Gold Rate: દિવાળી બાદ બદલાશે સોનાનો રંગ, ચાંદીને લઈ આવ્યો ડરામણો રિપોર્ટ; કિંમત જાણીને ઉઠી જશે હોશ

Gold Price: છેલ્લા 10 મહિનામાં સોનાના ભાવ આટલી ઝડપથી વધ્યા છે તેનો કોઈને અંદાજ પણ નહોતો. ડિસેમ્બર 2024 સુધી 78000-80000 રૂપિયામાં વેચાતું સોનું આજે 1.30 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. સોનાના ભાવે લોકોને પરસેવો પાડી દીધો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:47 PM IST

Gold Price: છેલ્લા 10 મહિનામાં સોનાના ભાવ આટલી ઝડપથી વધશે તેનો કોઈને અંદાજ પણ નહોતો. ડિસેમ્બર 2024 સુધી 78000-80000 રૂપિયામાં વેચાતું સોનું આજે 1.30 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. સોનાના ભાવે લોકોને પરસેવો પાડી દીધો છે. અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના ટેરિફ વોર, જિયો પોલિટિકલ ટેન્શન અને શેરબજારમાં ચાલી રહેલા વેચાણને કારણે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. એવો અંદાજ હતો કે, સોનું 1.50 લાખ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરશે. જો કે, દરેક રાહ જોઈ રહ્યા છે, સોનું ક્યારે સસ્તું થશે, ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા અંગે પણ અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.

શું સોનાના ભાવમાં ઘટડો થવાનો છે?
સોનાની ચમક ઓછી થવા જઈ રહી નથી. દિગ્ગજ બેન્કના અનુમાને મુશ્કેલી વધારી દીધી છે. HSBC બેન્કનું અનુમાન છે કે, વર્ષ 2026ના પહેલા 6 મહિનામાં સોનાની કિંમત 5,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે ભારતીય કરન્સીમાં જોઈએ તો આ 1,55,237 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે. બેન્ક ઓફ અમેરિકા અને સોસાયટી જનરલનું પણ અનુમાન છે કે, વર્ષ 2025માં સોનાનો ભાવ 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. આ ઉપરાંત વધુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ક ANZનું પણ અનુમાન છે કે, વર્ષ 2026ના પહેલા 6 મહિનામાં સોનાનો ભાવ 4,600 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.

સોનાના ભાવમાં વધારા પાછળના કારણો
વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવ ભૂરાજકીય મુદ્દાઓ, ચલણમાં વધઘટ અને સલામત-સ્વર્ગ સંપત્તિઓની વધતી માંગને કારણે વધી રહ્યા છે. સેન્ટ્રલ બેંકો દ્વારા સોનાની સતત ખરીદી માંગમાં વધારાને વેગ આપી રહી છે. વિશ્વભરમાં વેપાર યુદ્ધો અને ટેરિફને કારણે રોકાણકારો વધુને વધુ સુરક્ષિત-સ્વર્ગ સંપત્તિ તરીકે સોના તરફ વળ્યા છે, જેના કારણે સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.

ચાંદીના ભાવમાં મોટા ઘટાડાની આશંકા
ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો આવી શકે છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના પ્રવક્તા કુમાર જૈને જણાવ્યું કે, ગયા અઠવાડિયામાં મોટા ઘટાડો આવ્યા બાદ ચાંદીના ભાવમાં વધુ ઘટાડો આવી શકે છે. આનું કારણ વૈશ્વિક બજારોમાં વધુ પડતો પુરવઠો છે. જૈને જણાવ્યું કે, મોટાભાગના ભારતીય બજારો લંડન બુલિયન માર્કેટ એસોસિએશન (LBMA) પાસેથી ચાંદી ખરીદે છે, જે ચાંદીનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે અને ભાવને મોનિટર કરે છે. દિવાળી દરમિયાન ચાંદીના ભાવ પહેલાથી જ 6 ટકાથી વધુ ઘટી ગયા છે અને હાલમાં ચાંદીનો ભાવ 1.60 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોની આસપાસ છે.

દુનિયામાંથી ગાયબ થઈ રહી છે ચાંદી
વૈશ્વિક ચાંદી બજાર ઊંડા માળખાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ખાણો અને રિસાયક્લિંગ સ્ત્રોતોમાંથી પુરવઠા માંગમાં ઘટાડો થયો છે, જેનું મુખ્ય કાર સૌર ઉદ્યોગ દ્વારા ફોટોવોલ્ટેઇક સેલમાં ચાંદીની વધતી માંગ છે. સિલ્વર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અનુસાર, 2021થી માંગ પુરવઠા કરતા 678 મિલિયન ઔંસ વધી ગઈ છે, જ્યારે લંડનમાં કુલ ઇન્વેન્ટરી 2021ની શરૂઆતમાં આશરે 1.1 અબજ ઔંસથી ઘટી ગઈ છે. આ વર્ષે આ ગેપ વધુ વધી ગયો જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં અમેરિકી ટેરિફથી ચાંદીના વેપાર પર અસર પડવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ.

gold price crashGold rate todaysilver price todayસોનાની કિંમતચાંદીની કિંમત

