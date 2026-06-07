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શું સોનું ₹2 લાખને વટાવી જશે? આગામી થોડા વર્ષોમાં શું હશે સોનાનો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Price Prediction: ઉદ્યોગ એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં અંદાજે 32,000 ટન સોનું ઘરો અને લોકરોમાં પડેલું છે. જો આ સોનાનો નોંધપાત્ર ભાગ બજારમાં પાછો લાવવામાં આવે, તો આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થઈ શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:11 PM IST
શું સોનું ₹2 લાખને વટાવી જશે? આગામી થોડા વર્ષોમાં શું હશે સોનાનો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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