેલ છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે આયાત ડ્યુટી વધારવાથી સ્થાનિક માંગ ઘટશે નહીં, પરંતુ દુબઈ જેવા બજારોને ફાયદો થઈ શકે છે. મહેરાના મતે, દુબઈમાંથી નિકાસ થતા હાથથી બનાવેલા દાગીનામાંથી લગભગ 60 ટકા ભારતીય શૈલીના છે. તેમણે શૂન્ય આયાત ડ્યુટીની હિમાયત કરતા કહ્યું કે આનાથી ભારતીય ઉદ્યોગને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવાની તક મળશે.
શું સોનું 2 લાખ સુધી પહોંચશે?
કેયુર શાહ માને છે કે લાંબા ગાળે સોનાના ભાવ ઉપર રહેશે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા દાયકાના વલણોના આધારે, આગામી પાંચ વર્ષમાં ભાવ બમણા થઈ શકે છે.
સુગંધા સચદેવનો અંદાજ છે કે આગામી બે વર્ષમાં સોનાના ભાવ 2 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે. અજય મહેરા પણ માને છે કે લાંબા ગાળે સોનાના ભાવ ઉપર રહેશે.
GST અને કર રાહત સોનાના રિસાયક્લિંગને વેગ આપી શકે છે.
મુથૂટ એક્ઝિમના CEO કેયુર શાહ માને છે કે સોનાના રિસાયક્લિંગને વધારવા માટે કર માળખામાં ફેરફાર જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે સોનાની ખરીદી પર 3 ટકા GST લગાવવામાં આવે છે, અને વેચાણ પરના ટેક્સની અસર પણ લોકોને સોનું વેચતા અટકાવે છે.
તેમના મતે, જો લોકો કૌટુંબિક ઘરેણાં વેચવા માંગતા ન હોય, તો પણ તેઓ તેમના હોલ્ડિંગ્સ જેવા બાર અને સિક્કા બજારમાં લાવી શકે છે. વેચાણ પર GSTમાં ઘટાડો એક મોટો પ્રોત્સાહન હોઈ શકે છે.
સોનાના વેચાણમાંથી મૂડી લાભ કરને અસ્થાયી રૂપે દૂર કરવામાં આવે
શાહે એવું પણ સૂચન કર્યું કે સોનાના વેચાણમાંથી મૂડી લાભ કરને અસ્થાયી રૂપે દૂર કરવામાં આવે. તેમનું માનવું છે કે આનાથી બજારમાં મોટી માત્રામાં નિષ્ક્રિય સોનું આવી શકે છે અને રિસાયક્લિંગને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે.
સોનાના ભાવમાં વધારા સાથે, રોકાણકારો ગોલ્ડ ETF અને ગોલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફ પણ વળ્યા છે. SS વેલ્થસ્ટ્રીટના સ્થાપક સુગંધા સચદેવાએ જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારોએ તેમના સંપત્તિ-ઉત્પન્ન કરનારા પોર્ટફોલિયોનો લગભગ 5% ગોલ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવો જોઈએ.
EGR એ એક ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સિક્યોરિટી
તેમણે ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસિપ્ટ્સ (EGR) ને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂરિયાત પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. EGR એ એક ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સિક્યોરિટી છે જે ભૌતિક સોનાની માલિકીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે રોકાણકારોને ભૌતિક રીતે સોનું રાખ્યા વિના એક્સચેન્જો પર વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. સચદેવ કહે છે કે આ ઉત્પાદન ભૌતિક સોના બજાર અને ઔપચારિક નાણાકીય બજાર વચ્ચે વધુ સારી કડી પ્રદાન કરી શકે છે.